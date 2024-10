Marco Antonio Vázquez Villanueva.

En las reformas electorales existen otras prioridades…

La presidenta México, Claudia Sheinbaum, anunció que el próximo año enviará al Congreso una iniciativa para darle para atrás a la reelección de alcaldes y legisladores y que también frenará el nepotismo o la herencia de estos cargos entre familiares, su propuesta dice que nace del pueblo, que además fue uno de los postulados de la Revolución Mexicana y por tanto modificar las leyes electorales ayudará a eliminar cacicazgos, muchos vicios que se fomentan a la sombra del poder y el mal uso del dinero público, sí, puso otra vez en la mesa el tema y otra vez causa revuelo.

La propuesta se ve bonita, sin embargo a los ojos de expertos solo se trata de maquillaje en materia de fortalecer la democracia, es decir, afirman que a este país se le hace necesario la reelección porque obliga compromiso de los funcionarios, además garantiza experiencia, que puedan actuar para beneficiar a las mayorías, que no se permitan fallarle al pueblo, y algo más de fondo, aseguran que dicha reforma será corta si no incluye la instauración de filtros más eficaces para obligar a que puedan llegar o permanecer en los puestos de elección popular únicamente hombres y mujeres decentes.

Concretando, en la reforma electoral hay prioridades y algunas de ellas son la obligatoriedad de someter a exámenes de control y confianza a todos los que quieran ser candidatos, desde los que aspiran a ser Regidores hasta al Presidente de la República porque necesitamos saber que no son drogadictos, que son probos, que no han robado ni pretenden hacerlo, para eso nomás se necesita el antidoping, exámenes psicológicos y psicométricos, concretando, aplicar las herramientas que los científicos saben son útiles en estos casos porque la única certeza de que tendremos un gobierno decente es tener funcionarios públicos decentes y para desgracia nuestra de eso no se habla en los gobernistas ni opositores, a ellos no les conviene garantizar decencia y capacidad para ejercer los cargos de elección popular, a ellos les interesa el negocio de estar o no estar y lo que se deriva de ello.

Ahora, hablando específicamente de la reelección es claro que a raíz de los resultados que ha dado la elección consecutiva, así se le llama pomposamente a este proceso, no hay mucho para donde hacerse, la presidenta tiene toda la razón, hasta hoy no dio los frutos que de ella se esperaban, garbanzos de a libra los alcaldes que lograron reelegirse porque el pueblo los consideraba muy buenos, más escasos son los que después de ello dieron mejores resultados que en sus primeros periodos.

Con todo y ello la reelección tiene puntos buenos, es una oportunidad para el pueblo de vengarse de los malos políticos, de restregarles en su cara la ineptitud, estupidez o mediocridad a una gran cantidad de alcaldes y alcaldesas que pretenderán reelegirse, porque no, también fue, aunque en muy pocos casos, la posibilidad de premiar lo bueno.

Sintetizando, la reelección nos impone más reflexionar, a preguntamos quién merece nuevamente un voto, para ellos nos llevó a observar las calles de nuestras colonias, la limpieza o suciedad de estas, el acercamiento que tuvieron las autoridades con la gente, por eso la gran mayoría no de quienes quisieron reelegirse no lograban el objetivo, el ciudadano entendió que simular chamba no era lo mismo que dar resultados.

Ahora viene una pregunta más respecto de la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de eliminar la reelección, ¿sus Diputados y Senadores, aprobarán la reforma que les impida permanecer en sus cargos por varios periodos y gozar de poder con sus presupuestos a la mano?, habrá que verlo.

Resumiendo, con los resultados a la mano, se debe decir que la presidenta Sheinbaum tiene toda la razón y el respaldo en hechos, que la reelección no fue mucho avance, igual tiene otro acierto y nuestro aplauso cuando habla de nepotismo porque hemos visto municipios ser gobernados por una familia sin que se noten los resultados en las calles, otros en los que la ciudadanía ganó la lucha tumbando malos gobiernos, pero al final todo es parecido, fue quitar a unos para poner a otros, no logramos el propósito de tener mejores políticos, con todo y eso habrá que ver si lo ideal es quitar la posibilidad de reelección como lo pretende o dejarla para aprovechar la experiencia que adquieren los políticos en los cargos, luego de esto le insisto, hay prioridades y antes que pensar en lo positivo o negativo de la reelección a este México lindo y querido le urge garantizar que lleguen más personas decentes a los cargos, obvio, hacemos referencia a que urge se impongan candados más fuertes a los políticos, requisitos de elegibilidad les dicen, para garantizar que quienes pretendan ser candidatos o reelegirse prueben primero su honradez, digo, ya no podemos seguirles dando cheques en blanco, otra vez, en materia electoral ya no se trata de maquillar, ni atraer reflectores, urge comenzar por las prioridades y creo estas todavía ni siquiera se han puesto en la mesa…

