Marco Antonio Vázquez Villanueva

El poder judicial de Tamaulipas…

La reforma al poder judicial de Tamaulipas entró a su etapa crítica, existe una iniciativa del ejecutivo estatal en el Congreso y este poder anunció foros de consulta para concluir el proceso (pomposamente les llamaron diálogos estatales para la reforma, aunque no lo parecen), el caso es que la intención primera es realizar una elección total de jueces y magistrados para junio del próximo año y ahí hay dos noticias buenas, la primera el propósito de escuchar todas las voces antes de concretar la reforma y la segunda es que por fin se deshará todo el entramado que construyó en ese poder el prófugo Cabeza N para garantizarse impunidad en el saqueo y daño que le causó a Tamaulipas.

Hablando particularmente de la Reforma que viene, lo ideal es que en el proceso legislativo que se ha propuesto participen todos los involucrados e interesados en el tema para si obtener una nueva ley que permita garantizar la participación de personas moralmente solventes y de amplios conocimientos en la renovación del poder judicial de Tamaulipas, digo, es cierto que urge eliminar todo el entramado del cabecismo, pero más real es que se debe cambiar por algo mejor.

En esa tesitura hay que estar pendientes del proceso legislativo sobre el tema (aunque ya lo tengamos encima) y, le insisto, ojalá a los abogados, académicos y a todos los que se relacionen con la justicia y sus procedimientos no les de flojera ni miedo participar con propuestas.

Un hecho es irreversible, la elección de jueces y magistrados es obligación, de ahí se tiene que partir, es decir, en lugar de entramparse en tratar de darle reversa a ello quizá valga más la pena discutir los requisitos de elegibilidad de los interesados en ser parte del nuevo poder judicial, la forma como se presentarán ante la ciudadanía, los candados que se tendrán que imponer para evitar que el crimen organizado o la delincuencia tengan la capacidad de elegir a sus propios juzgadores.

Igual se deberá pensar en la forma de evitar compromisos de los juzgadores con quienes los promuevan o elijan de tal forma que realmente una impartición de justicia, rápida y expedita, sea el objetivo.

No, no he cambiado de parecer, soy de los detractores de la elección de juzgadores en las urnas, por el pueblo, para mi gusto es endeble, le veo muchos riesgos, pero eso ya pasó y tampoco podemos garantizar que será malo el procedimiento si no lo vivimos, es decir, no podemos descalificar a priori, sin la experiencia, exacto, el tema ese ya es historia que hoy debemos olvidar para meternos al proceso legislativo en el Estado de tal forma que todos salgamos ganando.

Si, claro, también hay que estar muy pendientes del Congreso, saber si realmente los diputados tienen la intención de escuchar a la ciudadanía en esa reforma o solo se quiere legitimar y que sea avalada argumentando que se escucha a todos sin que necesariamente sea cierto.

Otra cosa que valdrá la pena, desde hoy, es comenzar a escuchar nombres de personas que han tenido un buen desempeño en esos órganos para aprovechar sus experiencias porque no todos ni todas han sido malos.

Efectivamente, también hay que ir conociendo lo podrido de ese poder para deshacernos de lo malo, asegurarnos que la renovación no se vaya a fincar sobre lo peorcito porque suele suceder.

Obvio, habrá que estar pendientes de quienes serán los encargados de revisar las propuestas, obligar a que todas y todos los candidatos se sometan a los exámenes de control y confianza, a la 3 de 3, igual se antoja, por ejemplo, buscar formas de que los jueces y magistrados sean elegidos por periodos cortos u obligados por ley a someterse a procesos de revocación de mandato cada determinados periodos de tal forma que no caigan en la tentación de portarse mal, luego, también tendrá que está inscrito en la ley que cuando dejen los cargos los sometan a una auditoria para que no se enriquezcan ilícitamente y se vayan tan campantes.

Ahí está lo importante de estar al pendiente del proceso legislativo para la reforma a la Constitución local en vistas de renovar el poder judicial de Tamaulipas qué, le insisto, solo debe traer cosas buenas si nos aplicamos todos, ya tenemos la primera de ellas y es que el cabecismo en ese poder va a desaparecer, de que se van, se van, por eso le digo que no todo puede ser malo, por eso le invito a participar en la reforma que viene…

CAPACITAN ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DE TAMAULIPAS… Como parte de las atribuciones que le confieren a la Secretaría de Administración, a cargo de Jesús Lavín Verástegui, se promueve la estrategia de profesionalización del capital humano a fin de asegurar la correcta aplicación y optimización de los recursos humanos, materiales y de servicios generales de todas las dependencias del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

Es por ello que inició el ciclo de capacitaciones a los servidores públicos con el curso: “La importancia del Ciclo Presupuestal en la Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones”, para personal administrativo de las dependencias del estado, impartido por el Mtro. Fernando Campuzano Campos, especialista en Administración Pública.

El objetivo de esta capacitación es fortalecer las habilidades de los servidores públicos en las áreas de Recursos Humanos, Presupuesto, Planeación, Contabilidad, Contrataciones, Deuda Pública, Adquisiciones, Obra Pública y responsables de programas, con el fin de garantizar que los recursos públicos se apliquen con base en los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad y austeridad.

“El gobernador Américo Villarreal Anaya nos ha dado la responsabilidad de cuidar, administrar y proteger los intereses y el patrimonio del estado; es por eso que llevamos a cabo la mejora continua en los procesos y en el personal que da servicio en cada organismo estatal”, mencionó Jesús Lavín Verástegui.

Al evento inaugural asistieron Silvia Casas González, secretaria del Bienestar Social; Gerardo Illoldi Reyes, secretario de Trabajo y Previsión Social, y Luisa Eugenia Manautou Galván, directora general del IPSSET.

