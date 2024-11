Marco Antonio Vázquez Villanueva

Meterlos en cintura…

Con bombo y platillo se anunció el pase de revista mecánica a las unidades de transporte público y eso hay que celebrarlo ya que, luego de los motociclistas, los taxis y microbuses son lo más peligroso que existe en materia de vialidad, andan sin luces, manejan como si las calles fueran de ellos, muchos son verdadera chatarra y es claro que los choferes no todos están preparados para conducirlos.

Tan en malas condiciones se encuentran los micros que, por ejemplo, esta semana en Ciudad Victoria una de esas unidades se quedó sin frenos y terminó cayendo, estrellándose contra un árbol en un campo de futbol dejando heridos, notas como está se pueden ver en casi todas las ciudades del Estado y eso preocupa porque por esa vía se mueven millones de tamaulipecos diariamente.

Obvio, existen los garbanzos de a libra, unidades en perfecto estado, limpias, con choferes que tienen paciencia para mujeres, niños y ancianos, que no van en competencia por el pasaje sino por dar un buen servicio, lamentablemente son los menos, los últimos dos sexenios se dejó “caer” a muchos micros, el servicio que prestan ha venido empeorando, unidades que se mojan más adentro que afuera cuando llueve, que dejan manchada la ropa e incluso la rompen, que se quedan descompuestas en todas partes, van saturados, causan accidentes por la forma como controlan las rutas en sus tiempos y a veces hasta se corre el riesgo de daños mayores por los accidentes debido a sus condiciones mecánicas, en cuatro palabras, los micros son chatarra.

A todo lo anterior agregue ya hubo aumento a los pasajes este año y, como en todos los incrementos aprobados en el pasado, los concesionarios firmaron un compromiso para renovar el parque vehicular, en el pasado en ningún caso cumplieron, la prueba está en las calles de nuestras ciudades, salvo honrosas excepciones los micros dan vergüenza, por eso hay que aplicarse ahora, también esa es la razón por la que da gusto el anuncio de la revista mecánica que, ojalá, sea mucho más que eso e incluya por lo menos la obligación de recibir capacitaciones para los choferes y la lectura de la cartilla para que estén enterados que de actuar mal o seguir como hasta hoy se les aplicarán las leyes y reglamentos.

Claro, esta revista mecánica dará un diagnóstico de la calidad del transporte en Tamaulipas, seguro surgirán necesidades para todos, por eso se aplaude el acto, porque se hace con la voluntad de mejorar y nada mejor que saber donde estamos parados para comenzar en ello.

Esperemos que ahora aparezcan programas de financiamiento, también compromisos de un mejor análisis en cada ruta, que solo existan los camiones que se necesitan, que tengan recorridos que sean de beneficio para ellos y el pasaje, protegerlos para que no tengan gastos de más, cuidarles las calles por ejemplo y para que comiencen a operar temprano y hasta que ya no sean necesarios en la noche, lo que ahora no sucede.

Los microbuses son una necesidad para ir a trabajar, a la escuela, a pasear incluso, así que son tiempos de resolver antes de que esta bomba explote, y le insisto, que bueno que se anuncia por parte del gobierno del Estado el regreso de las revistas mecánicas al transporte, comienzan en el sur y seguirán en otros municipios, insisto que es un buen principio porque además la información refiere que es inicio para, ahora sí, modernizar, ahora sí, hacer digno el transporte público en Tamaulipas, pero también, y ahora sí, meter en cintura a todos los que no actúen bien o se resistan a la transformación…

ENTREGA DIF DESPENSAS EN LOS 43 MUNICIPIOS DEL ESTADO… El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, lleva a cabo la entrega de 67 mil 047 dotaciones alimentarias de los programas Voluntad de Ayudar a las Familias y Voluntad de Ayudar en los Primeros 1000 Días, en los 43 municipios del estado.

