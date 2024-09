Marco Antonio Vázquez Villanueva

Nuestra propia guerra…

México comenzó su guerra de independencia una madrugada del 16 de septiembre de hace 214 años, en 1810 cuando liderados los indígenas por hombres y mujeres valerosos como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Vicente Guerrero, La Corregidora, y muchos y muchas más que permanecen en el anonimato decidieron poner fin a su explotación y miedo.

En verdad los independentistas eran de esos seres que se salen de su zona de confort para aventurarse a encabezar batallas de las que no sabían si saldrían vivos, personajes muy ricos o miembros con mucho futuro de un Ejército que tenía bastantes privilegios y renunciaron a todo en beneficio de otros, si, eran hombres que aún presos asesoraban a sus enemigos políticos si veían en ellos una posibilidad de libertad para el pueblo.

Fue en esa tesitura que México logró su independencia política de los españoles, nunca más los europeos habrían de decidir a distancia que se hacía con nuestra riqueza, en casos más drásticos, hasta como habrían de llamarse nuestras iglesias y quienes deberían morir ejecutados por “faltarle” a su autoridades o a su Dios.

Triste el caso, con el tiempo se comprobó que muchos de los nacidos en México, criollos, nativos, incluso indios, eran peor que los españoles, apenas se vieron seguros hicieron sus leyes, también gobernaron a base de fuerza, dirigían al país más como guerrilleros que como hombres de Estado, lo dividieron, pero esa fue ya otra historia.

Con todo y ello no está demás decir que los políticos del nuevo México construyeron y formaron su propia oligarquía, se enriquecieron groseramente a expensas de los más necesitados, de quienes con esfuerzo y sudor querían salir adelante y que sus hijos no tuvieran la necesidad de trabajar indignamente, el caso es que se avanzó tan poco que 100 años después, otros hombres y mujeres como Emiliano Zapata, Francisco Villa, Francisco I. Madero, y muchos otros que tenían la misma idea de los independentistas, de hacernos libres, comenzaron otra guerra que llamaron revolución.

Quizá el cambio fue más drástico, reparto de tierras, una sociedad más activa, pero con gobiernos que tuvieron que mantener a su gente convencida con dadivas de que merecían estar ahí, en resumen, casi con los mismos vicios y el mismo objetivo de mantener pobres a los pobres.

Tal vez no cambiamos mucho en ambos movimientos porque es una realidad que la evolución, de fondo y de calidad, se empezó a registrar en los últimos 20 años y más por la modernidad y la tecnología que por voluntad de políticos o gobiernos.

Mire, hoy vivimos una guerra que ha dejado quizá un medio millón de muertos y cifras similares de desaparecidos en los últimos 18 años, pero además padecemos de una pobreza que mata de hambre o de gripa a causa de la desnutrición a cientos de personas, no podemos olvidar que en esas condiciones viven por lo menos el tres o cuatro por ciento de nuestra población de los cuales la mitad no come ni una vez al día.

No lo es todo, en este 2024 vemos como los sistemas de educación y salud no cumplen a cabalidad su función, la sociedad es más participativa, sí, pero tampoco ha adquirido la madurez necesaria, aún se deja abusar, no confía para hacer denuncias y vive en la comodidad de “estar bien uno” y eso le ha parecido suficiente sin notar que vivimos en un mundo donde cualquier error ajeno tarde o temprano se nos refleja en casa.

También es difícil decir que somos libres porque económicamente dependemos del extranjero y, con todo y los cambios del último sexenio, también de los muy ricos de México que, para no variar, tienen su dinero en el extranjero, socialmente el 70 por ciento de la población es pobre ya que o no tiene para comer, o carece de una vivienda digna, no tiene acceso a un sistema educativo que le garantice guiar sus vocaciones y hacer de él un mejor mexicano o mexicana o, vaya, ni siquiera es libre de andar por nuestros pueblos a altas horas de la noche.

Estamos en épocas difíciles, en tiempos de definiciones, en nuestra propia guerra contra los enemigos de los pobres y como ocurrió en la Independencia o Revolución buscamos nuestra solución, la diferencia es que ahora podemos sacar las cosas adelante en la política con todo y que parezca que el sistema se agota hoy se puede hacer mayor presión pacifica para que las cosas cambien, ojalá hayamos escogido el buen camino con Claudia, mejor aún, ojalá todos vayamos en el mismo sentido o tengamos la inteligencia de corregirlo a tiempo y por la vía de la paz y la democracia…

CUIDA GOBIERNO DE AMERICO DINERO DE LOS TAMAULIPECOS… Tamaulipas es líder a nivel nacional en capacitación para el uso del Sistema Bitácora Electrónica de Seguimiento a Adquisiciones (BESA), señaló la contralora gubernamental del estado, Norma Angélica Pedraza Melo, al concluir la cuarta capacitación sobre el tema a los Órganos Internos de Control (contralores) y comisarios de las diversas dependencias y entidades del servicio público.

