Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cuando te quieren se nota…

Sin decir agua va, este miércoles 13 de noviembre el gobernador Américo Villarreal Anaya puso en marcha la construcción de una nueva planta potabilizadora en la presa Vicente Guerrero de tal forma que su operación garantizará mil 500 litros de agua por segundo, adicionales, que podrán ser utilizados por todas las poblaciones tocadas con la segunda línea del acueducto desde ese manto acuífero a Ciudad Victoria.

La inversión será de 174 millones de pesos, muy bien aplicados si tomamos en cuenta que servirán para completar el abasto que demanda la capital ya que será más eficiente a la infraestructura que ahora existe porque se potabilizará desde la presa y se podrá consumir desde su origen, menos gasto en energía, en total, de acuerdo con la información oficial, se incluirá un tanque floculador, un sedimentador, así como un tanque de filtros y dos tanques de agua clara, lo que impactará positivamente en la calidad del agua potable que abastezca a la población de la capital tamaulipeca.

Obvio, la obra es esencial para pensar en la segunda línea del acueducto y que haya comenzado ofrece la tranquilidad de que ahora si se hará la obra y no como lo prometieron Egidio o Cabeza de Vaca que con esa bandera se enriquecieron, justificaron millones de pesos sin hacer nada que impactara positivamente en la comunidad.

Por eso le digo, cuando te quieren se nota, Américo quiere a la capital de Tamaulipas porque la inversión servirá no solo para el abasto de agua, también para atraer más inversiones y generar mejores empleos, lo triste es que esta acción nos deja claro que los del pasado no nos querían, y que se notaba más, casi acaban con todo lo bueno de los alrededores porque solo prometieron pero no hacían nada, o mejor dicho, no hicieron otra cosa que saquear recursos con obras mal hechas, donde se privilegio la transa y no el objetivo de resolver un problema que estalló los últimos 10 años dejando como consecuencia el no tener agua potable en las llaves de hasta el 70 por ciento de los hogares de Victoria…

Hablando de querer… Ayer el Senado de la República aprobó una reforma para crear lo que los expertos bautizaron como una “súpersecretaria” de Seguridad Pública y Protección Civil ya que le otorgan facultades en la inteligencia y también para la investigación de delitos que antes eran exclusivos del Ministerio Público, además le colocan su “mando civil “, y sume a todo ello que la misma Fiscalía y las corporaciones en los Estados quedarán casi obligados a colaborar “coordinadamente” bajo el mando del titular de la misma.

Nada para espantarse, al contrario, una lucha ganada de los que somos adeptos a la guardia civil, de los que tenemos la seguridad que la investigación y la inteligencia debieron de ser siempre tareas de la Secretaria de Seguridad Pública o por lo menos darle facultades para que las puedan realizar, porque eso hubiera evitado balaceras en las calles, ahora esperamos que sean más efectivos los operativos, más “quirúrgicos”, y sí, por obligación sean más amplios y de mejor calidad los resultados que entregará esa dependencia, con todo lo agregado tendrán que ser mejores ya que no dependerán, como hasta hoy, de la buena o la mala suerte de darse de “topones” con las células de la delincuencia organizada.

Obvio, la reforma tiene una dedicatoria, el beneficiado será el Secretario Omar García Harfuch quien al principio de esta administración de la presidenta Claudia Sheinbaum parecía un encargado de la seguridad pública sin ojos, ni dientes, ni brazos, ni piernas, peor aún, un mero monigote ya que no mandaba a nadie, recordemos que la Guardia Nacional Andrés Manuel la mandó a la Sedena y con ella todas las facultades que tenía.

Sí, parece mucho poder a uno de los Secretarios que le fueron cuestionados a la presidenta, sin embargo valen la pena los riesgos, porque además no es nada nuevo y en estos tiempos es más fácil monitorear excesos, evitar que se vaya a hacer mal uso de esas nuevas facultades.

