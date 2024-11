Análisis Político

Por Antonio Frausto

¿Fractura en MC?

Sin duda que la llegada de Roberto Lee a la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano en Tamaulipas fue inesperada para muchos, principalmente para el grupo que estaba buscando ese liderazgo.

Y es que hasta hace unas semanas por lo menos mediáticamente, Rigo Ramos se perfilaba como el aspirante más fuerte para alzarse con la victoria en la asamblea estatal en donde se elegiría al nuevo mandamás del partido naranja. Sin embargo, Dante Delgado tenía otros planes.

Por lo que el viernes pasado la dirigencia nacional renovó de manera unánime la dirigencia de 15 comités estatales entre ellos Tamaulipas, siendo el matamorense el elegido por Delgado Ranuro y por el grupo cercano a Jorge Álvarez Máynez, quien se perfila a suceder a Dante.

La justificación del apremiante nombramiento de nuevos liderazgos estatales por designación directa, por no decir “dedazo” se debió a que era necesario la renovación de las dirigencias para llegar a la Asamblea Nacional, debido al mal estado de salud de fundador naranja.

Pese a que este lunes en rueda de prensa Roberto Lee dijo que el mismo viernes había hablado con Rigo Ramos y Luis Torre Aliyán, quienes encabezan el grupo que buscaba la dirigencia, sería ilógico pensar que aceptarán sin problema la imposición de la dirigencia nacional.

Con la llegada de Lee al comité estatal se reafirma el liderazgo del grupo que encabeza Gustavo Cárdenas y Juan Carlos Zertuche, es decir, el grupo de Victoria, en donde también se encuentran el nuevo coordinador municipal en Victoria Gerardo Valdez y los regidores locales Melissa Mireles y Daniel Pérez y al parecer también la legisladora local Mayra Benavidez, pese a que hace unos días había apoyado públicamente a Rigo Ramos.

El nuevo coordinador fosfo fosfo aseguró que el partido está abierto para recibir a los ciudadanos que se quieran integrar a este movimiento, incluso aquellos o aquellas que eran parte de otros partidos, pero que una vez que reconocieron su error dejaron de militar, por lo que ahora pudieran vestirse de naranja.

Comentario que bien pudiera referirse a Alejandra Cárdenas, que una vez que renunció al PRI, es la figura que tanto el Partido Verde como Movimiento Ciudadano estarían peleando su fichaje, con mayores posibilidades de llegar a este último, por la cercanía familiar con Gustavo Cárdenas y Mayra Benavides, tío y cuñada, respectivamente.

Con la franqueza que lo caracteriza, Roberto Lee no ocultó su cercanía con Álvarez Máynez, por lo que la dirigencia tamaulipeca sin duda lo apoyaría en caso de buscar la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano.

Afirmó que con 130 mil votos obtenidos en la pasada elección, ya son la tercera fuerza política en Tamaulipas, por lo que su reto será mantener la unidad pese a que haya inconformes con su designación.

Esperemos que ese entusiasmo con que se presentó ante los medios de comunicación, incluso compartiéndoles su número telefónico se mantenga ante las presiones del grupo de Rigo Ramos que tendrá que exigir algunos espacios si es que se quieren mantener la cohesión. ¿Tendrá la capacidad de hacerlo o habrá fractura en MC?

PAN, MÁS DE LO MISMO

Poca participación de sus militantes y mucho menos interés de la ciudadanía en general, fue la que tuvo la elección del PAN para renovar su dirigencia nacional, en la cual Jorge Romero se alzó como triunfador con poco más del 80 por ciento de los votos.

Y es que luego de que en la más reciente elección Acción Nacional obtuvo su peor derrota en las urnas, el entusiasmo de sus simpatizantes e incluso de algunos militantes ha venido a la baja, lo que se reflejó en la poca asistencia para votar en las urnas.

Mientras que a nivel nacional votaron alrededor del 35 por ciento de los 300 mil panistas empadronados, es decir, poco más de100 mil militantes. En Tamaulipas lo hicieron 3 mil 39 personas de los 8 mil 579 militantes que pudieron hacerlo, de acuerdo al Registro Nacional de Militantes del PAN en Tamaulipas, un porcentaje muy similar al promedio nacional.

Resultados que por supuesto reflejan el alejamiento de los ciudadanos del blanquiazul, resultado del mal trabajo hecho durante la última década por sus dirigencias nacionales, que contrario de renovarse e innovar han hecho lo mismo.

Pese al entusiasmo de Jorge Romero al proclamarse ganador y asegurar que la meta del PAN será recuperar los espacios de poder perdidos, es decir, gubernaturas y diputaciones federales en el 2027, su realidad parece ser lo contrario.

Adriana Dávila quien era la candidata disidente y parecía una opción diferente u viable para recuperar aquellos principios y valores que distinguieron durante mucho tiempo a Acción Nacional, no pudo evitar que una vez más el grupo que llevó al poder a Marko Cortés y antes a Ricardo Anaya mantuviera la dirigencia nacional.

Ante este escenario con una dirigencia respaldada por el mismo grupo político, que ha demostrado la falta de capacidad en sus últimos liderazgos, ante poniendo sus intereses personales que los de sus militantes y los de los ciudadanos, parece imposible recuperar al PAN, pues simplemente es más de lo mismo.

NOROÑA Y OLGA SOSA

Mientras que el PAN y MC vivieron un fin de semana de tensión, al enfrentar división con las renovaciones de las dirigencias nacionales y estatales, respectivamente. Los morenistas vivieron un escenario sumamente diferente con la gira que realizó Fernández Noroña a Tamaulipas.

Y es que el presidente de la Mesa Directiva en el Senado de la República visitó la entidad, para encabezar asambleas informativas en Tampico, Madero, Victoria y Reynosa y resaltar la importancia de la aprobación de la reforma judicial, contando con un gran respaldo de los morenistas tamaulipecos.

En su gira Noroña estuvo acompañado por varias figuras guindas importantes en la entidad, como los alcaldes de los municipios mencionados, diputados locales, federales y hasta sus compañeros en la Cámara Alta, Olga Sosa, Maki Ortiz y José Ramón Gómez Leal, reflejo del poder político que ostenta en estos momentos.

Y aunque no todo fue perfecto, pues en Matamoros la camioneta del legislador se empezó a quemar debido a un corto circuito, no faltaron los mal intencionados que pensaron que se trató de un mensaje hacia el legislador y que quisieron espantarlo, lo cual fue por supuesto desmentido y no pasó más allá de un susto.

Además de Fernández Noroña que fue agasajado casi casi como si fuera candidato presidencial, la otra gran ganadora fue la senadora Olga Sosa, quien organizó y coordinó la gira de su compañero de bancada, reafirmando su influencia tanto en las grandes ligas a nivel nacional como en Tamaulipas.

Será acaso que desde que llegó al Senado ¿ya está buscando alianzas para la sucesión de la gubernatura en el 2028 cómo piensan algunos? o ¿solamente es un interés genuino de que el movimiento al que pertenece sigan creciendo, aunque ella no sea la protagonista?

Facebook: AntonioFrausto

Twitter:@AntonioFraustoG

Linkedin: AntonioFrausto

antoniofraustog@gmail.com