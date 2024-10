Marco Antonio Vázquez Villanueva

Comenzaron chueco…

Al cumplir tres semanas completas administrando los recursos públicos, varios los alcaldes que se reeligieron y otros de nuevo ingreso al presupuesto ya dieron señales de lo que son, de lo que han sido, de lo que se puede esperar de ellos.

En Reynosa, por ejemplo, Carlos Peña Ortiz sigue aferrado en sostener en sus manos y manejar a placer los recursos de la Comapa, interpuso un recurso legal para no ser afectado por las reformas realizadas en el Congreso del estado a la ley de aguas tratando de que no se modifiquen los Consejos de Administración, por fortuna ya le dieron revés a su propuesta y hasta recibió una denuncia pública del presidente del Congreso, “Muchos de los que están ahí no tienen ni idea de su trabajo (en la Comapa). Reynosa está colapsada en temas de drenaje y aguas potable. La Comapa es un elefante blanco que tenemos que transformar”, dijo a los medios de comunicación.

Para los habitantes de Reynosa lo dicho no es ninguna novedad, tienen ochos años padeciendo este problema, la Comapa solamente ha sido saqueada, o por lo menos eso dicen quienes conocen del tema, y siempre ha sido fuente de contaminación, de baches.

Lo anterior es por mostrarle un problema en un municipio en particular, pero si le sigue buscando encontrará más, para no salirnos de la frontera pues en Matamoros también hay dudas en algunos temas puntuales que deben irse aclarando, vaya, hasta en el nombramiento que le entregaron a una panista de hueso colorado en lugar de atender a la militancia que se la partió en la campaña y en Nuevo Laredo existen similares señalamientos, hasta en los municipios de menor población de la rivereña se ven cosas.

Vaya usted a Altamira, Madero y seguirá observando el mismo patrón, en el primer caso un alcalde, Armando Martínez, muy amañado y el otro un presidente municipal, Erasmo González, que cumple su deseo de ser la primera autoridad de la tierra que le vio nacer, pero que sigue rodeado de nefastos personajes del pasado y del antepasado.

Vaya pues, la conclusión es que en la gran mayoría de los municipios es importante que la Contraloría estatal y la llamada Auditoria Superior del Estado vayan observando estos pequeños señalamientos ahora, digo, 21 días se limpian rápido, además, es importante que no crezca algo que parece corrupción, que se hagan las observaciones, que les obliguen a los ediles a ir cumpliendo con la ley porque al final se trata de ser diferentes, de que el pueblo sienta la diferencia.

Hay, para irnos a lo drástico en materia de ejemplos, cosas tan absurdas que no se deben permitir y le detalló, esté fin de semana circuló en las redes sociales una fotografía de obras en el municipio de Tula, en la misma quisieron pintar las líneas que van en el centro de una calle, de una carretera, de “la entrada” al pueblo le dicen, aparentemente nada extraordinario, hasta un niño de kínder lo podría hacer y, ¿qué cree?, pues que las hicieron chuecas, por sin ningún rumbo, así como si no existiera ninguna norma que cumplir, como si pudieran los alcaldes y sus contratados hacer lo que les pegue la gana.

Y no es todo, luego de las denuncias comenzaron a exhibirse problemas similares en otros municipios de esa región.

El caso, para resumir, es que muchos alcaldes y alcaldesas ya están enseñando el cobre, están dejando claro que si no les meten mano a tiempo, por lo menos para que no caigan en esos excesos, van a hacer de sus administraciones un desastre, cosa que no se deben consentir por ningún motivo.

Y no, casi ninguno de los que ostentan esos cargos públicos puede alegar inocencia o que los han chamaqueado, todos tienen experiencia, algunos vienen del pasado, otros más hasta han sido denunciados cuando ocuparon los mismos cargos siendo priístas o panistas, entonces lo ideal es marcarles un freno, más aún, obligarles a ceñirse a lo que dice la ley.

Como en el caso de Tula, muchos alcaldes comenzaron chueco, lo bueno, lo muy bueno, es que estamos muy a tiempo para frenar voracidades, para parar la corrupción antes de que se convierta en el pan de todos los días…

ATESTIGUA GOBERNADOR RECORD DE ASISTENCIA A LA FERIA TAMAULIPAS, 45 MIL BAILAN CON LOS ANGELES AZULES… Acude el gobernador y su esposa a ver a Los Ángeles Azules que cantaron ante 45 mil victorenses

El gobernador Américo Villarreal Anaya y la doctora María de Villarreal, asistieron la noche de este sábado al espectáculo de Los Ángeles Azules, que hicieron bailar a más de 45 mil victorenses que rompieron el récord de asistencia en la Feria Tamaulipas.

Durante la velada el gobernador y la doctora María, saludaron a los miles de asistentes que disfrutaron la fiesta musical en paz y armonía.

ENCABEZA RECTOR ANIVERSARIO DE VETERINARIA… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, encabezó los eventos de convivencia universitaria que se realizaron este sábado 19 de octubre, en Ciudad Victoria, con motivo de los aniversarios de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) y de la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV), que respectivamente celebran los 67 y 57 años de su fundación.

Desde temprana hora, las actividades iniciaron con la carrera pedestre “7K” y la caminata “3K”, en las que participaron docentes, estudiantes, personal administrativo y directivo de las diferentes dependencias de la UAT.

En este marco, se realizó una cabalgata conmemorativa que estuvo encabezada por el rector Dámaso Anaya, con la participación del secretario general del Gobierno de Tamaulipas, Héctor Joel Villegas González, así como otras autoridades invitadas al evento.

El desfile de jinetes recorrió alrededor de doce kilómetros desde la Facultad de Veterinaria hasta el ejido Juan Capitán, para, posteriormente, regresar a las instalaciones del plantel universitario, donde participaron cerca de cuatrocientos cabalgantes.

En este marco, el rector convivió con estudiantes durante la coronación de la reina de la FMVZ, donde resaltó la importancia de impulsar actividades que sirvan para estrechar los lazos de amistad entre todas y todos los universitarios.

Como parte del programa se realizó el concurso “UAT’S Grill”, en un ambiente de sana convivencia, con la asistencia de la presidenta de Familia UAT, Isolda Rendón de Anaya, quien realizó un recorrido por los diferentes estands.

La competencia reunió a equipos de dependencias académicas de la UAT de esta capital y de Ciudad Mante, así como de las diferentes áreas de la Rectoría, que ofrecieron la mejor presentación de sus recetas de carne a la parrilla, salsas y otros platillos que disfrutaron los asistentes.

En la jornada también se llevó a cabo la premiación de los ganadores de la carrera “7K”, así como la presentación de grupos artísticos universitarios que deleitaron a la concurrencia, además de efectuarse actividades deportivas entre estudiantes.

