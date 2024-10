Marco Antonio Vázquez Villanueva

Nada dañará a Victoria…

Preguntan con cierta preocupación algunos amigos el futuro de la capital de Tamaulipas, sobre los dimes y diretes de alcalde con parte de su cabildo más las denuncias presentadas contra el presidente municipal en la Fiscalía, sobre el tema se debe ser claro y sentenciar que las instancias correspondientes definirán lo legal y el cabildo deberá hacer política de acuerdo a lo que le señalen los tribunales o el Congreso pero, créalo, pase lo que pase Victoria saldrá ganando porque se ha descubierto la forma correcta de exigir lo que merecemos.

Algunos, más con morbo que otra cosa, preguntan y exigen un posicionamiento o una opinión sobre el, “¿se va Lalo?”, la respuesta es muy simple, de acuerdo a la ley todo puede ser posible, pero por hoy no se ve nada cercano a ello, por hoy el Congreso sigue los pasos indicados, es más, el mismo suplente del alcalde y Secretario del Trabajo en el Gobierno Estatal, Gerardo Illoldi, lo ha dicho con claridad, “hay que dar tiempo a que las instancias resuelvan, se pongan de acuerdo y que pase todo lo mejor para Victoria”. Resumiendo, el cabildo hace su chamba, Eduardo Gattás como presidente municipal defiende su postura, se propone lo que se cree correcto y la ley dispondrá formas y tiempos para los acuerdos, para las decisiones que deban tomarse en razón a lo que corresponda a cada parte.

Y si, la pregunta sobre la situación en la capital del Estado nace porque ciertamente en la historia de Victoria, al regresarnos a la época que gobernó el PAN por primera vez, se pudo observar un cabildazo, es decir, la destitución de un alcalde por la mayoría de los regidores y síndicos, van los hechos:

Aquel día el presidente municipal Gustavo Cárdenas solicitó licencia para ir de candidato a Diputado local por el PAN, le urgía el fuero, 80 por ciento por el mugrero que había dejado y 20 por ciento por ser perseguido político, el caso es que su suplente era el arquitecto Arturo Leduc de quien se contaba en las calles ya se había canteado del lado del gobernador Manuel Cavazos Lerma, del acérrimo enemigo de quien era conocido en esos días como el muchacho alegre, los gustavistas lo sabían y se ordenó desconocerlo, expertos en temas constitucionales liderados por Abelardo Perales Meléndez, y la abogada de nombre Aurora, idearon la mejor forma para ello en el entendido que requerían sostener por todo lo que faltaba de la administración a quien eligieran, de ser necesario con pleitos legales, así que se debía actuar de tal forma que pareciera lo más legal posible, la estrategia que funcionó en aquel momento fue llamar al suplente, tomarle la protesta de ley y apenas Leduc (que fue el alcalde que duró menos tiempo en el cargo ya que solo estuvo por unos minutos), bajó el brazo del “sí, protesto”, se le fueron encima algunas de las presentes, los testigos dicen que agacharon la cabeza algunos regidores como grito de guerra, como señal de ataque, es decir, que se había planeado que las lideresas de las colonias pagadas por la presidencia municipal atacaran al arquitecto y lo echaran a golpes de la sala de cabildos, fue lo que sucedió, ese momento de confusión lo aprovecharon los ediles, se destituyó a Leduc por mayoría de votos de síndicos y regidores, hubo cabildazo, y se nombró a la primera regidora, a Teresa Aguilar, como alcaldesa interina y así la mujer panista gobernó la capital hasta que le entregó el poder al priísta Pascual Ruiz García.

