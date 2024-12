Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cerquita del cielo…

Lo que ocurrió este domingo en Nuevo Laredo fue un mensaje claro y contundente para los tamaulipecos, para los mexicanos y para el mundo, porque en la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum no dejo dudas de “estar muy cerca del gobernador”, que somos “mucha pieza”, en lo nacional de una defensa de la soberanía y a nivel mundial que puede convertirse en el liderazgo que provoque unidad en la parte norte de América, si, la que genera la tercera parte del Producto Interno Bruto en el globo terráqueo.

Por lo pronto, la Presidenta calla bocas a los grillos locales, les deja claro que la relación con el gobernador Américo Villarreal Anaya es fuerte, tanto como para iniciar una nueva era para Tamaulipas respaldando proyectos de colaboración, de estrategias conjuntas, de apoyo con presupuesto, sobre todo.

Es cierto, comenzarán en los próximos días los opositores a hablar de menor dinero para el Estado, manejarán sus números como siempre lo han hecho, con perversidad y tratando de sacar raja política, tendrán razón en algo, pero olvidarán decirle que para marzo regresará la Presidenta a inaugurar la Agencia Nacional de Aduanas que cambiará de sede a Nuevo Laredo, que en febrero arrancará el programa de médico en tu casa para los tamaulipecos, que en esa misma fecha más de 25 mil mujeres del Estado, de entre 63 y 64 años, recibirán pensiones, mejor aún, que todas y todos los estudiantes de secundaria recibirán becas para que no abandonen las escuelas, eso agregado a obras de infraestructura como la Construcción del tren de pasajeros que conectará Nuevo Laredo revolucionará la movilidad y la conectividad en la región, estando listo antes de que termine el sexenio, al igual que el impulso de obras en materia de agua, carreteras, transporte público y el apoyo para consolidar el puerto de Matamoros que será clave para el desarrollo logístico y económico de la región.

Exacto, se trata de proyectos conjuntos, de estrategia única, de atacar de raíz nuestros problemas, pero no descuidar lo mediático con una mejor estrategia en seguridad consistente en un ataque con mayor inteligencia, vaya pues, lo que se ha anunciado en inversiones es coronar un proyecto que se ve más serio respecto a regresarnos la paz con posibilidades reales de crecimiento.

Para México, la Presidenta dejó claro que Tamaulipas es otro, de años de olvido por todos los anteriores mandatarios nacionales del PRI y del PAN, ahora recalca nuestra importancia en lo económico, de la frontera, del flujo comercial con Estados Unidos, de lo que todos sabían pero preferían ignorar para que nos rascáramos con nuestras propias uñas en los problemas que genera ser frontera al tiempo que solo nos saqueaban.

Y también tuvo para la comunidad mundial, en una sola frase para los presidentes de Estados Unidos y Canadá al hablar de un tratado comercial que están cuestionando, “Este Tratado Comercial es la única forma de enfrentar con éxito la competencia económica y comercial con China. América del Norte debe consolidarse como una región económica que avance cada vez más en la independencia de las importaciones de otras regiones del mundo. Por eso, siempre hemos sostenido que entre nosotros, entre los tres países, no hay competencia; al contrario, nos complementamos, y eso nos permite ser una de las regiones más vigorosas y más importantes del mundo”.

Y si, el más contento ahora es el gobernador Américo Villarreal, sentir el respaldo de la Presidenta empodera, lo hace tomar las riendas del Estado sin ninguna otra figura al frente además de que lo hace en un ambiente que conoce, porque Claudia continua el modelo de desarrollo que derrumbó mitos, que tomó una senda propia para erradicar la pobreza y la desigualdad.

Con lo dicho queda clara una cosa, Tamaulipas y el gobernador cuentan con el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum y van estarán cerca del cielo, no solo en lo político, también en lo presupuestal, en la inversión a recibir…

PARTICIPARÁN ESTUDIANTES DE LA UAT EN FERIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) obtuvo un destacado reconocimiento durante la Expo Ciencias Nacional 2024, celebrada del 3 al 6 de diciembre, en el estado de Tabasco.

En el evento, la Escuela Preparatoria Mante y la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante lograron acreditaciones para participar en prestigiosas ferias científicas internacionales, consolidando el liderazgo de la institución en investigación e innovación.

Alejandra González García y Luis Fernando Aguiñaga Rodríguez, estudiantes de la Preparatoria Mante, obtuvieron la acreditación para participar en la Asia Pacific Conference of Young Scientists 2025, que se llevará a cabo en Taiwán.

Los jóvenes de bachillerato, asesorados por su maestra, la Dra. Karely Anaya Garza, obtuvieron la acreditación gracias a un proyecto que busca crear una membrana biocompatible y conductora que, aplicada en el área afectada por un infarto de miocardio, favorezca la regeneración de tejidos dañados.

Utilizando materiales como alginato de sodio y óxido grafítico, el proyecto se posiciona como una alternativa prometedora para mejorar la recuperación de pacientes y aportar una solución novedosa en la medicina regenerativa.

De igual manera, gracias a la calidad y relevancia de su investigación, el proyecto “Tratamiento con efecto hipoglucemiante derivado de los compuestos bioactivos de Euphorbia SSP”, desarrollado por María Fernanda Quintos Ploneda y José Román Trejo Morales, estudiantes de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante, obtuvo la acreditación para representar a la UAT en la Expo Science International 2025, en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

La propuesta, desarrollada bajo la guía del Ing. Adonis Alberto Mendoza Conde, plantea la creación de un tratamiento hipoglucemiante basado en compuestos bioactivos de la planta Euphorbia SSP. Este fármaco busca proteger las células del páncreas y reducir los efectos secundarios de los medicamentos químicos convencionales, ofreciendo una alternativa accesible y efectiva para pacientes con diabetes.

PARTICIPAN JÓIVENES EN CIUDAD VICTORIA… Con la entrega de 33 propuestas de políticas públicas y sociales y el reconocimiento del Gobierno Municipal de Victoria a igual número de jóvenes, concluyó con gran éxito el Cabildo de la Juventud Victorense 2024 que se desarrolló del 5 al 7 de diciembre.

En sesión solemne, el regidor Mario Chávez Herrera, reconoció, a nombre del presidente municipal Eduardo Gattás Báez, la participación activa y decidida de las y los jóvenes en la toma de decisiones para seguir construyendo una mejor esperanza de vida para los victorenses.

“Para el Gobierno de Victoria, es grato saber que, con su voz, ideas y propuestas, busquen contribuir en mejorar nuestra ciudad y calidad de vida de sus habitantes. Sean perseverantes como nuestro alcalde Lalo Gattás para que con su trabajo, honestidad y buenas acciones de gobierno, sigamos sacando adelante a nuestra querida Victoria” dijo Chávez Herrera.

Por su parte, el presidente del Cabildo de la Juventud, Antonio González Andrade, agradeció el apoyo del Gobierno de Victoria, para la celebración del evento que reunió a cientos de jóvenes, autoridades electorales, educativas y asociaciones de la sociedad civil en las mesas de trabajo, donde se presentaron más de cien propuestas y proyectos.

“Hoy quedó demostrado, que los jóvenes estamos más que interesados en trabajar, como sociedad y gobierno, en seguir construyendo mejores esperanzas de vida para la ciudadanía victorense”, señaló en su mensaje de clausura ante integrantes de las distintas fracciones partidistas del Cabildo en función del Ayuntamiento de Victoria.

