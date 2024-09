Por Martha Isabel Alvarado

Los disidentes

.-‘Chamba’ para la nueva dirigencia de Morena

.-En Tamaulipas, ‘grupos’, “jalan para su santo”

.-Ex alcaldesa panista, publica ‘queja’ en redes

.-‘Reprocha’ Maki Ortiz: “No sé quién organizó”

Al próximo dirigente de Morena en Tamaulipas, le aguarda una tarea que parece de urgente realización: poner orden entre los distintos grupos políticos.

En el PRD, se les llamaba “tribus”. En lo que ahora es Morena en Tamaulipas no tienen una denominación, pero es evidente que hay ‘bloques’ que “jalan para su santo”.

Uno de ellos, está integrado por la ex alcaldesa panista de Reynosa, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, su hijo CARLOS PEÑA ORTIZ, y el Senador JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, “JR. Así como las diputadas federales CLAUDIA HERNÁNDEZ y OLGA JULIANA ELIZONDO.

Dicho grupo, en más de una ocasión le ha “jugado las contras” al jefe político del estado, que no es otro que AMÉRICO VILLARREAL ANAYA. Y hasta ahorita, no ha pasado nada. (Quizá porque, presuntamente, a MARIO DELGADO lo “tapaban” de billetes).

Veremos cuál es la postura que asume la nueva dirigencia nacional de Morena, encabezada por LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN, en la que el hijo mediano de AMLO, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ BELTRÁN, es pieza clave en la Secretaria de Organización, respecto a esta ‘situación’ que prevalece en Tamaulipas.

Habrá que ver si la señora Alcalde Lujan y “Andy” se inclinan por darle su lugar a Américo Villarreal Anaya, y ponen orden entre los ‘disidentes’, que se sienten patrocinados por otras figuras de Morena a nivel nacional, para hacer lo que les venga en gana.

En el caso del Senador “JR”, presuntamente, él se siente ‘cobijado’ por el ex Secretario de Gobernación, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, hoy coordinador de los Senadores de Morena.

Habría que recordar que, hace algunos años, habría sido HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ, El Guasón, quien presuntamente acercó al ahora Senador GÓMEZ LEAL y a su papá, con AMLO y su hijo “Andy”, (mucho antes del 2018).

Ya luego, estos personajes le dieron “una patada en el trasero” a Garza González, a juzgar por las quejas que este último ha externado con personas de su confianza.

Será interesante, además, ver cuál será la actitud de la hoy presidenta electa, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, respecto a la dirigencia de Morena en Tamaulipas.

Si bien se sabe que Sheinbaum solicitó licencia como militante de ese Partido durante su Séptimo Congreso Extraordinario efectuado el 22 de septiembre pasado, tiene sentido suponer que no estará totalmente al margen de las decisiones en torno al mismo.

Siendo una política tan ortodoxa, lo previsible es que Sheinbaum pugne por dar su lugar a los líderes políticos de cada entidad federativa, empezando por los gobernadores.

En ese sentido, cualquiera diría que tendrá que haber consonancia entre Claudia y “Andy”, por lo tanto, con Luisa María Alcalde, para trabajar en una misma línea, y así mantener la estrategia ganadora bajo la cual ha cosechado 24 gubernaturas del país, además de la presidencia de México y la mayoría en el Congreso de la Unión.

A propósito de este tema, anotaremos que la ex alcaldesa Maki Ortiz publicó un texto en redes sociales, ‘quejándose’ de que no fue invitada al homenaje a CATARINO GARZA, que encabezaron en Matamoros el presidente LÓPEZ OBRADOR y la presidenta electa, CLAUDIA SHEINBAUM, el pasado lunes.

“Mis piensos: Hubiera querido acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora que vino a Matamoros, y agradecerle todo lo que ayudó a Reynosa, compartirle que estamos unidos apoyando sus iniciativas constitucionales, y que su apoyo a la justicia social fue algo nunca visto antes”, dice el texto en mención.

“Pero no me invitaron, luego supe que tampoco invitaron al Senador José Ramón Gómez Leal, ni a la diputada Claudia Hernández, ni a la diputada Olga Juliana Elizondo, y no sé si a otros tampoco. Además, supe que al alcalde de Reynosa, Carlos Peña, lo invitaron, pero al llegar no le dieron lugar para sentarse y se tuvo que retirar”, agrega.

“No sé quién organizó, pero sé que al presidente le hubiera gustado ver a todo su equipo de esta alianza de Morena, Verde, PT, que está trabajando para lograr juntos la transformación de nuestro país”, apunta la ex alcaldesa y hoy Senadora plurinominal del PVEM, en la parte final de su publicación.

¿Dice Maki Ortiz que no sabe quién organizó dicho evento?. Pues, lo organizó la Secretaría de la Defensa Nacional, y siendo los militares tan disciplinados, lo más seguro es que hayan obedecido órdenes superiores, en cuanto a la convocatoria y desarrollo del mismo.

CONTRAFUEGO: Le dan ‘ride’ y quiere manejar.

Hasta la próxima.