Lo anterior ocurrió unos 27 o 28 años atrás si la memoria no es tan mala, a qué vamos, pues a lo más importante que es llamar a esperar, igual a sentenciar que son otros tiempos y en nada se parecen los desencuentros de hoy a los de ayer, pero más que eso, a dejar la certeza de que nada ha de pasar que dañe a los victorenses, las instituciones de hoy son más fuertes, la vida sigue y a los políticos obligadamente los llevará a atender sus diferencias de acuerdo a lo que las leyes mandaten, se tendrá que dar la razón por los tribunales o el poder legislativo a quien la tenga, al alcalde o a los regidores, por lo pronto el Congreso en un primer asunto solicitó una comparecencia y aclaración a Gattás sobre el tema, posteriormente resolvió esperar tres días que vencieron este martes y al tiempo definió, en reformas realizadas, como se deben hacer las cosas respecto a la controversia que existe, del resultado de estos actos veremos lo que siga, con la insistencia, nada tenemos de que preocuparnos los de a pie, nada nos dañará porque cualquier cosa esta prevista en las leyes y Victoria sigue siendo la ciudad más importante para el gobierno de Tamaulipas de tal forma que se actuará cuando sea necesario y como sea necesario…

CONFIANZA DE TAMAULIPECOS EN EL GOBIERNO ES TRABAJO DE TODOS, AMÉRICO… Los resultados que colocan a la zona conurbada como la tercera más segura del país, la realización de una fiesta como la Feria Tamaulipas sin ningún incidente y la percepción de la sociedad en un buen gobierno con una aprobación del 74 por ciento, son el resultado del trabajo de todas y todos, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Al entregar la rehabilitación de la escultura monumental Águila del Bicentenario, esta mañana, el gobernador del estado llamó a las y los servidores públicos a seguir trabajando con entusiasmo, responsabilidad y compromiso para continuar fincando el futuro de Tamaulipas y contribuyendo a la grandeza de México.

“Estar frente a la monumental escultura del Águila del Bicentenario, para entregarla a la sociedad tamaulipeca restaurada, confirma nuestro interés, nuestro compromiso y nuestra responsabilidad de preservar el patrimonio que es propiedad de las y los tamaulipecos”, dijo.

“No se trata de ninguna manera de una obra superficial o secundaria, porque contribuye enormemente a fortalecer nuestra felicidad, porque aporta bienes intangibles, que, si bien su existencia no es física, son esenciales en términos de valores y significados que nos cohesionan”, expresó.

El mandatario tamaulipeco señaló que esta obra simbólica, a la que se destinaron recursos por 6.1 millones de pesos, recoge, preserva y honra nuestra memoria histórica, nuestro origen, y en muchos sentidos, condiciona también nuestra visión hacia el futuro.

POR VEZ PRIMERA SIN OBSERVACIONES EN AUDITORÍAS DE PARTICIPACIONES FEDERALES: SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

En la ceremonia cívica de honores, el secretario de Administración, Jesús Lavín Verástegui, refrendó el compromiso para garantizar que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, siempre en beneficio del pueblo, reflejando el humanismo que ha sido sello ineludible en la directriz que marca el gobernador Américo Villarreal.

Lavín Verástegui hizo un recuento de logros alcanzados a dos años del inicio del gobierno de la Cuarta Transformación, entre otros, el aumento de sueldos a los burócratas, la capacitación a más de 6 mil trabajadores, las campañas de prevención de enfermedades, el incremento del fondo de pensiones y la conclusión de la auditoría de participaciones federales que, por primera vez en cinco años, no registró observaciones.

“Sabemos que la transformación es un proceso continuo, y desde la Secretaría de Administración seguiremos trabajando con firmeza, convicción y compromiso para que cada acción gubernamental tenga como único fin el bienestar de todas y todos los tamaulipecos”, manifestó.

EL ÁGUILA DEL BICENTENARIO ES PARTE DE LA IDENTIDAD DE LAS Y LOS TAMAULIPECOS

Por su parte, Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas, dio una explicación de la obra de rehabilitación del Águila del Bicentenario, inaugurada en 2010, obra del escultor mexicano Sebastián y fabricada a base de estructura y placa de acero, con una altura de 42 metros.

