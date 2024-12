Marco Antonio Vázquez Villanueva

Locura caciquil…

Los caciques de la zona cañera no cambian, metidos hasta las manitas con sus viejas mañas, de todo tipo, pretenden arrebatar el poder a costa de lo que sea, incluso del sufrimiento de su pueblo, de dejarlos sin beneficios a los que legalmente pueden y deben acceder.

Concretamente hacemos referencia a las presidentas municipales Nuevo Morelos, Yaneth Cristal Nájera Cedillo y Antiguo Morelos, Evangelina Ávila Cabriales, además del alcalde de Ocampo, Melchor Budath Báez, se presume que los tres instruyeron a personal de las presidencias municipales a su cargo para que no colaboraran en una brigada del DIF estatal y el gobierno del Estado denominada Transformando Familias, pero no solo eso, la sospecha llega al grado de que los tres ediles se valieron de la amenaza y el chantaje para tratar de boicotear dicho evento.

Claro que no tiene secretos su actitud, son del viejo panismo cabecista, gente de los Verástegui, más que eso, son, como le decía, caciques, personajes que se han hartado de saquear y dañar a sus pueblos y mantenerlos en el atraso a base de todo tipo de actos, de los legales y los sospechosos.

Los tres andan desesperados, quieren seguir con el control popular valiéndose de todo lo posible, legal o no, y por ello no quieren que entre el Estado a apoyar a nadie, esa ha sido siempre su estrategia, no permitir que otros hagan su chamba, por eso tienen muchos años medrando esos presupuestos o eso dicen sus enemigos.

Mire, en el caso de Evangelina de Antiguo Morelos, tienen ella, su esposo y su cuñado por lo menos 17 años ejerciendo el cargo de presidentes municipales en forma continua, los resultados están a la vista, usted puede ir a ese pueblo y se sorprenderá de los atrasos y de las sospechas que tiene la gente de cómo se maneja el dinero y el poder; en Ocampo la situación es peor, el cabildo del pasado trienio en el que estuvo de presidente Budath Báez, lo denunció por muchos delitos, los principales, ejercer el presupuesto de manera criminal y arbitraria, para desgracia del pueblo, el llamado contador tubo todo el apoyo del cabecismo y por poco hasta meten a la cárcel a sus denunciantes aunque traían pruebas en la mano, las cosas no son diferentes en el otro Morelos, también con Cristal las sospechas son muchas, no van bien y terminaran peor en los tres municipios.

El comportamiento de los alcaldes de esa zona cañera es porque ven cercano su fin, porque no encuentran formas de seguir actuando tan al margen de la ley y creen que pueden someter al gobierno estatal a sus caprichos, pobres, su locura caciquil no les alcanzará para mucho, si acaso, para esconderse por un tiempo cuando vean que la ley los persigue, y para eso no falta mucho…

Por cierto, todo lo anterior se observó a la llegada del programa Transformando Familias que se aplicó el pasado fin de semana en la zona Cañera, allá el gobernador Américo Villarreal Anaya y su esposa María de Villarreal entregaron apoyos para demostrar que la política del estado se centra en resolver las necesidades de quienes más lo necesitan y no en hacer grilla barata, participaron en una feria de servicios, se otorgaron beneficios como aparatos funcionales, tinacos, aparatos auditivos, estímulos económicos, dotaciones navideñas para niñas, niños y adolescentes, certificados de educación básica, microcréditos, escrituras, paquetes de mejoramiento de vivienda y apoyos del programa “Tamaulipas Tierra Fuerte”, se contabilizó que los beneficiados fueron 13 mil personas de los municipios de Aldama, González, Gómez Farías, Llera, Xicoténcatl, El Mante, el programa incluía a Ocampo y los Morelos, pero sus alcaldes, como ya le dije, los boicotearon, castigaron a sus propios gobernados.

