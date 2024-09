Por Carlos López Arriaga

Ni para dónde hacerse

Cd. Victoria, Tam.- Cosas así ocurren cuando la estrategia del garrote y la zanahoria es lo suficientemente firme y generosa, ante una oferta de traidores de por sí sobrada. Desde un principio se supo que muchos estaban levantando la mano desde algún lugar del closet.

Mejor dicho, desde el cibercloset, léase, WhatsApp, Telegram y pasadizos similares, donde el forcejeo se decantó y (hasta donde sabemos) se fue abaratando a medida en que se multiplicó la oferta. Por debajito del agua, pero (dicen los enterados) el coqueteo se intensificó.

Fue así como el joven MIGUEL ANGEL YUNES MÁRQUEZ, pidió licencia por presuntos problemas de salud, para que su suplente, es decir, su papá MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES, lo reemplazara de manera temporal, en la difícil suerte acrobática del salto con pirueta izquierda.

Por supuesto, para caer en blandito, es decir, en la red de ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, quien llegó al liderazgo senatorial para los próximos seis años. El maestro FERNÁNDEZ NOROÑA preside tan solo la mesa del mes

Pero van a seguir llegando, unos con más pena que otros (y otras). Argumentos sobran, desde el presunto realismo (“así son las cosas, ni modo”), hasta la falta de agallas ante presuntas amenazas (“me forzaron, ¿qué más podía hacer?).

Aunque hay una tercera razón, que por cierto nunca la van a confesar y (de hecho) la van a disfrazar de las dos anteriores, pero es distinta. El premio, en económico o en especie (contratos, chambas para la familia, etc).

Quedaría, pues, listo el regalito que las dos cámaras se esmeraron en preparar, empacar y envolver con listón lustroso al mandatario saliente. Cumplirle su sueño de la reforma judicial, que la anterior legislatura no permitió por falta de mayoría constitucional.

Ahora sí se pudo. Por mayoriteo simple en la Cámara Baja, por reclutamiento forzoso en la Cámara Alta. Haiga sido como haiga sido, se habrá de cumplir la meta, el propósito, misión, intención, designio, finalidad. A eso llegaron y para tal cosa se avocaron.

ENTRE EL TUMULTO

Y de nada sirvieron los gritos de “¡Traidor, traidor, traidor¡” aplicables a los dos YUNES, padre e hijo. Cabe aquí el dicho latino de “consummatum est”. Se coció el arroz, pues, con lujo de puntualidad, se diría incluso que de manera precoz. Antes de que cantara un gallo.

Implacable, la aplanadora morenista tiene en ADÁN AUGUSTO un conductor férreo. Acaso tan obcecado como lo fue en SEGOB, antes como gobernador de Tabasco y luego en su papel de corcholata fugaz.

A los ojos del mundo observa una disciplina casi militar en el cumplimiento puntual, celoso, escrupuloso, de las órdenes recibidas del más alto mando.

Nadie mejor que el paisano para la implacable misión de doblegar voluntades sin que valga pretexto alguno.

Y si (por ejemplo) le dicen “ni una coma”, no lo dude usted, será “ni una coma.”

-“¿A cómo dé lugar?”, “¡A como dé lugar!”…

-“¿Llueva, truene o relampaguee?”, “¡Llueva, truene o relampaguee!”

ADÁN, por cierto, nació en el Paraíso y esto es más que una referencia bíblica. Efectivamente dejó su ombligo enterrado en la municipalidad de Paraíso, Tabasco, un 24 de septiembre de 1963.

Está por cumplir 61 años, es una década más joven que su amigazo ANDRÉS MANUEL y también (aunque no lo parezca) un año menor que CLAUDIA SHEINBAUM.

La explicación tabasqueña ofrecida por el mismo AMLO para dicha apariencia de mayor edad, diría que “está corrido en terracería”.

Su señor padre, el abogado PAYAMBÉ LÓPEZ FALCONI fue amigo personal de AMLO y trabajó para su causa asistiendo en calidad de notario en las tereas de lucha electoral que el hoy presidente libró al inició de su carrera, en las dos veces en que participó como candidato a gobernador en 1988 y 1994.

Y, bueno, de nada sirvieron entonces las amenazas de MARKO CORTÉS cuando prometía en la víspera expulsar de la bancada y del partido al joven YUNES si votaba en favor de la reforma judicial.

De hecho, no votó, nomás se hizo a un ladito, le dejó la chamba a su papá y este hizo lo que se esperaba de ambos, mudarse a la bancada guinda y definir su voto en consecuencia.

LAS DOS ARMAS

La doctora SHEINBAUM se reunió este martes con los nuevos titulares de las fuerzas armadas, el general campechano RICARDO TREVILLA TREJO y del almirante oaxaqueño RAYMUNDO PEDRO MORALES ÁNGELES, nuevos titulares de SEDENA y SEMAR.

Todo indica que dará continuidad al ya conocido apapacho presupuestal, mediante la asignación de las grandes obras con que arranca el sexenio. Entre ellas el magno plan ferroviario que apunta hacia el norte del país, con proyectos concretos como el tren México-Nuevo Laredo, además de la ruta Pachuca-AIFA y la México-Querétaro-Guadalajara.

Dijo la presidenta electa:

-“Los convocaré para seguir apoyándonos en la construcción de grandes proyectos estratégicos, como la construcción de los trenes en el norte del país y de los puertos.”

Reconoció también la lealtad institucional de las fuerzas armadas que, dijo, “honradamente han obedecido” a los presidentes de México a lo largo de la historia.

Para rematar:

-“Desgraciadamente, este mando civil no siempre actuó de manera correcta pues en más de una ocasión violentó leyes y derechos humanos que debió haber respetado irrestrictamente.”

Significativas palabras que de hecho absuelven a militares y marinos de cualquier abuso cometido por los gobiernos del PRIAN, responsabilizando del todo a los mandos civiles.

Y mucho ojo, que esto lo dice CLAUDIA en la víspera de dos aniversarios trágicos: Ayotzinapa (26 de septiembre) y Tlatelolco (2 de octubre). Desde luego, lleva mensaje.

