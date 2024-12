Américo Villarreal anticipa ola de deportaciones de EU tras amenaza de Trump

AGENCIAS

Xalapa, Ver.- Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, afirmó este domingo que su gobierno se está preparando ante una posible ola de deportaciones masivas, como ha amenazado Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos.

Haciendo un símil de esta amenaza con la llegada de un huracán, el gobernador fronterizo señaló que se está en “aviso de tormenta” y que conforme se vayan acercando los días para la llegada de Donal Trump a la Presidencia del país vecino se sabrá “si es huracán o no, y de qué grado”.

“¿Listos para recibir la oleada de migrantes que mandará Trump“, se le preguntó.

“Nos estamos preparando, no sabemos ni siquiera lo que va a pasar. Ahorita nomás le hago el símil de que estamos en un aviso de tormenta, no sabemos, quizá conforme se vayan acercando los días, vamos a saber si es huracán, si no es y de qué grado, pero estamos preparándonos”, contestó.

En entrevista al asistir a la toma de posesión de Rocío Nahle como nueva gobernadora de Veracruz, Américo Villarreal informó que Tamaulipas cuenta con siete albergues para atender a migrantes.

Detalló que a diario, el estado de Tamaulipas recibe 500 personas migrantes, principalmente por las ciudades fronterizas de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, y que en los albergues tienen un promedio de 2 mil 500 a 3 mil personas.

Destacó que Tamaulipas es una de las fronteras más dinámicas del país puesto que ocupa el primer lugar de intercambio comercial vía terrestre y por ferrocarril.

Américo Villarreal afirmó que existe una excelente relación con todos los condados del estado de Texas que colindan con Tamaulipas.