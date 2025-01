Marco Antonio Vázquez Villanueva

Los foros del PND…

Según datos oficiales entre el 70 y 80 por ciento de los mexicanos viven un grado de pobreza, unos carecen de vivienda, otros de trabajo, algunos más no tienen para curarse o enviar a sus hijos a la escuelas, otra parte no tienen para vestirse y, de todos los mencionados, como 10 millones de mexicanos carecen de dinero para comer las tres veces al día a veces ni para una, son los que viven en la pobreza extrema, por si estos males fueran pocos, todo se adereza con la existencia de regiones del país donde su gente está y se siente insegura por vivir en la violencia.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dicho que tanta desigualdad tiene su origen en la política neoliberal que aplicaron los últimos seis o siete presidentes de la República los cuales no escuchaban al pueblo cuando de diseñar un Plan Nacional de Desarrollo se trató, que los ex practicaban el pillaje y obedecieron siempre ordenes del extranjero para favorecer a unos cuantos, situación que cambió el sexenio pasado con la llegada de la Cuarta Transformación y continúa hoy con el segundo piso de la misma que ella dirige.

Por supuesto que tiene razón la Presidenta, la política neoliberal provocó una competencia desleal entre ricos y pobres, con una enorme desventaja para las clases necesitadas que tenían poca educación y preparación y poco se veía solidaridad y visión de Estado de los pudientes que nadamás observaron, desde el lugar en que saqueaban, como este país se desboronaba, como quebraron muchas de las empresas, incluidas las propias, que fueron víctimas de la ambición del pasado, de la corrupción y violencia que azotan por todas partes a este México lindo y querido.

Ante esas circunstancias la presidenta Claudia recorre el país y organiza foros para diseñar su Plan Nacional de Desarrollo, acorde a nuestros tiempos, con una visión de Estado diferente.

Los foros se han puesto a disposición del pueblo, en Tamaulipas se participa, prueba de ello fue este lunes 13 de enero, en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico, que fue sede de uno de los Foros de Consulta Ciudadana para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030.

Dos puntos se observan como buenos, Tamaulipas reafirma su papel como un actor clave en la construcción del futuro de México.

En dicho foro participaron el gobernador Américo Villarreal Anaya y la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, el subsecretario de Electricidad, José Antonio Rojas Nieto, el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Vidal Amaro y versó en el papel estratégico del sector energético para el desarrollo del país.

El gobernador destacó que este foro forma parte del ejercicio democrático para integrar el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, al que convocó la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum. Invitó a los asistentes a “hacer una reflexión profunda, abierta y plural en torno al desafío de lograr un desarrollo sostenible que permita relacionarnos de forma más armoniosa con la naturaleza y así construir nuevas rutas de crecimiento”.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, agradeció la hospitalidad del estado de Tamaulipas y del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien “Muchísimas gracias, gobernador, por su hospitalidad y por prestarnos el apoyo. Este foro es un ejemplo de cómo se hacen las cosas en este gobierno, en esta Cuarta Transformación, donde nos coordinamos, dialogamos y consensamos”.

Se analizaran todos los temas a lo largo y ancho del país y eso es lo plausible, que se escuchen todas las voces para llegar a mejores conclusiones.

Es cierto, Claudia ya presentó en innumerables ocasiones su propuesta de gobierno, ha diseñado todas las áreas y lo hizo antes de que se escuchará al pueblo para el Plan Nacional de Desarrollo, es decir, ya tiene su proyecto qué, por supuesto, es una de las urgencias del país, se tiene que evitar que la gente muera de hambre e igual buscar que algunos tengan la suficiente inteligencia y sentido común para vivir más dignamente, la seguridad era tema prioritario, como la educación y la salud, sin embargo es un hecho que a mediano y largo plazo no habrá desarrollo si el PND no se construye entre todos.

El plan de la Presidenta se enfrentará a los vicios de siempre, ahí es donde tiene que escuchar para encontrarle soluciones y no vaya a quedar en nada la situación o los resultados sean muy pobres.