Punto a favor del Secretario de Seguridad es que nadie alzó la voz contra esa reforma, ni la Sedena ni la Semar, ni la Fiscalía, ni los enemigos del sistema han puesto atención a ella, quizá porque es una realidad que el origen del Secretario es más cercano a la milicia que a la sociedad civil, quizá porque saben que esa es la voluntad de la Presidenta y en un país como este México lindo y querido esa no se cuestiona.

Así que García Harfuch de ser un personaje vetado por la anterior administración que le evitó convertirse en jefe de gobierno de la Ciudad de México ha pasado a ser, ahora sí, un supersecretario, lo dicho cuando te quieren se nota, con esa acción queda claro que la misma Claudia Sheinbaum le tiene más confianza que a todos los funcionarios de esa área y de muchas, más aún porque le ha permitido encabezar y cambiar toda la estrategia para dar mejores resultados en el sistema de seguridad pública nacional, es decir, parece que van en serio, que la lucha contra la delincuencia también será de verdad…

COLOCAN PRIMERA PIEDRA DE PLANTA POTABILIZADORA… El gobernador Américo Villarreal Anaya colocó la primera piedra de la nueva planta potabilizadora para el envío de agua por el acueducto Vicente Guerrero a Ciudad Victoria con una capacidad de 1,500 litros por segundo, para seguirle dando oportunidad de crecimiento a la capital “y que sea una capital digna de todos los tamaulipecos y de las tamaulipecas”, dijo.

Acompañado por el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, y el secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez, el gobernador destacó que el inicio de esta obra, en la que se invertirán 174 millones de pesos, cumple con un compromiso de su gobierno y representa una parte fundamental para la segunda línea del acueducto de la presa Vicente Guerrero, la cual constará de 57 kilómetros de tubería para poder conducir el agua a la capital del estado.

“Es un gran avance que, en lugar de tener esta planta potabilizadora cercana a la ciudad, ahora la vamos a tener prácticamente al inicio del bombeo del acueducto. Esto permitirá que el agua que se transporte desde aquí, y el gasto de energía que eso implica, sea utilizada ya como agua potable, evitando llevar agua con sedimentos hasta Ciudad Victoria para su potabilización”, señaló el gobernador.

“Es una obra que va a ofrecer más eficiencia en la forma de operación y mejores resultados”, agregó.

ATESTIGUAMOS EL INICIO DE UNA OBRA HISTÓRICA: SOP… El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, indicó que la primera etapa de la planta potabilizadora con una capacidad de 1,500 litros por segundo, incluye la construcción de la obra civil: tanque floculador, sedimentador, tanque de filtros y los tanques 1 y 2 de agua clara.

“Nos encontramos reunidos para atestiguar el inicio de una obra histórica; hoy nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya hace historia, como lo hizo su padre hace 32 años con la inauguración del acueducto Guadalupe Victoria”, mencionó.

CON ESTA PLANTA HABRÁ AGUA SUFICIENTE PARA CIUDAD VICTORIA… Por su parte, Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos, recordó que hace 32 años el entonces gobernador Américo Villarreal Guerra construyó el acueducto Vicente Guerrero, una obra que permitió enfrentar la crisis del agua en la capital del estado, pero con un horizonte de vida de 20 años, el cual ya ha sido superado. Por ello, destacó la importancia de la segunda línea que impulsa Américo Villarreal Anaya.

“Esta es una planta potabilizadora que permitirá llevar a cabo el tratamiento de 1,500 litros de agua por segundo. Con este proceso se suministrará la cantidad de agua suficiente para abastecer a los habitantes de Ciudad Victoria”, expresó.

Acompañaron al gobernador en este evento: Héctor Villegas González, secretario general de Gobierno; Jorge Humberto Hinojosa García, presidente municipal de Casas; Jaime Felipe Cano Hinojosa, subsecretario de Construcción de la Secretaría de Obras Públicas, y Francisco Guzmán Torres, director de Construcción de la Secretaría de Obras Públicas.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com