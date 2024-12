Marco Antonio Vázquez Villanueva

Bendita ignorancia…

Nada más peligroso que la torpeza con iniciativa y con los políticos el problema aumenta al doble, es un hecho que tratar de moverse al ritmo de ocurrencias, de inventar cosas para simular trabajo y presumir estar pendiente de la sociedad, es lo mismo que hacer nada, con un agregado en este último caso, ponen en riesgo el futuro de personas.

Ejemplo contundente de lo anterior es lo que se vive en el Congreso del Estado, me explico: el diputado Francisco Cruz Martínez tuvo la feliz ocurrencia de presentar una iniciativa de ley para sancionar la violencia en el noviazgo, según él, todo inspirado en el caso de Malanie, la estudiante que fue brutalmente agredida por su novio allá en Madero y que ha sido noticia nacional desde que fue grabada por cámaras de seguridad.

Es claro que la propuesta llama la atención, que se ve hasta bonita, pero no pasa de ser una sarta de tonterías que solo exhibe la ignorancia supina del diputado, porque alguien debe informarle que los delitos están debidamente tipificados, que golpear a un ser indefenso, vulnerable en este caso, tiene su castigo y este puede ser mucho más severo de lo que ahora pretende, pero eso es lo menor, alguien le debe decir que lo importante es prevenir y erradicar el problema más que lamentarlo o castigarlo, es decir, que debería enfocarse en crear leyes que obliguen a las autoridades a presentar proyectos que inhiban esos comportamientos, que investiguen de fondo esos temas para encontrar la forma de evitarlos, para evaluar lo que hacen las autoridades de la Secretaria de Educación y de Salud en la atención de los mismos, nomás para empezar.

Mire, siendo fríos es de aplaudirse que la Fiscalía haya detenido al agresor, pero realmente ello no sirve de mucho, porque será llamarada de petate o algo que todos sabemos, es decir, que la violencia se castiga.

Pero vayamos más allá, con un ejemplo, cuando Crhistian agredió a la joven Melanie conocía de las consecuencias que podía sufrir y eso no evitó que lo hiciera, otra prueba contundente de que las sanciones sirven de poco es que el feminicidio se castiga con hasta 60 años de prisión y multas considerables, pero también se sigue presentando.

Exacto, la propuesta de ley del Diputado y de quienes promueven esa iniciativa no pasa de ser un intento de ganar reflectores, solo refleja su bendita ignorancia, su ignorancia supina, su exagerada torpeza que no los deja ver más allá de sus narices y por ello siguen pensando que Tamaulipas todavía es un Estado donde pueden legislar en base a sus ocurrencias o que estar presentes en los medios al costo de los que sea es mejor que no hacer nada lo que en realidad resulta falso.

Vaya pues, quizá los Diputados lo que requieren es observar lo que hizo el Gobernador Américo Villarreal, lo que hizo el Rector de la UAT, Damaso Anaya Alvarado, lo que hizo la Secretaria de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor, los tres en todo momento hablaron de una atención integral del problema, de atenderlo sí en todo lo mediático, en lo urgente medicamente hablando y en abocarse a que no quedará impune tan aberrante acción, pero lo hicieron sin descuidar la atención psicológica, de salud, de educación, de voltear hacía otros lados para saber que ocurre, con esa delicadeza que hubieran tenido los legisladores habrían podido imaginar que más de un código penal para castigar, lo que se requiere es una ley para prevenir y erradicar ese tipo de violencia, es más, en sus manos está destinarle recursos a la investigación, a nuevos proyectos, a un trabajo realmente serio de prevención y no buscando tener a muchas personas en la cárcel sino garantizando que cualquier etapa en la vida sea libre de violencia y permita convivencias sanas que hagan soñar con futuros felices, solo eso,

Sí, eso lo deberían saber los Diputados para que entiendan que hemos superado la era de las cavernas, que la bendita ignorancia que los lleva a cometer torpezas no es tolerable, concluyendo, que ya no requerimos más torpezas o personajes que accionan basados en ocurrencias sino que realmente urge se ocupen en lo que pide y necesita nuestro pueblo…

CARRETERAS SERÁN SEGURAS EN TAMAULIPAS… Tras la reciente visita de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Sergio Hernando Chávez García destacó que la coordinación entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado continuará fortaleciendo el trabajo interinstitucional que permita alcanzar objetivos en conjunto.

