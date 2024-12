Por Martha Isabel Alvarado.

La pareja del millón

.-Polémica en torno a presupuesto 2025 de Reynosa

.-Tesorera apoya a un club social que ella pertenece

.-Regidor del PAN solicita rinda informes trimestrales

.-‘Batea’ alcalde Carlos Peña, a regidora ‘blanquiazul’

Se puso buena la discusión que se armó durante la décimo primera sesión del Cabildo de Reynosa efectuada el pasado 26 de noviembre pasado, en la cual se abordó el tema del Presupuesto de Egresos para el año 2025.

En su intervención, el regidor panista JUAN JOAQUÍN RAMÍREZ MARTÍNEZ, cuestionó que al rubro de Comunicación Social tenga en dicho proyecto de Presupuesto, un incremento del 20 por ciento.

Mientras que, los programas para el desarrollo del Deporte, se le concede sólo el 50 por ciento de lo solicitado por quienes dirigen el Instituto Municipal del Deporte.

Asimismo, Ramírez Martínez habló del pago de servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica, y tecnología de la información, e hizo énfasis en lo siguiente:

“Específicamente en los servicios catastrales, deja mucho que desear, cuando hay sistemas que no tendrían ningún costo, con asistencia gratuita y con mayor eficiencia a lo que se ha mostrado hasta hoy en este Ayuntamiento”.

El regidor Joaquín Ramírez no lo dijo como tal, en esta participación de la ya mencionada sesión de Cabildo, pero es sabido de muchos que, presuntamente, el proveedor del servicio de software en el área de Predial y Catastro del Ayuntamiento de Reynosa, es SALVADOR RIZZO TAVARES, pareja sentimental de la Secretaria de Finanzas y Tesorería del Municipio, ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE.

Lo publicamos en este espacio, el 21 de noviembre pasado que, a pesar de las múltiples quejas de los contribuyentes, y de buen número de Notarios Públicos, dicho ‘proveedor’ permanece inamovible, desde que Chimal Navarrete ocupa el cargo.

Desde luego que los más contentos con que eso suceda, son la propia Esmeralda Chimal y su ‘prometido’, por los beneficios millonarios que a ellos les representa.

Dicho lo cual porque, presuntamente, Chimal Navarrete estaría pagando 400 mil pesos mensuales a su pareja, el señor Rizzo, quien presuntamente ni siquiera tiene el cuidado de dar el mantenimiento adecuado al “servicio” que presta.

Retomando lo dicho por el regidor Juan Joaquín Ramírez en la sesión de Cabildo del 26 de noviembre pasado, algo interesante, sería ver que se cumpla lo que este edil solicitó a la Secretaria de Finanzas del Municipio, en los siguientes términos:

“En base al artículo 169 del Código Municipal, insto y solicito a la Secretaria de Finanzas, a que tenga a bien informar a este Republicano Ayuntamiento, el ejercicio del gasto, la evaluación de los presupuestos y hacerlo de forma trimestral, para conocimiento a interacción al respecto”.

La cosa subió de tono, cuando intervino la regidora JUANA SÁNCHEZ JIMÉNEZ, del PAN, para hablar del tema de las Ayudas Sociales, y plantear que, al Club Rotario Reynosa Empresarial, al cual pertenece la Tesorera Esmeralda Chimal, se le asignen recursos por un millón 567 mil pesos, en este presupuesto del 2025, y que el año pasado se le hayan otorgado 1 millón 050 mil pesos.

La regidora Sánchez Jiménez expuso parte del diálogo que previamente, y de manera personal, sostuvo con Chimal Navarrete: “Al yo cuestionarla, le digo que en qué se basan para apoyar, al yo decirle que por qué no se invita a más asociaciones que se acerquen y presenten proyectos, ella me contesta, que no vienen y no se presentan”.

“Aquí ustedes tienen un directorio de las asociaciones civiles que se presentan cuando les hacen las llamadas a que se presenten a escuchar su informe de gobierno. Yo pregunto: por qué no se les invita a que presenten sus proyectos y también sean beneficiarios de estos recursos que da el municipio”.

“La Secretaria me dice que eso es algo que usted autoriza, y que así es, y que así va a hacer”, subrayó Sánchez Jiménez.

Lo anterior no le cayó nada bien al alcalde Peña Ortiz, que prácticamente discutió con la regidora Juana Sánchez, y propuso someter a votación el apoyo al Club Rotario Reynosa Empresarial, y que, si en todo caso no estaba de acuerdo, pues que votara en contra y ya. Además, le reprochó usar demasiado tiempo en su participación, más de 10 minutos.

¿Saben quién es el director del club Rotary Internacional, para el período 2024-2026?. Adivinaron: Es SALVADOR RIZZO TAVARES, el ‘prometido’ de la tesorera Esmeralda Chimal.

