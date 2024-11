Marco Antonio Vázquez Villanueva…

Se puso color de hormiga…

Una realidad es que este México lindo y querido no está en su mejor momento, asesinatos masivos, operativos del gobierno federal por diferentes partes ante las sospechas de funcionarios locales involucrados con el crimen, y la certeza de que la violencia no terminará pronto.

Luego de las acciones lamentables, el prianismo y los de Morena, o mejor dicho los adictos a unos y otros, se enfrascaron en dimes y diretes, en actos que rayan en la locura porque prácticamente se utiliza como arma la vida de personas sin importar el dolor de su familia y solo con fines perversos.

La locura, a veces estupidez, de los que han decidido cerrar los ojos en la defensa de sus quereres políticos o económicos se nota de muchas maneras, pero el ataque más grave contra este pueblo se observa entre quienes pretenden sacar de la discusión el tema de la seguridad alegando que se ha politizado.

La realidad es que para debatir el tema la arena perfecta es la política, quienes dirigen el municipio, el Estado y la Federación tienen un poder que de origen se obtiene en la lucha de los partidos y finalmente se ejerce afectando, de buena o mala manera, a los pueblos, por tanto, es ahí donde se debe discutir, ni modo de quitarle culpa a uno, a otro o al otro de lo que ahora sucede y ni modo de negar que solo ahí se pueden dar pasos firmes para resolver los problemas de manera integral.

Vaya, hay que politizar la inseguridad, la violencia, el narcoterrorismo que se vive cuando atacan a la sociedad de esa manera, o a los mismos cuerpos de seguridad con drones y demás, hay que buscar soluciones a los problemas que padecemos en algunas partes del país y contra el cual a veces parece que se hacer muy poco por la federación, se trata de politizar y no con el perverso y cínico afán de obtener raja política para futuras elecciones sino para acompañar a las autoridades a hacer algo que evite un actos similares en el futuro.

Hay que debatir en la arena política nuestros problemas, pero con seriedad, asumiendo cada quien su culpa o responsabilidad y luego de ello firmar compromisos con fecha de caducidad para que nuestro entorno vaya cambiando.

Se trata pues, de meter a la política todos los temas para que los políticos se enteren que el pueblo los vigila, que no tolerará más complicidades, cuando las haya, o el sacrificio de gente buena, porque eso es lo que parece, que los morenos o los prianistas a veces dejan de hacer algo nomás porque quieren hacer quedar mal a una persona o gobernante que no es de su partido, tal vez peor, quizá si sea real que los opositores atizan la violencia por esta misma razón y está no para porque no existen compromisos.

Y esa esa otra realidad, los desencuentros políticos ya costaron mucha sangre inocente y por ello le digo que son tiempos de obligar a todos a debatir, a comprometerse, a actuar en beneficio de la gente.

Mire, deje le expongo otro ejemplo de por qué se debe politizar la violencia, la inseguridad.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, viene con mayor rencor y si hace siete u ocho años hablaba de que iba a tratar como terroristas a los grupos de narcotraficantes que operan en México ahora hasta está pensando en cosas peores, pero bueno, en el primer tema, en lo que nos atañe, pues más vale hacer trabajo serio de tal forma que no haya intromisiones que nos causen más daño.

Exacto, aquí es donde tiene que iniciar el debate, porque de verdad el tema es mucho más serio de lo que parece, quizá los pueblos de la frontera no tendrían mucho problema con la intervención de los policías gringos, pero los adoradores del sistema mexicano, los patriotas, dicen que no se debe permitir la intervención extranjera en nuestros problemas, hablan de soberanía y afirman que antes de permitir un acto de esa envergadura perderán la vida, es aplaudible su postura, desde luego, pero creo es tiempo de avisarles que mientras ellos defienden el negocio, perdón, la soberanía y el patriotismo, muchos mexicanos caen víctimas de la violencia.

Luego de lo anterior también se debe entender otra cosa, más vale colaborar con los Estados Unidos y defender lo nuestro antes de que ellos intervengan sin pedir permiso, si el futuro gobierno de Trump logra que se clasifique como terroristas a los grupos delincuenciales o imponer los altos aranceles a algunos productos y se les responda desde este lado no dude que ellos harán incursiones en tierras mexicanas sin pedir permiso y al costo de lo que sea.

Por eso le insisto, son tiempos de debatir nuestra realidad.

Las cosas se han puesto color de hormiga y aunque es cierto, en su mandato anterior Trump solo fue puras habladas, amenazas, nada hizo por perjudicarnos, igual su situación ha cambiado, el respaldo de los estadounidenses es más amplio y es mayor la exigencia de que pase de las palabras a los hechos, por esta razón los analistas ya colocan difícil la situación para México y ojalá sirva para abrir debate tanto en materia de seguridad como económica y social, decidir nosotros lo mejor para el país sin detenerse en un falso patriotismo o sin tratar de ganar votos a futuro, nomás viendo hacia el pueblo, entonces hay que sumarnos a los políticos porque, le insisto, la política no es mala sino quienes la ejercen, eso es algo que no va a cambiar, ahí en la política están todos nuestros problemas pero también la solución de los mismos pues entonces hay que darle seriedad a la discusión, más después de las amenazas del futuro gobierno gringo porque, créalo, si actúan nadie saldrá bien librado, se trata pues, de buscar soluciones, de obligar a las autoridades y a todas las expresiones políticas a firmar compromisos serios para que no vaya a ocurrir lo que en años anteriores que con puros dichos de los gobiernos de Estados Unidos se nos disparaba la inflación y se venían las crisis, ahora, nomás imagine al Trump haciendo poquito de lo que ha amenazado a México, Dios nos libre…

