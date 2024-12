Marco Antonio Vázquez Villanueva

Viejos vicios…

Adán Augusto López, presidente del Senado y excorcholata, no se anduvo por las ramas, ¿y quién lo haría para defender su dinero?, sin que le temblara la voz acusó al presidente de la Cámara de Diputados y compañero de partido, Ricardo Monreal, de haber permitido o patrocinado, en su paso por la presidencia de la Cámara alta, convenios con empresas que huelen muy mal, a corrupción, a robo, a saqueo de los dineros públicos, a “viejos vicios”, concretó.

Y si, si huelen muy feo los datos que le exhibió a Monreal, un convenio con una empresa para que les cuidará los archivos al Senado por más de 60 millones de pesos, otro convenio con otra empresa para darle mantenimiento a los elevadores del recinto, que acusó no servían algunos, por más de 80 millones, obvio, ambos contratos multianuales.

Claro, Adán Augusto no tuvo pena en aceptar tácitamente que su dolor es resultado de que le quitaron más de mil 500 millones de pesos al presupuesto del Senado para el año que viene, los que él va a administrar, siente que le arrebataron el botín y por ello habló hasta por los codos, denunció de esos convenios transas sin comprender que eso no lo podrá parar hasta que no haya una explicación creíble, lo que no ocurrirá.

Lo triste es que el saqueo en el Senado no es nada nuevo, es real lo que acusa Adán Augusto, son viejos vicios, nomás para recordarle, hace algunos años a Layda Sansores, siendo Senadora por el Partido del Trabajo, le acusaron que facturó 700 mil pesos de gastos personales a nombre del Senado de la República y sus compras consistieron en tinte rojo para pelo, vestidos de diseñadora con los rostros de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, bacalao y jamón serrano por varios miles de pesos, la despensa y, por si le parece poco, una muñeca de 4 mil 900 pesos que presuntamente le regaló a su nieta.

Así son muchos de los Senadores de la República, bien representados por Layda, por Monreal, por las exigencias de más dinero de Adán, así viven, gastan, se dan la vida de reyes, siempre a costo del pueblo, pagados con los impuestos de los mexicanos.

Le insisto, el comportamiento de virreyes lo tienen muchos Senadores y también los Diputados federales, de todos los partidos políticos, todavía se sigue documentando lo que gastó o gasta el Senado de la República en peluqueros que le dan servicio a los legisladores ya que cobraban como si estuvieran trasquilando a ricitos de oro, a Sanzón o no merecieran los legisladores mexicanos ser tocados por cualquier tijera o máquina de cortar cabello.

Ya ni para que decirle lo que gastaban en botana, snaks les llaman, en algunos años se documentaron hasta 30 millones, en papel de baño otros milloncitos, como si no hicieran lo mismo que usted y yo, o como si pudieran limpiar sus suciedades con el mismo.

Por supuesto que la intención no es decepcionarlo de la política, al contrario, es para que se meta más en el tema, para que entienda que requerimos elegir políticos más decentes para, por lo menos, que se compren el papel de rollo de su cartera, o se vayan a emborrachar con sus sueldos y no con el dinero de todos nosotros.

También es importante señalarle que no importa el partido que los postule, hay senadores más decentes que otros, y los tenemos de Morena, PT, Verde, PAN, PRI y todos los institutos políticos, si, también existen, pero son más notables sus contrapartes, los que aprovechan cualquier ocasión para clavarse un billete y en la Cámara de Diputados no es diferente, en las alcaldías menos, con mencionarle que hay regidores que en todo el periodo que dura su encargo no pagan un solo litro de gasolina de su bolsa, ya no imagine a alcaldes o funcionarios de primer nivel de sus ayuntamientos.

El caso, el objetivo, es que no sigamos con políticos como Monreal, o Adán Augusto, ni como Layda, lo que debemos privilegiar es que lleguen personajes que no caigan más en esos viejos vicios de saciarse del erario, del dinero de todos nosotros, si se puede, más si nos obligamos a que estas acusaciones de hoy ya no queden en nada…

