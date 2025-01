Secretario de Seguridad de Tamaulipas confirma que explosivos han dañado a dos camionetas y un tractor

Redacción Infonorte

El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Sergio Hernando Chávez García, confirmó que tres vehículos han sido dañados por artefactos con explosivos en brechas de diferentes municipios.

“Son tres los artefactos que han afectado, fueron dos camionetas, una de la CONAGUA y una de un particular, y el tractor que salió el sábado”, expresó el funcionario en atropellada entrevista.

Chávez García fue entrevistado sobre el tema de los explosivos, a su llegada a la Ceremonia Cívica de los Honores a la Bandera, en esta capital. Respondió, pero en ningún momento detuvo su caminar.

El secretario de seguridad afirmó que los diferentes casos fueron en caminos vecinales, “todos son en brechas de la frontera, y en ninguno se registró daño a personas”, agregó.

El fin de semana El Universal publicó que el gobierno de Tamaulipas emitió un aviso, a través de sus páginas oficiales, en el cual alerta a la población con recomendaciones en caso de detectar materiales o sustancias en los caminos, brechas y campos agrícolas de cuatro municipios.

“Aviso importante, enfrentamientos armados entre grupos de la delincuencia organizada, han dejado materiales y sustancias explosivas en los caminos, brechas y campos agrícolas que representan un riesgo latente para la ciudadanía”, indicó la información.

Los municipios a los cuales se dirige principalmente la advertencia gubernamental fueron a Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y San Fernando, que incluirían a los siguientes ejidos: El Rincón, Parque Eólico El Cortijo, El Porvenir, Los Alacranes, Los Caracoles, Manuel Parreño, El Cedro, El Palmito y Santa Apolonia.

El texto recomendó lo siguiente: “¡Precaución! Si detectas algún objeto sospechoso aléjate de inmediato, reporta llamando al 911 o 089 y sigue el protocolo de seguridad.

Y dentro del protocolo de seguridad destacó tres puntos: No mover, no tocar y no manipular.