UNA MONUMENTAL VIRGEN DEL CHORRITO… Con el propósito de impulsar el turismo religioso y detonar el desarrollo económico de la región, en el municipio de Hidalgo, el Gobierno del Estado colocará una estructura monumental de más de 30 metros con la imagen de la virgen de El Chorrito, la cual se ubicará en lo alto del cerro, cerca de la icónica cascada del santuario religioso y que, de acuerdo a los planos presentados al gobernador Américo Villarreal Anaya, contará también con plazoleta, mirador e iluminación para resaltar la obra artística.

A fin de conocer el avance de los trabajos a cargo de la escultura Elizabeth Pesquera Caballero, el gobernador Américo Villarreal Anaya realizó una visita al taller que se localiza dentro del parque industrial de esta capital, en donde recibió una amplia explicación sobre los detalles de la estructura metálica con la imagen monumental de la virgen, la cual se convertirá en la más grande de México, enclavada en una explanada de una hectárea a la entrada del ejido El Chorro, municipio de Hidalgo.

En el encuentro entre la escultora y el gobernador, también participó el director general del ITAVU, Manuel Treviño Cantú quien dio a conocer que se contempla la construcción de una plazoleta, con mirador, zona comercial y varios elementos más e iluminación que vendrán a redondear el proyecto para que haga lucir en todo su esplendor a la escultura y que permitirán consolidar a El Chorrito como el centro religioso más importante del noreste de México, contribuyendo a reactivar el turismo y la economía regional.

En su diálogo con la escultora, el gobernador Américo Villarreal destacó la importancia de que esta obra esté a cargo de artistas tamaulipecos e incluso cuente con la participación de alumnos del ITACE.

Asimismo recordó que fue el ex gobernador Américo Villarreal Guerra quien durante su administración se preocupó por impulsar el desarrollo de El Chorrito como centro religioso y punto de encuentro para innumerables peregrinaciones y procesiones, incluso de otros estados.

ASAMBLEA UNIVERSITARIA APRUEBA NUEVOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS… La Asamblea de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) aprobó la creación de dos nuevos programas académicos y la apertura de la escuela preparatoria de esta casa de estudios en Nuevo Laredo.

En la sesión realizada en modo virtual con los asambleístas de las 26 dependencias académicas de la UAT, el rector Dámaso Anaya Alvarado presidió los trabajos de este órgano colegiado, donde se abordaron temas relacionados con la cobertura educativa y el reglamento del personal académico.

En este marco, la Asamblea Universitaria aprobó la apertura de la Licenciatura en Ingeniería en Ciencias de Datos, que impartirá la Facultad de Ingeniería y Ciencias en modalidad no escolarizada y con periodicidad cuatrimestral, que tendrá vigencia a partir de 2025.

También se aprobó la Licenciatura en Autotransporte de Carga, que ofrecerá la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales Nuevo Laredo, cuya modalidad será escolarizada y tendrá periodicidad semestral. La vigencia será a partir de 2025.

En otro punto del orden del día, se aprobó la apertura de la Escuela Preparatoria UAT Nuevo Laredo, conforme al decreto número 65-918, mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Nuevo Laredo el comodato de un bien inmueble propiedad municipal, además de su equipamiento a favor de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, por el término de 20 años, destinado para la nueva preparatoria municipal.

Asimismo, se avaló la celebración del contrato de comodato con el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo.

En la sesión virtual, el rector Dámaso Anaya comentó que el avance en materia académica le permitirá a la UAT consolidar la calidad de los programas que ofrece a los jóvenes tamaulipecos, quienes actualmente buscan opciones idóneas para formarse profesionalmente.

Finalmente, se aprobó una propuesta de reforma al Reglamento del Personal Académico, que modifica el artículo 79, con la cual se busca beneficiar a los docentes en los procesos de categorización profesional.

