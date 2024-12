Abogado de Melanie aclara versiones sobre su caso para evitar acoso a la joven

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Antonio Juárez Navarro, abogado de Melanie Barragán, reveló a través de su cuenta de Tik Tok que efectivamente son ciertas algunas versiones que reporteros ventilaron de forma pública después de la audiencia que tuvo Christian de Jesús “R” con una juez.

“Soy el asesor jurídico de Melanie Barragán, este video es únicamente para aclarar dos o tres cosas que han estado digamos que incomodando un poco a Melanie, que ya se hicieron públicas por parte de unos reporteros que estuvieron en la audiencia y son inherentes a algo muy específico”, expresó el abogado.

Añadió que se refiere a que se hizo público que durante la audiencia se ventiló el dato de que Christian había obligado a Melanie a extraerse sangre, “inclusive él siendo médico se la extrajo, con el aparente pretexto de que verificaría si tenía o no enfermedades de contacto de vía sexual. Sí es cierto, si se ventiló como dato durante la audiencia”.

Mencionó que al ser algo público tiene que aclarar que sí lo es, “¿Porqué lo aclaramos? Para que ya no esté agobiada Melanie con esto y ya no le estén pregunte y pregunte a ella”.

“Respecto a si la obligó o no a ponerse un tatuaje en su brazo derecho con su inicial, también es cierto. También fue parte del desfile argumentativo como datos de prueba que se expusieron ante su señoría, si lo es”, explicó Juárez Navarro.

Y en otro de los puntos que causaron controversia, el abogado de Melanie dijo que, “también si la obligó a retirarse el dispositivo como método de planificación familiar, denominado DIU, también lo es”.

Aclaró que durante la audiencia de Christian de Jesús solo hubo dos reporteros, quienes no han hecho públicas otras cosas que se mencionaron y cuyos puntos no tocará, ya que aún no han sido ventilados.