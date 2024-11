Marco Antonio Vázquez Villanueva

Verdugos…

Los alcaldes de la frontera de Tamaulipas no han entendido que Morena tiene como premisa el humanismo y que el centro de todas sus políticas públicas son los que menos tienen por ello ignoran, o les gusta ignorar, lo que ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los impuestos, la necesidad de no aumentarlos ni inventarse nuevos porque lesionan la economía familiar, lejos de esta propuesta, los ediles de los municipios con más presupuesto en la frontera tamaulipeca buscan de todas las formas posibles obtener más recursos aumentando su impuesto predial y otros cobros, lo peor, sin necesidad de ello, me explico.

Mire, para nadie es un secreto que Nuevo Laredo es el municipio más rico de Tamaulipas, se gasta más de cinco mil millones de pesos al año del cual no se sabe mucho que hacen con el mismo, cierto, cada que pueden en sus boletines presumen acciones que dicen son de beneficio de las mayorías, la realidad este lejos, es decir, solo lo dicen para resumir su poderío, lo lamentable es que la riqueza solo se nota en la forma de vida de sus principales funcionarios pero no en el pueblo al que, quizá como castigo por lo apretado de la elección en ese municipio, ahora por instrucciones de la presidenta Carmen Lilia Cantú Rosas le van a aumentar el impuesto predial argumentando que hace mucho no se hacía.

La realidad es que Nuevo Laredo no necesita más presupuesto, quizá la presidenta y quienes le ayudan a gobernar si porque no es un secreto que persiguen la gubernatura de Tamaulipas, pero aquí es cuando ellos deben entender que no puede haber gobierno rico y pueblo pobre, que si tienen un proyecto personal se debe tratar de concretar con dinero personal o de sus allegados.

Matamoros, al que gobierno Alberto Granados, es otro de los ejemplos de gobiernos ricos que quieren pueblos pobres, igual ha ordenado un aumento en el impuesto predial, tal vez desea recuperar la inversión poco transparente en las patrullas, tal vez no ha podido cumplir sus compromisos de campaña y busca más lana, vaya usted a saber, el caso es que es otro de los que van a castigar a su pueblo por ambición, porque quiere más recursos, aunque estos no se noten en beneficio de los gobernados.

Y Reynosa no se quedó atrás, ahí Carlos Peña, otro de los gobiernos municipales que son ricos o por lo menos tienen mucho presupuesto que debería reflejarse en el pueblo, es otro de los que solicitó aumentar el predial para este año, hasta el momento a él no se le ha autorizado y la realidad es que no lo necesita porque ejercen casi 3 mil millones de pesos de los que se estima, por lo menos en algunas áreas, que el presupuesto destinado a las mismas se va en un 10 por ciento para su alta burocracia.

La coincidencia de esos tres gobiernos municipales, además de ser ricos y de pretender exprimir más a sus pueblos por ambiciones extrañas, es que los tres pertenecen presuntamente a la corriente de izquierda, es decir, a gobiernos de Morena que deberían seguir los lineamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Américo Villarreal que aseguran que no puede haber gobiernos ricos y pueblos pobres, que además ellos si hacen todo lo posible por no aumentar y menos inventarse impuestos para no castigar a los más pobres.

Otra coincidencia de los ediles fronterizos es que la alcaldesa y los dos alcaldes hacen política pretendiendo subir de nivel en sus encargos, Carmen Lilia es promocionada por sus amigos y su familia, ella misma, para la ser candidata a la gubernatura en cuatro años, en el caso de Carlos Peña Ortiz para nadie es un secreto que parte del mando en ese municipio lo tiene su madre la Senadora Maky Ortiz que sueña también ser gobernadora, en el caso de Alberto Granados de Matamoros igual anda en lo mismo, o eso quieren hacer creer, ganar una presidencia municipal les ha hecho daño.

Y si, los tres mencionados tienen otra coincidencia, no han querido entender que están muy lejos del resto de Tamaulipas, que forman parte de grupos no bien vistos en el centro y sur del Estado, es más, a la de Nuevo Laredo ya para llegar a Reynosa o Matamoros no les quieren, ejemplo de ello es que su presidenta se paseo por el sur del Estado hace una semana y como si nada hubiese ocurrido, es decir, su estrategia de posicionamiento a nivel estatal es mala; el caso de Maky ha querido hacer migas con alcaldes, lo malo de ella es que se junta con puros traidores que son buenos para la intriga, pero malos para hacer exitoso un proyecto estatal, lo que ocurrió cuando quiso tumbar a Américo Villarreal (aliada con Adrián Oseguera de Madero y Armando Martínez de Altamira, entre otros), es ejemplo de lo que le menciono,; y lo de Granados, el alcalde de Matamoros, todavía es peor, este ni siquiera ha podido sacudirse lo nefasto y al nefasto de su antecesor que ahora cobra como Diputado federal y se hace llamar La Borrega.