“Después de más de una década de exposición a las inclemencias del tiempo, esta obra requería una intervención técnica que le devolviera su esplendor original y fue hasta ahora, 14 años después de^ haber sido inaugurada, que nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, consciente de la importancia que tiene la conservación de la infraestructura cultural para la identidad de las y los tamaulipecos, nos instruyó a destinar recursos para su rehabilitación”, mencionó.

En esta ceremonia acompañaron al gobernador: Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno; el diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado; el magistrado David Cerda Zúñiga, presidente del Supremo Tribunal de Justicia; el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado; el general Carlos Elizondo Serrano, en representación de la 48a zona militar y Jorge García Rodríguez, en representación de la Guardia Nacional, además de diputados locales, integrantes de la Mesa de Seguridad y funcionarios del Gobierno del Estado.

FORTALECEN FORMACION DE INGENIEROS EN LA UAT… Durante el acto conmemorativo por el 57 aniversario de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC), el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, destacó el significativo impacto académico y científico de esta institución en la formación de profesionales que impulsan el desarrollo económico y social de la región, subrayando su relevancia en áreas clave como la ingeniería, la agricultura, la inteligencia artificial y la biotecnología.

Asimismo, puso especial énfasis en el papel que esta Facultad ha desempeñado en el desarrollo regional a través de proyectos y colaboraciones con el sector productivo, entidades gubernamentales y otras universidades, tanto nacionales como internacionales.

En el ámbito de la investigación, puso en relieve el papel central de la FIC en la producción de conocimiento científico, al contar con 44 profesores en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNII), además de reunir once cuerpos académicos, nueve de ellos consolidados.

Fundada en 1967 como Facultad de Agronomía, la actual Facultad de Ingeniería y Ciencias se consolida como referente en la formación de profesionales, ofreciendo las carreras de Ingeniería en Agronomía, Ciencias Ambientales y Telemática, así como maestrías y un doctorado en áreas relacionadas.

Como parte de la celebración, el rector de la UAT hizo entrega de reconocimientos a docentes que obtuvieron, o renovaron, su certificación en el SNII, destacándose el ingreso de un profesor en el Nivel 2; diez en la categoría de Nivel 1 y tres el nivel de candidatos.

Por otro lado, inauguró el nuevo Laboratorio de Redes, diseñado para las prácticas estudiantiles e innovación en el campo de la telemática, entre otras áreas; así como también colocó la primera piedra de la techumbre y remozamiento de canchas para usos múltiples.

Por su parte, el director de la FIC, Vicente Paul Saldívar Alonso, destacó la celebración como una oportunidad para reflexionar sobre la trayectoria de la Facultad y de contar con la distinguida presencia de exdirectores, entre ellos, los también exrectores, Humberto Filizola Haces y José Andrés Suárez Fernández.

Además, se contó con la presencia del subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Guadalupe Acosta Villarreal, en representación del gobernador Américo Villarreal Anaya; del subsecretario de Desarrollo Agrícola, Eliseo Camacho Nieto, representante del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado, Antonio Varela Flores; así como de funcionarios de la rectoría y directores de las dependencias académicas de la UAT.

GATTAS EN RECORRIDO CON NUEVO GERENTE DE LA COMAPA… Para supervisar obras de infraestructura hidráulica, el presidente municipal de Victoria Eduardo Gattás Báez visitó la colonia Miguel Alemán donde se rehabilitan 648 metros lineales de red de agua potable en beneficio de 18,746 habitantes.

Acompañado del Gerente General de COMAPA, C.P. Fernando García Fuentes, representantes de las secretarías de Obras y Servicios Públicos, recorrió la calle Benito Juárez donde personal del organismo operador y de la Secretaría de Obras Públicas Municipales realizan trabajos de excavación entre las calles Gabriel Saldívar (28) y Orquídea (34).

Para dar solución a fugas de agua en el sector se sustituye por PVC la tubería existente de asbesto, la cual culminó su vida útil al tener más de 40 años en funcionamiento; la obra incluye la instalación de 90 tomas domiciliarias con un beneficio colectivo de más de 18 mil habitantes que por años demandaban solución a esta problemática.

