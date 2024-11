Marco Antonio Vázquez Villanueva

Payasadas, el ataque de los farsantes…

Marina Ramírez, Diputada del PAN, llegó a la reciente sesión del Congreso del Estado vestida de luto, daba la impresión de pedir halloween aunque en plena celebración revolucionaria, parece que le cayó el veinte de la celebración de muertos de manera atrasada, igual como le ha caído todo al partido donde milita, ya muy tarde.

Lo triste es que su lucha puede ser más o menos legítima y hasta justificada, decía ella que su vestimenta obedecía a la muerte de más de 250 mil hectáreas que van a dejar de sembrarse, argumenta que la razón de ello es el poco apoyo del gobierno a los productores, pero le decía, para desgracia de la gente del campo el PAN prefirió hacer payasadas que una lucha digna, real, seria, capaz de mover las estructuras y beneficiar a los que menos tienen de ese sector.

Le insisto, eso es lo doloroso, el PAN siempre llega tarde a las luchas que tienen que ver con el campo, con los pobres, los sindicatos, o lo más necesitados en general, prueba de ello es que el sexenio pasado no se acordaban del área rural, apenas les alcanzó a panistas como esta diputada para vitorear al padre del prófugo y distinguirlo como el ganadero del año, como si estuviera difícil ser exitoso con todo el apoyo gubernamental atrás, luego de eso fueron pocos los productores del campo que recibieron apoyos de los azules, solo se derramaba dinero cuando a alguno de ellos se le antojaba montar y organizaban sus cabalgatas por algunas rancherías.

¿Quiere otro ejemplo de la miopía del panismo cuando de observar el campo se trata¡?, ahí le va, este fin de semana Francisco N, el prófugo exgobernador, subió a sus redes sociales que varios trabajadores de sus ranchos fueron amenazados y presuntamente extorsionados por delincuentes, se dijo ofendido, hasta presumió que el gobierno no hace nada o es cómplice de la delincuencia y que interpondría una denuncia, lo complicado en su actitud es tratar de entender como en las épocas más difíciles para los productores, las de su sexenio, hizo muy poco y nunca aceptó su complicidad con la delincuencia, digo, para pensar en su mismo tono porque tampoco se veía que hicieron algo al respecto.

Pero regresemos al Congreso y con una pregunta seria, ¿qué ha hecho el PAN por el campo tamaulipeco en esta y las pasadas legislaturas?, exacto, nada, cuando pudo orientar más recursos no lo hizo, es más, cuando hubo excesos de apoyos hacía este sector se quedaron callados porque ellos los disfrutaban, nunca los más pobres o los ejidatarios, para nadie es un secreto , dentro de estos ejemplo, quienes aparecían en la lista de beneficiarios de esos dineros en la época priísta y panista, siempre eran sus miembros más distinguidos o sus amigos, los que más tuvieron, si me apura, hasta los programas del sector social los utilizaron para rentar tierras a los ejidatarios y ellos aprovecharlas.

Es cierto, quizá el vestirse de luto por parte de la legisladora azul fue para llamar la atención, para robar reflectores, tal vez lo logró, lo triste es que no sirvió de nada, porque el tema del campo se volvió secundario, porque en el pueblo no se pueden entender tantas payasadas en medio de un problema serio.

Por supuesto, lo que sucede con los panistas encumbrados, los del prófugo y lo de la legisladora, solo es la lucha por el poder en tres años o a futuro, o quizá se trate de desviar la atención de los señalamientos que tienen sus figuras en contra, en fin, se harán un montón de conjeturas, se especulará hasta el cansancio y al final lo único claro es que fueron bufonadas, un acto circense en un escenario de tres pistas, fueron payadas lo único que tuvieron los farsantes para seguir con su ataque sistemático al gobierno y tratar de confundir al ciudadano, igual tal vez, solo tal vez, solo se trata de que el pueblo vaya olvidando todos los pecados que les señalan, todo el presunto saqueo que cometieron el sexenio pasado y para ello se convierten en payasitos, triste, pero llegan tarde, otra vez llegan tarde porque el ciudadano ya no se las cree, porque las evidencias señalan que han sido peores, porque el pueblo primero quiere que aclaren todas las acusaciones que les hacen, es decir, exige justicia para luego seguir con sus otros temas…

