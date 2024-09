“Ya no puedo forzar más a mi pobre corazón”, afirma AMLO; se retira a su finca “La Chingada”

AGENCIAS

Palenque, Chiapas.—”Ya no puedo forzar más a mi pobre corazón, que me ha ayudado mucho”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al reiterar que el 1 de octubre vendrá a vivir a su finca “La Chingada” dónde no va a recibir a nadie.

“La carrocería ya no anda bien, entonces ya cierro el ciclo; sobre todo, tengo un problema de una enfermedad cardiaca porque me dio un infarto y ya no puedo forzar más a mi pobre corazón, que me ha ayudado mucho”, dijo en compañía de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

A 16 días de que deje la administración pública, López Obrador dijo que ya no recibirá a nadie que lo busque en busca de apoyo, y que por eso ahora estará la presidenta electa Claudia Sheinbaum.

“Ahora voy a detenerme, voy a compensar ese freno que voy a llevar a cabo con una actividad intelectual; quiero escribir sobre el México profundo, quiero escribir sobre el México prehispánico”, y añadió que solo se dedicará a escribir.

Ante el grito de los cientos de asisten de “¡Presidente, Presidente!”, el mandatario federal aseguró que está contento y orgulloso porque termina su manda tras haber encabezando el movimiento de transformación pues lo hizo junto con millones de mexicanos.

“(…) lo hicimos desde abajo, nada de que fue con alianzas con oligarcas con los que se sentían dueños de México no, lo hizo el pueblo por eso este es un movimiento evidentemente democrático”, destacó.

Antes, la presidenta electa Claudia Sheinbaum recordó que la morada del presidente Andrés Manuel López Obrador será Palenque, y recordó un poema de Rosario Castellanos.

“Sus palabras y sus acciones han sido justas, porque son del tamaño de sus sentimientos”, comentó.