Conclusión, el Congreso del Estado debe frenar esos apetitos de los nuevos verdugos del pueblo de Tamaulipas, de los alcaldes fronterizos que sueñan con proyectos a largo plazo y por eso quieren más dinero en sus arcas, para tener como contrarrestar a su competencia, la que por cierto no les importa si es interna o externa, la quieren exterminar por igual y se les van fieramente sin tomar en cuenta que arrastran y hacen ver mal a todo un proyecto nacional y al estatal…

DIF TAMAULIPAS ENCABEZA Y ATIENDE A LOS MÁS NECESITADOS DE VALLEHERMOSO… Con la participación de cerca de 2 mil 500 beneficiados de 55 colonias de la cabecera municipal y comunidades ejidales cercanas, se llevó a cabo con éxito la brigada “Transformando Familias” con la presencia de dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal, coordinados por el Sistema DIF Tamaulipas que preside la doctora María de Villarreal.

Módulos de las Secretarías de Turismo, Obras Públicas, Finanzas, Salud, Educación, Bienestar Social, Desarrollo Rural, Seguridad Pública, así como diferentes institutos como ITAVU, INJUVE, ITACE, ITEA, ITCA, INDE, ITABEC, INMUJERES, atendieron de manera personalizada a cada uno de los asistentes, proporcionándoles información y asistencia profesional sobre productos y servicios que fueron llevados para esa ocasión.

Por parte del DIF Tamaulipas, se instalaron las unidades móviles en las que se proporcionaron servicios dentales, medicina familiar y atención médica para la mujer, así como las áreas de Asistencia Social, Dirección Jurídica, Desarrollo Comunitario, Fortalecimiento Familiar, Alimentación, CATAM, CREE, las Procuradurías de Atención a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia y la de Atención a Personas Adultas Mayores, quienes proporcionaron asesorías jurídicas y psicológicas de manera gratuita.

Las brigadas “Transformando Familias” estarán llegando en los próximos días a más municipios del estado, como es el caso de

Ocampo que el día 21 de este mes estará recibiendo a los Mensajeros de Paz con todos los productos y servicios para la comunidad en general, especialmente para quienes más lo necesitan.

UAT SE SUMA A INICIATIVA NACIONAL DE CONSOLIDAR CALIDAD ACADEMICA EN SUS CARRERAS PROFESIONALES… El rector Dámaso Anaya Alvarado reafirmó el compromiso de sumar los esfuerzos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a las iniciativas nacionales para consolidar la calidad académica y la transformación de la educación pública superior en México.

Lo anterior lo destacó el rector de la UAT al presidir en el Campus Tampico la reunión de inducción para la elaboración de la autoevaluación institucional, en el marco general del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES).

Con la asistencia de las y los directores de las dependencias académicas de la UAT, Dámaso Anaya puso en marcha la sesión y subrayó la importancia de trabajar con base en las políticas del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (CONACES), que, a través del SEAES, promueve un modelo integral de evaluación y mejora continua.

Agradeció a la Mtra. María José Rhi Sausi Garavito, directora de este sistema, su disposición y acompañamiento para que la UAT se integre a este modelo de evaluación, cuyo proceso se entiende como un medio para la transformación y no como un fin en sí mismo.

El rector concluyó refirmando el compromiso de la UAT de seguir avanzando en la meta de posicionarse como una institución destacada por sus indicadores de excelencia académica bajo un enfoque humanista que promueva la formación integral de sus estudiantes.

En representación de la directora del SEAES acudieron la Lic. Aida Obdulia Sánchez y el Mtro. Adán Martínez Hernández, quienes compartieron los objetivos y lineamientos generales para el proceso de autoevaluación que se llevará a cabo en 2025.

Durante su intervención, el Mtro. Adán Martínez agradeció al rector Dámaso Anaya la invitación para trabajar de manera conjunta y expresó su reconocimiento a la UAT por ser la primera universidad que solicita una capacitación previa a los trabajos de la autoevaluación institucional, lo cual demuestra un fuerte compromiso con este ejercicio y su responsabilidad para la implementación del marco general del sistema de evaluación y acreditación nacional.

SEGUIRA BACHEO EN VICTORIA… La pavimentación y rehabilitación de calles de la ciudad es prioridad en la Capital de Tamaulipas y para cumplir con este compromiso el presidente municipal de Victoria Eduardo Gattás Báez ha instruido se atiendan los reclamos sociales al respecto.

“Estamos garantizando la funcionalidad de las vialidades para los próximos años, hay un trabajo muy fuerte del gobierno estatal, hay un compromiso en lo que a nosotros corresponde”, señaló el alcalde.

