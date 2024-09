Marco Antonio Vázquez Villanueva

La Susana Zavaleta…

¿Por qué ganó Lalo Gattás la reelección como alcalde de Victoria?, la respuesta se antoja sencilla, más personas confían en que hace un buen gobierno respecto a las expectativas con Oscar Almaraz, agréguele, también es casi seguro que algunos de los votos del actual alcalde hayan sido de ciudadanos que recordaron como inicio el problema del agua con quien era el candidato del PRIAN, la forma como saquearon la Comapa en aquellos tiempos y el amasiato en el que terminó su administración con los verdugos de la capital, los Cabeza N, que nos dejaron como si fuéramos un potrero.

Duélale a quien le duela, Eduardo Gattás tiene el respaldo de la mayoría, lo reconoció muchas veces quien fue su contrincante en las urnas y así lo confirmaron las autoridades electorales.

Pero igual es una realidad que Gattás ganó con poco margen, es decir, existe un buen grupo de ciudadanos al que debe convencer, mostrarle más resultados, entender que no es monedita de oro o, en el peor de los casos, apechugar los reclamos constantes en el entendido que la filiación o fanatismo al de los cuernos de sus detractores no lo cambiaran porque será imposible que les vuelva a sonreír la fortuna como en esos tiempos, y si es que les sonrío a muchos.

Viene la breve introducción porque la noche del 15 de septiembre, en la Ceremonia de El Grito para conmemorar nuestra independencia, que a pesar de la lluvia fue bastante concurrido y con un ánimo a favor de un gobernador pocas veces visto, se cerró la verbena popular con la actuación de una cantante que se llama Susana Zavaleta y cumplió bastante bien con su labor de entretener, salvo por que se nos apendejo, hay que decirlo en su lenguaje, al tratar de meterse en la política sin conocimiento de causa.

Mire, todo iban bien en el espectáculo, la mujer es atractiva, trae buen show e incluso la Zavaleta elevó y reconoció en Ciudad Victoria un excelente lugar, describió como pocos las conocen nuestras ventajas, habló de las bellezas naturales, de lo cercano que tenemos el mar, la frontera, el polo de desarrollo industrial en Monterrey, en fin, de todo lo que pudieran aprovechar los empresas o industriales que andan pensando en inversiones y luego pregunta, ¿y qué más tienen?, la respuesta del pueblo no podía ser diferente, “baches, un chingo de baches”, se escuchó, y de ahí la artista tuvo una diarrea verbal que no pudo controlar hasta llegar a insultar a los votantes de Morena, a quienes apoyaronn la reelección, “por pendejos”, habría dicho respecto a nuestro problema.

Y la verdad es que Zavaleta, en defensa de los victorenses, hay que decir que resultó ser más pendejona, porque no puede insultar a quienes le hicieron el favor de ir a ver su espectáculo, menos a quienes la veían por accidente u obligación, es decir, a quienes solo iban por ver los tradicionales espectáculos de luces o disfrutar una buena cena, al contrario, su trabajo era seguir conquistando gente que de eso vive.

Más todavía, su crítica en la política era innecesaria porque la contrataron y por lo menos debió ser agradecida a los de ese color y, como colofón, se debe aceptar es imposible que no existan baches en una ciudad que viene de seis años de abandono, ni modo de olvidar que todo el sexenio cabecista no se hizo más que saquearnos, vaya, sería ingrato no recordar que nos dejaron sin agua, con montones de basura en cada esquina, con las calles peores que potreros y sin dinero, completamente saqueados, exacto, quizá esta sea la mejor respuesta a la pregunta inicial del porque ganó Gattás la reelección, porque nos quedó claro lo que buscaban los otros, porque nos vengamos de quienes nos jodieron a más no poder.

Hay que agregar, ahora el camión recolector de la basura pasa tres veces a la semana, hay más agua en las llaves y la Comapa vigilada, estamos más alumbrados y se ha invertido en bacheo, pavimentaciones y repavimentaciones más que en los últimos 30 años, dinero del gobierno, estatal, dinero municipal y hasta dinero federal está ahí, y no, no es cualquier cosa lo que le digo, en municipios como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, hoy están batallando por las inundaciones, los baches y de siempre por la basura, vaya, los ayuntamientos que presumen ser más ricos no gastan dinero en recolección de los residuos, en muchos casos hasta saquean a la gente cobrándoles el servicio o a través de empresas privadas que recolectan la basura, prefieren gastarlo incluso en viajes o cosas personales.

Eso también debe contarse, quizá la de Gattás no sea la administración ideal, tiene sus problemas, sus aciertos y errores, sus prietitos en el arroz, pero no se puede dejar de lado que tenemos una ciudad más limpia, en mejores condiciones, hasta con respuestas rápidas, el bacheo es uno de ellos, en tiempos del vacato tuvimos que esperar seis años para que taparan cada hoyo que aparecía o la gente les echaba tierra, ahora apenas deja de llover y se atienden las emergencias en las principales vías, mire, hasta podría ser ilustrativo lo que pasó después de los eventos conmemorativos, luego de El Grito o el Desfile, la ciudad estaba como si no hubiera ocurrido nada, los servicios públicos funcionaron dejando todo impecable y, créalo, a eso no estábamos acostumbrados.

Entonces no es nada para espantarse lo ocurrido con la Zavaleta, nomás se nos apendejó al dejarse llevar por sus filiaciones políticas y por personas que no han superado el pasado, que nos quieren hacer creer que estamos peor que antes lo que no es cierto, ahí mismo, en ese evento, quedó claro que el pueblo esta contento, que respaldan la administración de Américo Villarreal Anaya, eso se siente en la forma como respondieron a El Grito para conmemorar los 214 años del inicio de nuestra Independencia y ya las urnas habían dejado claro lo que piensan de Gattás, respaldaron las mayorías su trabajo…

GOBIERNO DE TAMAULIPAS REPORTA EXITOSAS FIESTAS PATRIAS… Gracias a las acciones coordinadas de la Guardia Estatal con otras instituciones de seguridad en los tres niveles de gobierno, las ceremonias del Grito de Independencia celebradas en los municipios de Tamaulipas transcurrieron con un saldo blanco.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), Sergio Hernando Chávez García comentó que a través de las 11 delegaciones regionales y 43 coordinaciones municipales, se contó con un despliegue superior a los cuatro mil elementos de la Guardia Estatal.

“Toda la fuerza de la Guardia Estatal está desplegada; hay incidencias que es muy difícil prever, tomamos medidas adicionales, tanto físicas como tecnológicas, y bueno, esperamos que todo transcurra en paz; los tamaulipecos han mostrado su civilidad, han mostrado su deseo de que transcurra su vida en paz y armonía y los mejores deseos para que tengan un excelente Día de la Independencia”, dijo.

Adicional a las acciones internas para garantizar la paz pública durante las fiestas patrias, reiteró la colaboración permanente con entidades colindantes y pertenecientes a la región noreste para fortalecer la seguridad en la misma.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com