León David García Rodríguez, subdirector de la Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, comentó que todo servidor público, según lo establecido en el artículo 108 constitucional y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, debe formarse en temas de capacitación para ser responsable de sus decisiones.

En la administración pública, explicó, las decisiones se toman a diario. Agregó que los servidores públicos deben ser conscientes de que el recurso público proviene de los impuestos de todas y todos. Por lo tanto, cada ciudadana y ciudadano debe saber que un contrato, en cualquier nivel de gobierno, requiere de etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, formalización del contrato y administración del mismo. En cada una de estas etapas hay servidores públicos con responsabilidades, de ahí la necesidad de la capacitación.

“Como servidor público, me corresponde conocer el origen de los recursos y tener la responsabilidad de que estos se vean reflejados en obras y proyectos para la sociedad”, aseguró el instructor León David García Rodríguez.

Con ello, afirmó, la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas contribuye a la creación de un gobierno digital, transparente y con rendición de cuentas, metas establecidas por el gobernador Américo Villarreal Anaya en su Plan Estatal de Desarrollo.

ALIANZA ACADÉMICA DE LA UAT CON LA TEXAS A&M… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) fortalece los lazos internacionales y enriquece la formación de sus estudiantes con el inicio de una colaboración académica entre la Facultad de Enfermería Nuevo Laredo con Texas A&M International University (TAMIU).

Esta alianza, enmarcada en la visión humanista y transformadora del rector Dámaso Anaya Alvarado, se alinea con los ejes del Plan de Desarrollo Institucional 2024-2028 de la UAT.

En ese contexto, se comenzó una importante experiencia teórico-práctica en el área de enfermería comunitaria en Laredo, Texas, que marca el inicio de esta colaboración diseñada para fomentar el intercambio académico y profesional entre ambas instituciones, ofreciendo a los estudiantes una valiosa experiencia práctica en el contexto global.

En la actividad participan siete estudiantes de la UAT, quienes tendrán la oportunidad de integrarse en distintos proyectos de salud comunitaria y enriquecer su formación profesional con nuevas perspectivas educativas.

Los estudiantes que forman parte de esta primera experiencia son José Arath Hidekel García de León, Leticia Ailed Rentería, Leslie Cervantes Montoya, Rebeca Peña García, Miriam Peña García, Gibrán Eliuh Álvarez Ruvalcaba y Viviana Aracely González.

La coordinación de la visita está a cargo de las docentes Liliana Leticia Juárez Medina y Marissa Michelle Díaz Dávila, quienes trabajan en estrecha colaboración con sus colegas estadounidenses. Por parte de TAMIU reciben a los estudiantes de la UAT los profesores Reyes G. Soto y Angélica M. Michelangeli.

Esta visita es el inicio de un programa de movilidad más amplio que se implementará formalmente con el objetivo principal de fortalecer los vínculos de colaboración entre ambas universidades. El programa en conjunto facilitará el intercambio de conocimientos y la cooperación en diversas áreas, beneficiando a estudiantes y docentes.

A través de esta colaboración, la Universidad Autónoma de Tamaulipas demuestra su compromiso con el desarrollo global de sus estudiantes al ofrecer oportunidades educativas de alta calidad, preparándolos para enfrentar desafíos globales y reafirmando su papel como una institución líder en la formación de conexiones internacionales de aprendizaje.

REHABILITAN PAVIMENTOS EN CIUDAD VICTORIA… Con equipo de maquinaria pesada, la Secretaría de Obras Públicas del Municipio trabaja en calles y caminos dañadas por las recientes lluvias, con acciones de rastreo, nivelación, retiro de material, azolve y bacheo en más de 3,900 metros cuadrados en siete colonias y dos fraccionamientos.

Para mejorar el acceso y tránsito de sus habitantes, durante la semana fueron atendidas peticiones en las colonias Vamos Tamaulipas, Bethel, Altas Cumbres, El Mirador, Ampliación Estudiantil, Monte Alto, Estudiantil y fraccionamientos Sierra Vista, Vista Azul y Haciendas del Santuario.

El programa de acciones incluyó la rehabilitación de asfalto con trabajos de bacheo, suministro y tendido de material reciclado en calles Nicolás Bravo de la zona centro y colonias San Francisco, La escondida, Emilio Portes Gil, La Gloria Oriente, Avenida Francisco I. Madero, fraccionamiento Los Arcos.

De no presentarse lluvias, está semana dará continuidad a 6 obras de pavimentación con carpeta asfaltica y concreto hidráulico en calles de las colonias Libertad, Esfuerzo Popular, Ascención Gómez, Cuauhtémoc y fraccionamientos Escondida, México y Villarreal.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com