Mire, le pondré una tarea sencilla para que vea de donde nace tanto escepticismo, busque entre sus vecinos a quienes fueron beneficiarios del programa Progresa en los sexenios neoliberales, en los programas del Bienestar del sexenio de AMLO, investigue en que se gastaron su dinero, es más, investigue en cuanto ha cambiado su nivel de vida, de qué ha servido ayudarlos y se encontrará que la realidad es que en casi nada, por eso da gusto estos foros, por eso hacemos votos para que ahora si escuchen.

Es claro que la propuesta de Claudia, de ayudar a los más pobres y tejer nuevas estructuras sociales le dará muchos votos y popularidad en las siguientes elecciones, igual hay que decirlo, además es bueno porque ya era tiempo que programas tan ambiciosos de beneficios se aplicarán en serio, el problema son los riesgos, el grave problema será que en seis años este país no tenga otra salida más que seguir dándole dinero a la gente porque seguirá siendo pobre al no alcanzar estándares altos en salud, educación, desarrollo social o creación de riquezas, eso sucederá si lo que se escuche en el PND no se plasma en la realidad.

Exacto, lo que siempre hizo falta es que el ejecutivo realmente escuche, por eso Claudia tiene que hacerlo, de entre las propuestas debe surgir una que le ponga objetivos a cada proyecto de beneficios, que diseñe un plan para que al cabo de uno, dos, tres o cuatro años los beneficiarios ya puedan vivir con dignidad, ese sería un verdadero Plan Nacional de Desarrollo y no solo gritar que se escucha y que hemos llegado al final del neoliberalismo sin que se explique qué rumbo tomaremos y para qué.

ARRANCÁ DAMASOI ANAYA CICLO ESCOLAR EN LA UAT… Al presidir la ceremonia cívica de inicio de las actividades académicas 2025 de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el rector Dámaso Anaya Alvarado reafirmó el compromiso de la casa de estudios de ofrecer a la juventud una educación humanista, inclusiva e innovadora que responda a las necesidades de su comunidad.

En el evento realizado en el Centro Universitario Sur, el rector estuvo acompañado de su esposa, Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT, y directivos de las facultades y unidades académicas, donde hizo entrega de equipo de cómputo portátil a estudiantes de este campus.

En su mensaje de bienvenida al personal docente y a la comunidad estudiantil, Dámaso Anaya destacó la importancia de celebrar este inicio de año con una ceremonia cívica que simboliza los valores de la unidad, el compromiso y la responsabilidad que guían a la institución.

“Me entusiasma mucho iniciar aquí las actividades académicas en este icónico lugar que vio nacer a la UAT, aquí vengo a reafirmar nuestro compromiso de que la institución siga siendo un motor de cambio para Tamaulipas”, expresó.

Apuntó que el 2024 fue un año de importantes avances, en el cual, bajo el enfoque de una educación humanista, se consolidó un modelo académico que busca transmitir conocimientos y cultivar valores que construyan ciudadanos íntegros y comprometidos con su comunidad.

De manera simbólica, durante esta ceremonia se entregaron 907 computadoras a estudiantes. Esto con el apoyo del gobernador Américo Villarreal, con el que se da continuidad a este programa sin precedentes, el cual refleja la visión de una Universidad inclusiva y centrada en las necesidades de su sociedad.

Por último, el rector Dámaso Anaya invitó a la comunidad universitaria a recibir este año con renovado entusiasmo y a trabajar unidos para consolidar a la UAT como la mejor del noreste de México.

“Sigamos construyendo una Universidad que sea referente de excelencia, humanismo e innovación, juntos podemos transformar vidas y contribuir al desarrollo social y económico de nuestro estado”, concluyó.

En el marco de la ceremonia cívica, el catedrático de la Facultad de Ingeniería Tampico, Juan Enrique Bermea Barrios, expresó el mensaje del claustro docente resaltando el compromiso de sumar esfuerzos para consolidar el proyecto académico del rector.

A su vez, María del Rosario Franco Segura, estudiante de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, agradeció al rector por la entrega de las computadoras y por promover más espacios y oportunidades que fortalecen la formación integral de todo el alumnado.

