Hace muchos años, allá por los 90 del siglo pasado, un jefe policiaco afirmaba que en Nuevo León los empresarios eran hipocráticas porque hablaban mal de Tamaulipas mientras permitían que grandes jefes de la delincuencia se pasearan entre ellos como si nada.

La estrategia era sencilla, se hacía con dos objetivos, el primero garantizar la paz, ficticia, pero paz al fin ya que no había escándalos y; el segundo (con los menos escrupulosos), era contar con mucho dinero para acelerar el crecimiento de aquella región.

La “hipocresía” de los empresarios regios le dolía al policía más por la desacreditaba que les daban como institución de seguridad que por el daño causado a Tamaulipas, por eso la detallaba, contaba que la misma radicaba en que los ricos de allá hablaban pestes para acusar a Tamaulipas de todo y hasta utilizaban sus recursos para ello, de paso aseguraban que en sus tierras “no pasaba nada, hasta presumían que eran los más tranquilos de todo el país, que eran gente de trabajo y a nosotros nos hacían ver como los delincuentes”.

En esa campaña de desacreditar todo lo que no estuviera dentro de los intereses regios, o siguiendo con esa hipocresía, los diarios y la televisión que tenían capitales neoloneses se daban un festín denostando todo lo que oliera a Tamaulipas, casi nos hacen ver como tierra de narcos a nivel nacional, casi le hacen creer a su gente que los malos éramos los tamaulipecos, es más, hasta los tránsitos y policías se creían el cuento al grado que resultaba un gran problema circular por aquellas ciudades sin arriesgarse a recibir multas o, la mayor parte de las veces, a ser extorsionados.

El tiempo les fue descubriendo las verdades, en Nuevo León también pasaban cosas, las autoridades federales allá detenían a las cabezas de la delincuencia, en sus calles o negociosos ejecutaban malosos, existían los secuestros, la droga igual corría con singular alegría por sus discotecas o antros, es decir, también sufrían nuestros problemas.

La breve introducción viene a cuento porque 30 años después se ha comprendido que nada se gana con mentir, menos con echar tierra al vecino, que la paz solo se puede lograr si trabajamos juntos, si nos echamos la mano unos a otros y esto ayudará a Tamaulipas.

Y se lo digo porque ayer se celebró una reunión de seguridad de la región noreste del país, en Monterrey estuvieron los mandatarios de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y se hablaron cosas de trascendencia, por fin se nos brinda el lugar y respeto que nos corresponde, mire de que le hablo, al permitirle la palabra al Gobernador Américo Villarreal Anaya les detalló que con los números basados en estadísticas de la federación, del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, los tamaulipecos podemos afirmar que tenemos la entidad más segura de toda la frontera y que a nivel nacional estamos en los primeros 10.

Pero el gobernador tamaulipeco fue más allá, les habló que contamos “con muy buenos indicadores que nos distinguen como uno de los estados más seguros de la frontera norte y también dentro de los principales diez estados más seguros de nuestra nación y atentos para seguir mejorando”.

De esa reunión, lo trascedente, resultó que se seguirá incrementando la coordinación en tareas de inteligencia operativa a nivel regional; se pondrá especial atención al flujo migratorio de paisanos que arriban a nuestro país por las fronteras de los tres Estados en coordinación con el Instituto Nacional de Migración a fin de facilitar su movilización y seguridad, además de la integración de una Base de Operaciones Conjunta en la Aduana de Colombia, Nuevo León, es decir, se evitará que los delincuentes se burlen de la seguridad brincando líneas divisoras lo que beneficiará en materia de seguridad a todas las Entidades de la región.

De todo lo que se trabajó, igual resalta que han cambiado los tiempos, que hoy se trata de hacer región y de manera real, de forma que todos salgamos beneficiados sin necesidad de dañar al vecino, y si, también fue bueno presumir los resultados que tenemos en Tamaulipas, porque necesitamos cambiar la percepción que a nivel nacional se tenía de nuestro Estado, porque necesitamos que fluyan más las inversiones y ahora si sea de verdad la seguridad pública para todos…

INSTALAN COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD EN VICTORIA… El Secretario de Salud en el Estado Dr. Vicente Joel Hernández Navarro encabezó la instalación y toma de protesta del Comité Municipal de Salud que estará presidido por el presidente municipal de Victoria Eduardo Gattás Báez y Lucy de Gattás, presidenta del Sistema DIF Victoria.

Reunidos en la sala de cabildo, se acordó establecer vínculos institucionales para generar redes de cooperación que garanticen mayor impulso a los programas locales de salud y en un actuar colectivo atender problemas prioritarios con mayor efectividad para mejorar y proteger la salud de los victorenses.

“Un servidor, y todo mi equipo de trabajo, seremos los mejores aliados para que esta Capital sea una ciudad saludable y refrendamos el compromiso de seguir trabajando de la mano del gobernador humanista Doctor Américo Villarreal Anaya para brindar una mejor calidad de vida a los tamaulipecos” señaló Gattás Báez.

Ante representantes del ISSSTE, IMSS Bienestar, Hospital de Alta Especialidades, Hospital General y la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, el Secretario de Salud en el Estado celebró el compromiso del Municipio por los buenos indicadores de salud en Victoria y entregar la certificación como Municipio Saludable y la incorporación a la Red Estatal de Municipios por la Salud.