En este sentido, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) destacó que, en la entidad, el gobernador, Américo Villarreal Anaya diariamente preside la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, lo cual ha permitido operativos conjuntos como el Programa Bienvenido Paisano, mismo que se encuentra activo durante la temporada invernal con mayor afluencia.

Para ello, la SSPT activó las 25 Estaciones Seguras, a través de las cuales, el personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero se encuentra brindando desde orientación hasta asistencia en fallas mecánicas leves, ‘’están para dar el apoyo de la seguridad y en eso estamos enfocados’’, dijo.

Respecto a la próxima construcción de 15 Estaciones Seguras en la frontera norte, señaló que estas contarán con dimensiones mayores a las 25 ya existentes, puesto que están diseñadas para una capacidad de 30 elementos de la Guardia Estatal en cada una.

Además de la seguridad y vigilancia con la que cuentan las carreteras tamaulipecas, exhortó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones para preservar su integridad, tales como evitar conducir con poca visibilidad y cansancio; además de utilizar el cinturón de seguridad y respetar los límites de velocidad.

MANEJA UAT RECURSOS DE MANERA TRANSPARENTE… El manejo eficiente y transparente de los recursos permiten a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) destinar mayores apoyos a la comunidad estudiantil y docente, además de impulsar un plan de infraestructura física educativa para atender las necesidades de todas las dependencias académicas de la máxima casa de estudios del estado.

El rector, Dámaso Anaya Alvarado, destacó que desde el inicio de su gestión se ha planteado optimizar el ejercicio presupuestal en rubros fundamentales para el crecimiento académico y el beneficio directo de los estudiantes.

Puntualizó que, por primera vez, y en un hecho histórico para la Universidad, se hizo la entrega gratuita de más de cinco mil equipos de cómputo a estudiantes y docentes, de los cuales 2 445 se destinaron a estudiantes de bachillerato, licenciatura y programas técnicos; y 2 645 a docentes.

Añadió que la optimización del gasto ha sido fundamental para cerrar este año con alrededor de 55 nuevas obras que están en proceso, con un promedio de dos obras en cada una de las 26 dependencias académicas de la UAT.

En infraestructura física, equipamiento educativo y tecnológico, se destacan, entre otras obras, la construcción de nuevas aulas y remodelación del rastro en la Facultad de Veterinaria; la construcción de aulas, remodelación del edificio de posgrado y fachada en la Facultad de Derecho Victoria; y una techumbre en cancha deportiva de las facultades de Ingeniería y de Enfermería en Victoria.

En la Zona Norte: la remodelación del centro estudiantil y modernización de laboratorio de informática en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe; y en Tampico: los laboratorios de Odontología, aulas de Enfermería, una cancha techada en la Facultad de Música, el equipamiento de laboratorios y clínicas de Medicina, además de la remodelación de laboratorios de comunicación en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

INSTALA SECRETARIA DE SALUD MÓDULO DE VACUNACIÓN EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA… Para la aplicación de dosis contra la influenza, Covid, neumococo y tétanos a la población, la Jurisdicción Sanitaria No.1 instaló este lunes un módulo de vacunación en el acceso de Presidencia Municipal.

Personal de enfermería, informó que la atención se mantendrá hasta el martes 10 de diciembre en un horario de 9 am a 13 horas, y los interesados solo deberán presentar la cartilla de vacunación o credencial del INE.

Precisó que la dosis marca Abdalá para Covid se aplica de manera gratuita a niños de 5 años y adultos mayores, neumococo a personas de 20 a 25 años e influenza de 6 a 59 años para la prevención de enfermedades durante la temporada invernal.