El programa Voluntad de Ayudar a las Familias atiende a personas con discapacidad, adultos mayores, además de aquellas que se encuentran en situación de carencia alimentaria o con algún grado de desnutrición, así como a niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses de edad no escolarizados.

Mientras que el programa Voluntad de Ayudar en los Primeros 1000 Días entrega la dotación a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, además de lactantes que se encuentran entre los 6 y los 24 meses de edad.

Las dotaciones contienen productos con calidad nutricia como harina de maíz nixtamalizado, arroz, avena, frijol, atún, chícharos, aceite vegetal, atún en agua, leche descremada, pasta para sopa integral y lenteja, cacahuate natural, papa, zanahoria, manzana y plátano, dependiendo el tipo de dotación que se entregue.

De esta manera, el DIF Tamaulipas continúa favoreciendo el acceso y consumo de alimentos nutritivos e inocuos de las personas que se encuentran en los grupos de atención prioritaria, mediante esta entrega de dotaciones que viene acompañada de acciones de orientación y educación alimentaria, así como el aseguramiento de la calidad para complementar su dieta en contribución al ejercicio del derecho a la alimentación.

ATIENDE RECTOR CASO DE VIOLENCIA… en uno de esas formas de no evadir responsabilidades y de evidenciar que si existe transformación en las instituciones, el Rector Damaso Anaya Alvarado acudió al hospital de Madero para visitar a Melanie, la estudiante que fue brutalmente agredida por su novio, habló con familiares, revisó el caso y anunció que se dará una atención integral a la joven con todo el apoyo institucional que se requiera, más que eso, informó que se diseñará un programa de atención al tema para evitar problemas a futuro, bien por la UAT, bien por el rector…

BUSCA LA UAT QUE SUS EGRESADOS SEAN AGENTES DE CAMBIO EN LA SOCIEDAD… El rector Dámaso Anaya Alvarado reafirmó el propósito de fomentar en las y los estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) las herramientas necesarias para convertirlos en agentes de cambio en la sociedad y que asuman el compromiso de ser líderes con un profundo sentido humanista, capaces de transformar su vida y el entorno.

Ante cientos de estudiantes en el Campus Victoria, Dámaso Anaya puso en marcha el Primer Taller de Liderazgo Juvenil “Rompiendo Barreras: Humanismo Transformador UAT”, y expresó que este evento es, precisamente, una de esas herramientas con las cuales se pretende que los jóvenes exploren, descubran y potencialicen sus talentos.

En este sentido, recalcó que la Universidad se enorgullece de ofrecer estos espacios para su formación integral, porque no solo se busca preparar profesionistas de alta calidad académica, sino también ciudadanos comprometidos con el bienestar social.

Enfatizó que este taller es un espacio para promover valores como la empatía, el respeto y la búsqueda del bien común, por lo que exhortó a los jóvenes a aprovechar las experiencias y la historia de vida de cada uno de los expositores, quienes también, siendo jóvenes, han logrado destacar en distintas áreas.

El rector Dámaso Anaya puntualizó que con este Primer Taller de Liderazgo Juvenil se busca sembrar en los jóvenes la convicción de que el liderazgo no es una meta, sino un camino de servicio, un camino que demanda esfuerzo, empatía y compromiso constante.

Por su parte, el secretario de Comunicación y Difusión de la UAT, Manuel Mario Aguilar González, expuso que este encuentro se desarrolla bajo la visión del rector Dámaso Anaya, en el sentido de fomentar el liderazgo humanista y transformador, viéndolo desde la perspectiva que no solo impulsa los logros individuales, sino que también contribuye a mejorar el bienestar de todas y todos.

En el desarrollo del evento participaron Dylan Puebla, consultor de imagen pública; Guillermo Guzmán, instructor de liderazgo; Patricia Estrada, medallista de plata en las Olimpiadas Nacionales 2024, en la disciplina del taekwondo; César Vallejo, segundo lugar del CrossFit Norteamérica, exalumno y profesor de la UAT; y Kankel Guajardo, músico y cantante egresado de la UAT.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com