Pero no, no se espante y tampoco piense que los alcalditos van a poder más que la voluntad de sus pueblos o el compromiso real del DIF y del gobierno del Estado, se está diseñando un operativo para llegar a todas esas comunidades, ya sabrán los enemigos de la transformación si quieren que este vaya encabezado por policías o ayudan a la población a recibir no solo lo que merecen, sino lo que necesitan, lo que en justicia les corresponde, estamos en periodos navideños y créalo, el humanismo no va a detenerse por vulgares politiquillos con fama de saqueadores…

En más actividades del gobernador Américo Villareal Anaya, este domingo participó en un desfile navideño y el encendido del pino en la plaza principal de Ciudad Victoria, de verdad, si tiene oportunidad visítela, y también recorra otros puntos, como el Paseo Méndez y el 17, que han sido adornados de acuerdo a la temporada.

PREPARA UAT A SUS ESTUDIANTES PARA LOS NUEVOS TIEMPOS… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se prepara desde la perspectiva académica, para responder a las necesidades que implica el fortalecimiento del intercambio comercial entre México y Estados Unidos, principalmente con la nueva sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en Nuevo Laredo, aseguró el rector Dámaso Anaya Alvarado.

En entrevista con medios de comunicación en el palacio de San Lázaro, durante su visita a la Cámara de Diputados, el rector Dámaso Anaya, habló de su reunión con legisladores federales en busca de más recursos que le permitan a la UAT avanzar en nuevos proyectos para los diversos campus universitarios.

Refirió que la casa de estudios está alineando sus proyectos a la política nacional y acorde al desarrollo que está realizando el gobernador Américo Villarreal en Tamaulipas.

Destacó la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la ciudad de Nuevo Laredo, para supervisar el avance de la nueva sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que marca el inicio de un futuro prometedor para el estado.

En ese sentido, indicó que la UAT trabaja para formar profesionales que puedan responder a los retos que implica el crecimiento del intercambio de mercancías en esta frontera, para lo cual recientemente se autorizó la creación de la Licenciatura en Administración del Transporte en Nuevo Laredo.

Señaló que también se alistan las carreras de Comercio Exterior, Contador Público, Finanzas, Administración, entre otras, con la idea de responder a las necesidades que se presenten en la frontera por el flujo de mercancías.

Detalló que, en el municipio de Reynosa, la universidad vislumbra nuevos retos en el tema de migración, por lo que, trabajan en contar con programas académicos pertinentes para participar en la mitigación de estos fenómenos sociales.

Dijo que, con el apoyo del Gobierno de Tamaulipas, la UAT también participa en los proyectos de la empresa petrolera Woodside, como es el Puerto de Altura de Matamoros.

Subrayó que, con estos proyectos en puerta, la universidad trabaja en fortalecer la formación de profesionistas, que sean capaces de desempeñarse de la mejor manera en estos escenarios de competencia laboral.

INSTALA ALCALDE COMITÉ DE PROTECCIÓN CIVIL EN VICTORIA Y ARRANCA OPERATIVO NAVIDEÑO… El presidente municipal de Victoria Eduardo Gattás Báez instaló y tomó protesta a integrantes del Consejo Municipal de Protección Civil para coordinar acciones de protección y auxilio a la población durante la temporada invernal, en la que restan 34 frentes fríos.

El alcalde regresa a las actividades tras recuperarse de una cirugía ocular, aunque ya en la semana pasada se dedicó a entregar obras viales, instalar operativos preventivos de seguridad y protección civil y sostener reuniones con organizaciones e instituciones del gobierno del Estado y Federal.

En el renglón de Obras Públicas Gattás cumplió su compromiso con habitantes de los ejidos Loma Alta y Esfuerzo Popular al entregar 2.5 km de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Carlos Nuñez de Cáceres, un sueño de 35 años de más de 3, 800 habitantes de ese sector.

Para brindar auxilio y protección a los habitantes de la Capital de Tamaulipas, instaló el Consejo Municipal de Protección Civil, en el que participan dependencias de los tres niveles de gobierno, DIF Municipal, CRUM, Cruz Roja, también en el operativo navideño en el cual participaran 350 elementos de seguridad de diferentes corporaciones.

