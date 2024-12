Marco Antonio Vázquez Villanueva.

Datos, no opiniones…

¿Qué vale más, la percepción, los dichos como vulgarmente decimos, o los hechos?, es obvio que en una campaña cuenta más lo mediático, lo que piense la gente sin importar cuánto les falte para caer al vacío, para hundirse más en sus problemas, sin embargo, para un gobierno, del tamaño que sea, los hechos son lo que cuenta, obras son amores, o como dicen los políticos de la vieja guardia, que inviten a la buena vida, a gozar del presupuesto porque lo demás es demagogia.

Lo anterior viene a colación poque el INEGI publicó la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas y se va a sorprender con lo que encontramos, resulta que en Tamaulipas es el Estado donde menos delitos se han cometido contra las empresas, si, somos número uno en cuanto a la seguridad en los negocios que hacen los pudientes, los dinerosos.

Lo mejor es que dicha encuesta contempla lo real, lo que se denuncia oficialmente y la cifra negra, es decir, la que se queda en la oscuridad por desconfianza a las autoridades o porque sería más gasto comenzar un proceso que reponer lo que se perdió al ser víctimas de un delito, es decir, la encueta precisa de dichos, de percepción, pero también de datos.

“Al comparar con 2021, en 2023, la tasa de prevalencia disminuyó en 3 entidades federativas, aumentó en 10 y no tuvo cambios en 19. En 2023, las tasas por cada 10 mil unidades económicas más altas se registraron en Sonora, con 3 728; Aguascalientes, con 3 638, y Querétaro, con 3 462. Las tasas más bajas se presentaron en Tamaulipas, con 1 756; Oaxaca, con 1 810, y Guerrero, con 1 825”, explica el documento.

La metodología de la encuesta es interesante, no es la clásica que recoge opiniones, además tiene el respaldo de una institución seria y experta como es el INEGI, y no crea que solo se aplicó para echar flores, al contrario, deja claro las fallas, los puntos a corregir o donde la problemática es más seria, las oportunidades, es una encuesta nacional, nomás para precisar.

“En unidades económicas, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito representó un monto estimado de 124.3 mil millones de pesos,10 es decir, 0.51 % del Producto Interno Bruto (PIB). Las medidas preventivas representaron un gasto estimado para las unidades económicas de 67.2 mil millones de pesos: 54.0 % del costo total.

“El delito más frecuente fue extorsión, con una tasa de 1 562 delitos por cada 10 mil unidades económicas. Siguieron robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes, con 1 030, y robo hormiga, con 1 002. Dichos delitos concentraron 58.8 % de los ocurridos contra las unidades económicas.

“En 2023 se denunció un 12.2 % de los delitos ocurridos contra unidades económicas. De este porcentaje, 79.4 % ameritó apertura de carpeta de investigación11 en el Ministerio Público (MP) —o fiscalía estatal—. Del total de delitos, se abrió una carpeta de investigación en 9.7 % de los casos. Lo anterior representó 90.3 % de delitos sin denuncia o sin carpeta de investigación, es decir, 2.6 millones de delitos de los 2.9 millones ocurridos”.

Por supuesto, es mucho más amplió el documento, detalla las razones de los empresarios para no denunciar que principalmente es el tiempo que se pierde, lo que cuesta atender una denuncia respecto al daño sufrido o desconfianza, también sentencia que en Tamaulipas la percepción de inseguridad de los empresarios es alta, aumentó incluso, si quiere muy poco, en ese periodo, pero subió, eso entre otras cosas.

Conclusión, es claro que un documento de este tipo se tiene que atender, primero porque el empresariado es importante, es el que genera más del 90 por ciento de los empleos, entonces, es necesario que les quede claro que en Tamaulipas viven más seguros que en el resto del país por más que ellos sientan o les hayan dicho lo contrario, las tasas son el método de medición más confiable y así lo sentencian.

Ah, claro que sí, los cabecistas y los opositores dirán que en el sexenio pasado se sentía, se decía, se percibía más seguridad, y nos dirán que atacaban al crimen y tantas otras cosas que se les ocurren, hasta se creyeron ellos, para tratar de recuperar el espacio perdido políticamente, la confianza que les retiro la ciudadanía y aquí es cuando bien valdría solicitarles el respaldo de sus aseveraciones, como dice la chaviza, pedirles datos, no opiniones…

