Marco Antonio Vázquez Villanueva

Los trae como tanga de prosti…

En el foro económico mundial de Davos, Suiza, palabras más palabras menos, el presidente delos Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que con México las cosas van bien y, como consecuencia de ello, otra vez el peso recuperó centavos, aunque nada que festinar, ya lo sabe, mañana quien sabe cómo nos vaya a ir con sus ocurrencias, como la de pretenden eliminar la nacionalidad por nacimiento a hijos de ilegales o de personas con pasaportes temporales.

Claro, el deporte favorito del presidente de los Estados Unidos es el mismo que practicó AMLO los seis años de su mandato, acaparar la agenda, hablar todos los días de temas importantes, como el caso del Foro Económico o de locuras como el pretender cambiarle el nombre al Golfo de México.

Detalla el viejo y conocido refrán que entre broma y broma la verdad se asoma, en el caso del mandatario gringo tendríamos que decir que entre locura y locura ha dicho lo que pretende realmente, que las inversiones importantes lleguen a su país o se hagan en su país y que el resto de las naciones se sometan a sus caprichos mientras su “gran nación” se recuperar de una severa crisis que viven, de la pesadilla americana.

No es broma, en los Estados Unidos la inflación cada vez es más alta, comprar una casa es misión imposible para los gringos, acceder a los servicios de salud les cuesta un ojo de la cara, mientras la educación superior es un privilegio de ricos o de superdotados, obvio, todo eso aderezado con una deuda pública muy superior a la riqueza que genera y aumentando año con año lo que podría traerles todavía más problemas.

Por eso Trum, que podría decirse es El Chimoltrufio de la política moderna, un día dice una cosa y al otro otra, porque su única pretensión es desestabilizar, causar caos, ya luego, obligar a los grandes capitales a invertir en su territorio lo que le permitiría un mayor ingreso por impuestos, derechos y muchos otros beneficios, en resumen, quieren recuperar su poderío.

Respecto a México podemos estar tranquilos en ese aspecto, si bien la balanza comercial es favorable para nosotros los gringos no pueden soslayar que la mano de obra mexicana y los pesos que acá generamos son de vital importancia para su economía, acuérdese, (aunque pendejamente) Fox lo dijo con todas sus letras, los ilegales y los migrantes mexicanos, también los latinos, hacen trabajos que allá no hacen sus nacionales, “que ni los negros los quieren hacer”, para usar las palabras del expresidente mexicano y, sobre lo otro, no es un secreto que media riqueza que se genera en los municipios de la frontera va a parar las tiendas del Valle de Texas, a veces hasta Houston, San Antonio, Las Vegas, New York o Disneyland.

Tampoco es tonto Trump, solo amaga para advertir de su poder respecto a México, pero perfectamente conoce que un día sin mexicanos o sin ilegales, sería un desastre para su economía, es más, hasta para sus adictos que exigen todo tipo de drogas, hasta las que les están matando como el fentanilo, lo dicen las estadísticas de ellos mismos.

Concretando, vale la pena revisar los cuatro años del gobierno de Trump en su anterior mandato, se la pasó haciendo exactamente lo mismo de hoy, amenazando, burlándose, hablando locuras y cuando se llegaban las fechas fatales que se autoimponía para actuar respecto a algunos temas como impuestos problemas, solía decir que estos ya se habían corregido o, como hoy, que el gobierno de México ya mostraba mayor disposición o colaboración.

¿Puede Trump intentar todas sus locuras?, quizá presione con algunas, las que le causen menor problema a su nación, pero nada que ponga en riesgo el estatus quo.

Por supuesto, la pregunta de los 64 mil es, ¿qué hacer en México?, aunque la respuesta parece sencilla, lo principal es tratar que nuestra economía sea más independiente a la gringa, producir y generar riqueza buscando nuevos mercados, sobre todo, mejores estrategias frente a la economía mundial y, sin duda, lo inaplazable es ya no caer en el juego de Trump que cada que habla nos da una arrastrada y cuando cambia de actitud otra más de regreso, nos trae como tanga de prosti, lo peor, generando un incertidumbre que si nos pega y duro en la economía, aún sin hacer nada a los capitales pone nerviosos y ahí se van empleos…

