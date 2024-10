Marco Antonio Vázquez Villanueva.

Les leyó la cartilla…

En los primeros dos años de gobierno de Américo Villarreal dos cosas han quedado claras, es poca la tolerancia a los transas y; todavía menor es la tolerancia al cinismo, han caído lo mismo hombres y mujeres que han recibido señalamientos, han sido congelados otros por las mismas razones, hay carpetas de investigación para otros que se pasaron de listos, ejemplos, quizá lo que ocurrió en el ITCA o el INDE, tal vez lo acontecido en un par de áreas como educación o la Secretaria del Trabajo.

Las historias son demasiado conocidas y ya publicadas en este y muchos espacios como para repetirlas, pero se mencionan con la única idea de que las comiencen a buscar los alcaldes y las alcaldesas que acaban de iniciar funciones o repetir periodos para que las tengan más presentes que nunca.

¿Por qué?, pues porque ayer hubo una reunión del gobernador Américo Villarreal con los 43 ediles del Estado, habló parte de su gabinete, en la parte bonita les aseguraron obra pública estatal en todos los municipios, les detallaron algunos planes para modernizar códigos municipales y estatales y que haya mayor eficiencia de ellos hacía sus conciudadanos, es decir, para facilitarles el trabajo, también les ofrecieron capacitaciones a quienes pretendan tener un control ético y riguroso de los dineros públicos de tal manera que no haya ningún gandalla que pueda sorprenderlos, también para que sepan perfectamente que se monitorea el recurso público.

Pero eso fue lo buena onda, lo que ponía caritas sonrientes, recibía likes y alegraba el momento de alcaldes y alcaldesas, lo bonito pues, lo otro, lo que debieron comprender a la perfección, vino después y fue otra cosa, a qué hacemos referencia, pues a la intervención de la Contralora y la del Auditor Superior del Estado que les hablaron de transparencia, de un control del recurso más riguroso, más que eso, a que se vayan olvidando de auditorias simuladas, de las “auditorias de chocolate”.

“Habrá un instrumento verdadero de rendición de cuentas, transparencia, de fiscalización, nada de auditorías simuladas, ni de chocolate”, les sentenció el Auditor Superior, Francisco Noriega Orozco; “La obligación de todos es Transparencia y honradez”, contundente les dictó la Contralora Gubernamental, Norma Angélica Pedraza Melo.

Por supuesto, los discursos de ambos funcionarios parece son la obligación de uno y de otra, es su chamba y lo han dicho y hecho muchos en el pasado el hablar de esa forma y en ese tono, la diferencia es que en dos años de este sexenio ambas dependencias ya se dejaron sentir a quienes pensaron que no pasarían de las palabras a los hechos, es decir, ya les costó la chamba y tienen broncas judiciales los que creyeron que la Auditoria Superior y la Contraloría seguirían siendo los elefantes blancos de siempre, bastante costosos porque se bañaban de dinero y arruinaban al gobierno, pero no servían para nada, insisto, ese error lo pagaron caro en deportes, en cultura, en otras áreas.

Obvio, la reunión fue bastante amena, de muchos abrazos y dialogo, de los ofrecimientos del gobernador Américo Villarreal Anaya y de su administración de obra, de recursos, de capacitación para atraer más o evitar fugas de los mismos, sin embargo las letras chiquitas es lo que alcaldes y alcaldesas deben tener más presente, las exposiciones de la Auditoria Superior y de la Contraloría, quien tenga ojos que vea, quien tenga oídos que escuche, porque ha de saber que no fue más demagogia, se trató de que a todos, a los 43 ediles, les leyeron la cartilla, de la mejor forma les han propuesto un mejor control del dinero y hasta formas de obtener más, aunque con la sentencia de que cada centavo del pueblo habrá de aterrizar y sentirse en el pueblo o de lo contrario se iniciarán investigaciones contra quien se quiera pasar de listo…

DIF TAMAULIPAS COORDINA ACCIONES CON FEDERACIÓN… En un esfuerzo colaborativo entre los DIF estatales del país y el Sistema Nacional DIF, se llevó a cabo una reunión de trabajo virtual en la que participó la doctora María de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas, en la que se desarrollaron varios puntos que permitirán seguir adelante con las estrategias y programas en favor de las familias que más lo necesitan en las 32 entidades federativas.

La reunión fue presidida por la nueva titular del Sistema Nacional DIF, María del Rocío García Pérez, quien fue designada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; en ella se abordaron diferentes temas como programas alimentarios, atención a la infancia y adolescencia, menores migrantes y adultos mayores, entre otros.

Durante la sesión, la titular del Sistema Nacional DIF aprovechó la oportunidad para presentar al equipo de trabajo que la estará acompañando y apoyando en esta nueva encomienda, misma que será respaldada por el trabajo que todos los días realizan los mensajeros de paz desde el DIF Tamaulipas, con calidad y calidez en favor de las familias de la entidad.

UAT Y GOBIERNO DE TAMAULIPAS COLABORAN EN MEJORAMIENTO DE ESTUDIANTES DE LA SALUD… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, presidió una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, para estrechar la colaboración y dar seguimiento a las acciones que contribuyan al mejoramiento de la formación profesional en el campo de la salud.

La reunión contó con la participación de los directores de las Facultades de Medicina de la UAT en Tampico y Matamoros, Dr. Raúl de León Escobedo y Mtro. Pedro Luis Mendoza Múzquiz, respectivamente, así como del subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, Dr. Guadalupe Acosta Villarreal.

En este marco, el rector Dámaso Anaya destacó la oportunidad de estrechar los lazos de colaboración y coordinación institucional que permitan seguir aportando todos los esfuerzos para impulsar una educación humanista y de excelencia en beneficio de la sociedad.

Por su parte, el Dr. Vicente Joel Hernández reiteró la disposición de la Secretaría de Salud para continuar trabajando en conjunto con la UAT por el fortalecimiento de la educación y la enseñanza en materia de salud.

Entre los temas se plantearon propuestas relacionadas con el funcionamiento y mejoramiento de los campos clínicos, cuyo proceso comprende los estudios de pregrado, internado de pregrado y el servicio social, que son fundamentales en la formación y desarrollo de competencias de los futuros profesionales de la medicina.

Se expuso también el objetivo de reforzar los procesos de gestión administrativa en los campos clínicos, los procedimientos de ingreso y egreso en la carrera de Medicina, así como el de fortalecer los espacios que al estudiantado le permitan culminar su formación con los más altos estándares de educación médica en México.

Fortaleciendo el tema de las prácticas profesionales, la UAT reafirma su compromiso con una educación humanista y de calidad, lo cual, en colaboración con la Secretaría de Salud, garantiza una adecuada cobertura de las clínicas y hospitales de Tamaulipas, así como la excelencia en la atención a la salud de la población.