PROTEGE GUARDIA ESTATAL A TAMAULIPECOS DURANTE EL BUEN FIN… Al presentar una mayor afluencia y actividad económica durante el denominado ‘’fin de semana más barato del año’’, personal de la Guardia Estatal mantiene la proximidad en bancos y cajeros para preservar la seguridad tanto para cuentahabientes como para el personal que labora en estas instituciones.

Además de realizar recorridos de seguridad y vigilancia, se dialoga con las personas para exhortarles a comunicarse a los números 911 y 089 para realizar denuncias formales en caso de requerirlo.

Durante El Buen Fin 2024 la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) reitera a la población algunas recomendaciones para prevenir robos y asaltos al acudir a realizar retiros, pagos o depósitos.

Algunos de estos consejos son: no mostrar el dinero; evitar hacer transacciones ante cualquier sospecha; reportar inmediatamente el robo o extravío de tarjetas ante la institución emisora y trasladarse por las vías más concurridas.

CUIDAN A COMPRADORES EN CIUDAD VICTORIA… por instrucciones del alcalde Eduardo Gattás, las autoridades municipales se coordinaron con la mesa de seguridad y las corporaciones estatales para fortalecer la vigilancia en Ciudad Victoria.

El operativo lo iniciaron el viernes, aunque poco antes en la mesa de seguridad municipal se lograron más de diez acuerdos para mejorar la seguridad en diversos sectores de la ciudad, priorizando la paz y la tranquilidad para los ciudadanos.

La intención, dijo el alcalde Gattás Báez, fue proteger a los compradores y a empresarios durante la implementación con un operativo especial para el Buen Fin.

En información adicional, se detalló que se contó con la participación de más de 300 elementos de distintas instituciones y con este despligue se pudo brindar mayor seguridad a comerciantes y consumidores para que de esa manera la intensa movilizaciones y transacciones se hicieran con seguridad para todos…

CONTINUA UAT EVALUANDO SU CURRICULA… Con la finalidad de asegurar que los programas educativos cumplan con los más altos estándares de calidad a nivel nacional, se llevó a cabo el proceso de evaluación para acreditar la Licenciatura en Diseño Gráfico y Animación Digital de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Este programa educativo, impartido en línea a través de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), fue evaluado por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) durante tres días en modalidad virtual.

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, puso en marcha los trabajos de evaluación acompañado por la directora de la FADU, Lisbeth América Brandt García, donde dio la bienvenida a los integrantes de los CIEES, el Dr. José Alberto Gaytán García, la Mtra. Estephania Samperio Ruiz, el Mtro. Eduardo Blanco Bocanegra, el Mtro. Luis Daniel Herrera Romero y el Dr. Roberto Arturo Sánchez Herrera, quienes representan a diversas instituciones y universidades del país.

En su mensaje de apertura, el rector destacó que estos procesos demuestran el compromiso de la UAT por ofrecer programas educativos de excelencia y que respondan a las demandas del mercado laboral actual.

Asentó que la certificación de la Licenciatura en Diseño Gráfico y Animación Digital refleja la clara determinación de ofrecer a la sociedad una oferta educativa pertinente y de calidad, y subrayó que se reforzará el trabajo para asegurar que todas las licenciaturas alcancen los más altos estándares de calidad.

Por su parte, la directora de la FADU, Lisbeth América Brandt García, comentó que esta licenciatura, por su modalidad a distancia, contribuye a la reducción de la desigualdad —otro de los objetivos prioritarios de la UAT—, además de ofrecer a sus alumnos la oportunidad de trabajar y estudiar simultáneamente.

Los CIEES son un organismo creado en 1991 con el objetivo de evaluar y acreditar la calidad de los programas educativos de nivel superior en México.

