Marco Antonio Vázquez Villanueva

De narco-satánicos a la luna…

¿Cuánto le ha costado a Tamaulipas cambiar su imagen de Estado violento y lleno de políticos delincuentes a una entidad que tiene a la tercera ciudad más segura de México?, ¿Cuánto costó que Matamoros de ser conocido en el pasado como pueblo de narcosatánicos casi se encuentre cerca de la luna?, por supuesto que muchas vidas, sangre de inocentes, sobre todo, entender que los ciudadanos debíamos involucrarnos en la política si pretendíamos tener resultados diferentes a lo que estábamos viendo.

Para hablar de la pregunta inicial, hay que decir que los tamaulipecos también llevamos varios triunfos, el primero echar al PRI, acabar con un sistema anquilosado, obsoleto, identificado al cien con la corrupción y el saqueo luego de casi 90 años de estar en el poder, después nos engañaron aunque reaccionamos pronto, llegó el PAN al que se le dio una patada en el trasero a los seis años de estar en el poder, no se toleró la indolencia, ni la soberbia un gobierno azul que intentaba picarnos los ojos con una calma ficticia que explotaba cuando a los delincuentes se les antojaba, que nos manchó de sangre por todas partes, además fue un gobierno que desapareció becas, despensas, nos tenía sin agua, sin nada, resultó el cambio cruel, sanguinario, inhumano.

Por eso ganó Morena y hasta hoy, dos años después, todo parece una luna de miel con el partido guinda, las encuestas hablan de un respaldo popular a la presidenta de México Claudia Sheinbaum y al gobernador Américo Villarreal Anaya por el orden del 70 por ciento, para que se de una idea, Francisco, El Prófugo, Cabeza de Vaca, terminó su mandato con un 18 por ciento de aceptación, le tenían tres veces menos confianza que al actual mandatario.

Una realidad irrefutable es que el gobierno de Morena si entrega becas, también despensas, hay una atención más humana y es claro que avanza en muchos proyectos, por eso las encuestas muestran con mucha claridad el cambio en la percepción que tenemos los tamaulipecos de los gobernantes y que luego se refleja al resto del país.

Y respecto a Matamoros vaya que la lucha ha sito titánica, ese pueblo hasta hace poco lo único que podía presumir eran políticos nefastos, personajes que de mala manera amasaban poder y fortuna que les permitía hacer y ser casi de todo, igual la delincuencia se había apoderado de la región, y le decía, muchos años atrás no pasaban de ser la cuna de los narcosatánicos.

Tiene razón, ese pueblo no cambio mucho en la política local o regional ni con los gobiernos del PAN ni de Morena, para darle un ejemplo, en cinco años que lleva el partido guinda al frente del municipio a su exalcalde, Mario López, quien se autonombra La Borrega, no se le reconocen más que dudas en el manejo del presupuesto público, por eso este año ganó la elección Alberto Granados, aunque del mismo partido, un enemigo político reconocido de López y las cosas parecen diferente, apenas comienza y hay que evaluarlo, pero de entrada ha señalado los excesos de su antecesor, ese es un buen principio.

¿Hay mucho por hacer?, por supuesto, hay mucho por hacer porque los anteriores gobiernos estatales dejaron a Tamaulipas en la lona, en bancarrota, saqueado y vendido a la delincuencia o algo muy parecido a ello, hace falta igual que muchos funcionarios entiendan la nueva dinámica de trabajo, hace falta que a esa misma velocidad el pueblo entienda que no debemos bajar los brazos, que existe la obligación de continuar pendientes de la política, apoyar lo bueno, proponer en las dudas, acusar en lo malo.

Y sí, todo lo anterior fue para reconocer que la transformación de Tamaulipas no se ancló en el pasado como muchos quisieron hacernos creer que pasaría, que tiene su propio ritmo impuesto por Américo Villarreal Anaya y que ha dado frutos, igual decía lo de Matamoros porque allá es donde se vive la novedad, han entrado a la carrera aeroespacial y tecnológica al convertirse en sede del Quinto Congreso Nacional de Actividades Espaciales, las mentes más destacadas del mundo y de México en esa área ahí se encuentran buscando nuevos conocimientos y nuevas inversiones.

El éxito es de Quien Manda, Américo es un doctor que entiende de desarrollo científico y tecnológico, que desea cambiar la imagen del Estado y desea involucrarnos en la ciencia basada en la competencia mundial y la innovación, por eso Tamaulipas será un referente e irá a la vanguardia en nuestro país.

Se trata de ver al futuro, pero sin perder de vista el pasado, hemos dado un brinco de tener la imagen de un estado violento y de políticos ambiciosos a percibir que se cuenta con un gobernador que tiene todo el respaldo del pueblo y Matamoros también es un hecho que su brinco es más grande de lo que parece porque pasa de ser tierra de narcos y satánicos a estar muy cerca de la luna, muy metido en la lucha por conquistar el espacio, por menos, en los conocimientos que pueden llevar a la humanidad a ello…

SE COMPROMETE UAT CON ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN DE TODAS SUS CARRERAS, EN PROCESO PSICOLOGÍA… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, puso en marcha el proceso de evaluación con fines de reacreditación de la Licenciatura en Psicología que imparte la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH), en cuyo marco subrayó el propósito de asegurar la calidad educativa y brindar mayores herramientas de desarrollo a los estudiantes.

Luego de dar la bienvenida al equipo de pares evaluadores del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, A. C. (CNEIP), señaló el rector que con los trabajos de acreditación, se pretende contar con programas de licenciatura que sean pertinentes, a la altura de las necesidades de la sociedad tamaulipeca.

Refirió que, para ello, se han trazado estrategias sólidas que permitirán avanzar de manera humanista en la mejora continua de los programas educativos que oferta la Universidad, procurando el fortalecimiento pedagógico, la innovación y el desarrollo de habilidades blandas en los servicios que se ofrecen a los estudiantes.

Asimismo, reconoció el compromiso del personal directivo, docente y administrativo de este plantel universitario, quienes han trabajado arduamente para acreditar la Licenciatura en Psicología y tener en la actualidad todos sus programas acreditados.

Por su parte, la directora de la UATSCDH, Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez, agradeció al rector Dámaso Anaya su apoyo para desarrollar este proceso, y señaló que el reconocimiento que otorga el organismo acreditador CNEIP les permite a los estudiantes tener mayores expectativas de desarrollo profesional.

Subrayó que este sello de calidad refuerza el compromiso de este plantel y de la UAT con la formación académica sólida, pertinente y que responde a las necesidades de la sociedad y del campo profesional de la psicología.

El trabajo de evaluación se programó durante tres días en modalidad presencial a cargo del equipo de pares académicos conformado por las doctoras Martha Elena Aguirre Serena y María Valentina Téllez y el doctor Rafael Castro Pérez, quienes provienen de diferentes instituciones de educación superior del país. Los resultados del proceso de evaluación serán entregados en fechas posteriores por el CNEIP.

