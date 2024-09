Por Martha Isabel Alvarado

El Alacrán

.-Los Yunes, Padre e hijo, al servicio de Morena

.-Quedaron atrás denuncias y procesos legales?

.-Retaba a AMLO y lo llamaba loco; hoy lo apoya

.-Los millones que se llevan PT y PVEM en 2025

“El alacrán”, le llamó a MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES, quien durante algún tiempo fuera su ‘adoración’: la maestra ELBA ESTHER GORDILLO, otrora poderosa dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE.

La ex lideresa del Sindicato Magisterial, en una entrevista con la periodista ADELA MICHA, en 2013, se refirió a Yunes Linares como una persona con quien “tenía compromisos”, pero que a su vez traicionó su confianza.

“Usted sabe bien el cuento que hay del alacrán y la rana -cuando la rana ayudó a cruzar el río a un alacrán y este picó por la espalda-. Así es la vida a veces uno también es rana, espero nunca ser alacrán. Pobrecito, de mí tenía cariño y respeto. Uno llega a ciertos cargos y no debe olvidar uno de donde viene”, relató La Maestra.

La relación de Yunes y Gordillo Morales se originó en 2003, cuando ambos formaban parte de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, en que La Maestra era coordinadora del grupo parlamentario del PRI.

Durante el gobierno del panista FELIPE CALDERÓN, con todo y que este, presuntamente, ‘aborrecía’ a Miguel Ángel Yunes Linares, La Maestra Gordillo lo recomendó, y logró colocarlo como director general del ISSSTE.

En 2008, Yunes Linares se afilió al PAN, y en 2010, logró que Felipe Calderón lo ‘impusiera’ como candidato a gobernador de Veracruz, por encima de otros prospectos, presuntamente mejor posicionados, como: JUAN BUENO TORIO, YULEN REMENTERÍA DEL PUERTO y GERARDO BUGANZA.

Ya para entonces, la relación de Yunes Linares con la profesora Gordillo se había deteriorado, de modo que, en un evento público, luego del triunfo del candidato del PRI, JAVIER DUARTE DE OCHOA, en las elecciones para gobernador de Veracruz, ella hizo tremenda confesión:

“Cuando descubrimos quién era el candidato del PAN, yo calladita, sin decirles ese candidato no va a ganar. Ustedes síganle por allá y por acá a ver cómo minamos”, reveló.

“Fue un arreglo de una enorme perversidad de mi parte, haciendo todo para que ese -Yunes -perdiera. Si he abierto la boca las cosas me salen mal. No debía ganar, el que se mete con nosotros la tiene que pagar”, aseveró La Maestra, tras consumar su ‘venganza’.

En 2016, en un segundo intento, Yunes Linares logró ganar la gubernatura jarocha, derrotando a su primo HÉCTOR YUNES LANDA, que contendió por el PRI, así como al candidato de Morena, CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ, que quedó en tercer lugar.

Habría que recordar que, siendo gobernador de Veracruz, Yunes Linares llamaba “loco” a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y lo retaba a debatir en público.

“No tiene el nivel; además tengo mi cartera y quiero conservarla”, respondía AMLO ante tales provocaciones.

En su conferencia mañanera del 29 de agosto de 2023, el presidente LÓPEZ OBRADOR habló de dos denuncias en proceso contra Miguel Ángel Yunes Linares, ex director del ISSSTE durante la gestión de Felipe Calderón, derivadas de presunta malversación de fondos.

¿Será que a cambio del voto que le faltaba a Morena en el Senado, para lograr la mayoría calificada y con ello la aprobación de la Reforma al Poder Judicial, le fueron ‘perdonados’ a Miguel Ángel Yunes Linares, esos dos procesos, y a su hijo, el titular de la Senaduría, MIGUEL ÁNGEL YUNES MÁRQUEZ, la orden de aprehensión (girada en 2021 en su contra), bajo la acusación de fraude procesal?. No hay que ser tan mal pensados.

Por cierto, cuando el celebérrimo Miguel Ángel Yunes fue llamado a ingresar al Pleno del Senado, durante la sesión de ayer, uno de los integrantes de la bancada de Morena que lo ‘escoltaron’ durante el “paseíllo”, fue el reynosense JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, “JR”.

Retomamos el tema de las prerrogativas que corresponderán a los partidos políticos en 2025, mismo que abordamos ayer en este espacio, al señalar que el más beneficiado será Morena, con 2 mil 487 millones de pesos, por haber obtenido el 43.59 % de los votos.

Faltaron de incluir en nuestra anterior entrega, los aliados de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo.

Al PVEM, como quinta fuerza nacional con 8.96 % de la votación, le serán asignados 789, 424 millones de pesos. En tanto que, al PT, con el 5.84 % de los votos, le tocan 636, 469 millones de pesos. Para ser el “chiquitiaje”, como se les conoce, no está nada mal.

