Marco Antonio Vázquez Villanueva

El silencio es complicidad…

Quien vea la alerta que lanzan los Estados Unidos a sus connacionales para que no crucen la frontera con México y sepa la historia de las mismas no parará de reírse, todos saben que esas medidas las toman a cada rato, todos los años, todos los sexenios, al principio espantaban, hoy no se les toma en serio porque se sabe que pocos ciudadanos americanos, de los que comúnmente cruzan, les hacen caso.

Hace casi 30 años, allá en la época que gobernaba Cavazos Lerma el Estado y Ernesto Zedillo el país, se emitió una de las primeras alertas migratorias del gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos, les pedían no cruzar a México, menos a Tamaulipas, tuve la oportunidad de leer el documento del que se creyó, inocentemente, frenaría el turismo de salud, también de los que venían a emborracharse y los que practicaban el turismo cinegético, no paso nada, hasta nuestros días sigue sin pasar nada en lo referente a la salud, aunque los malos casi acabaron con el último tema que era una gran fuente de ingresos.

Desde el sexenio de Cavazos al de Cabeza N la constante, para hablar de esas alertas migratorias, fue decir que no pasaba nada, a veces que ya estaban trabajando en ello y otra, la inmensa mayoría de las veces, se hizo un profundo silencio sobre los hechos.

La breve introducción sirve para mencionarle que otra vez el Consulado de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad a sus connacionales, les pidió evitar cruzar hacía México, sobre todo a los municipios de la frontera tamaulipeca, la situación la originó un presunto ataque a balazos a la patrulla fronteriza (desde la parte mexicana, en el lugar denominado Los Guerra en Miguel Alemán) y también porque se descubrieron explosivos sembrados en brechas de diferentes municipios que ya causaron dos o tres accidentes, la diferencia fue que entrevistaron al gobernador Américo Villarreal Anaya sobre esa situación en Matamoros y no solo habló del tema, es decir, de los explosivos y la alerta migratoria, sino de todo un operativo que se hace con perros y elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional para comprobar si existen o no más de estos artefactos que comúnmente se conocen como “minas” sembradas en las brecas con el objetivo de reducir los daños y atacar a los grupos del crimen.

“Ya lo habíamos estado manifestando, lamentablemente en esta zona se están enfrentando dos grupos delincuenciales por una condición territorial y han estado empleando en últimas semanas el uso de explosivos con la finalidad de causarse ellos, entre sí, un daño, ya hubo dos consideraciones de personas civiles que sufrieron accidentes con esos artefactos y por eso tenemos la obligación de alertar y buscar la seguridad de nuestra gente para que evite transitar por brechas donde se han dado esas condiciones, amén de que hay 10 equipos de binomios caninos detectando este tipo de artefactos, estamos trabajando en acotarlo y solucionarlo, esa información la toma el consulado y hace su alerta que nos ayuda en el sentido que lo divulgamos y se hace prevención”, respondió el gobernador.

Y mire, siendo honestos todo este escandalo ayuda a Tamaulipas, desde hace mucho la insistencia va en el sentido de poner en la agenda el tema de la seguridad con datos concretos y acciones respectivas, eso se realizó, luego de ello es obvio que el gobierno federal le tendrá que meter más la mano al Estado, estamos en tiempos de caos y es un lujo encontrar regiones con problemas así.

Exacto, guardar silencio solo hace cómplices o permisivas a las autoridades porque no atrae la atención del gobierno federal ni del americano para actuar en lo que corresponde, eso se tiene que reconocer del actual gobierno de Américo Villarreal, se reconoce y se trabaja coordinadamente con la federación para prevenir y atacar a los grupos delictivos.

Por lo demás, créalo cuando le menciono que este tipo de alertas solo causan risa en la frontera, acostumbraron a sus ciudadanos a escucharlas o leerlas sin que les pasará nada por lo que ya no frenan sus visitas a los dentistas o doctores especialistas que, aunque le parezca raro, allá del otro lado no los encuentran o no los pueden pagar porque cobran un ojo de la cara.

Si, hay que trabajar y pronto en el tema, las condiciones no están para darle más armas al Trump para que despotrique, para que tome decisiones que nos afectarían a todos, no me refiero al ataque a los delincuentes, ese acto cualquiera lo aplaudiría, sino a lo económico, al tema de las importaciones y exportaciones que nos hacen fuertes como frontera.

Le insisto, por ello es bueno que el gobernador no se calle en estos temas, explique lo que se hace y lo que se pretende, lo que pasa realmente, porque además el pueblo de Tamaulipas, sobre todo los de la frontera, merece tener información en tiempo real para cuidarse, sobre todo, para tenerle confianza a las autoridades porque las del pasado se quedaban como los mariachis de José Alfredo, callados, y eso, el silencio, también los hacía cómplices por más que gritaran que si combatían al crimen, que huelga decirlo, nunca se notó…

EN PARTE DE LA GIRA POR MATAMOROS El gobernador Américo Villarreal Anaya visitó el Centro de Atención para Repatriados y, junto con la presidenta del DIF Estatal, doctora María de Villarreal, entregó una ambulancia que estará disponible para atender a la población migrante.

Luego de presidir la Mesa de Seguridad en la presidencia municipal, junto con el alcalde Alberto Granados, el gobernador realizó un recorrido para constatar los avances del extraordinario despliegue operativo que forma parte de la Estrategia Efectiva de Recepción, “México te Abraza”.

Acompañado por representantes del gobierno federal y mandos de las fuerzas armadas, el mandatario estatal recibió una detallada explicación sobre los servicios que se ofrecen para garantizar alojamiento, alimentación y una estancia segura ante una eventual repatriación masiva de connacionales.

Asimismo, el delegado de Bienestar Federal, Luis Lauro Reyes Rodríguez, explicó cómo las personas repatriadas serán incorporadas a los programas sociales del gobierno federal.

MUY ALTA DEMANDA DE ESPACIOS EN LA UAT… Con una alta demanda de aspirantes a ingresar a los programas de licenciatura en todas sus facultades y unidades académicas, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) inició el proceso de admisión para el ciclo escolar Otoño 2025-3 (agosto-diciembre 2025).

Oficialmente, el proceso se abrió desde este lunes 27 de enero, con una notable demanda en el sistema de registro de aspirantes quienes inician este trámite como primer paso hacia su admisión.

Para el ciclo escolar de otoño, la UAT oferta más de ochenta programas educativos (licenciaturas e ingenierías) en sus veinticuatro planteles de educación superior que se distribuyen en las sedes universitarias ubicadas en Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Matamoros, Ciudad Victoria, Ciudad Mante y Tampico.

Este proceso, que se extiende hasta el 29 de abril de 2025, ofrece a los aspirantes la oportunidad de realizar su registro totalmente en línea, a través del sitio https://aspirantes.uat.edu.mx donde podrán completar su procedimiento de manera rápida y segura.

Con el fin de tomar una decisión informada sobre su futuro académico, se invita a los aspirantes a consultar la “Oferta Educativa”, publicada en el portal institucional www.uat.edu.mx. En esta sección, encontrarán información detallada sobre las opciones académicas que la Universidad ofrece, así como los perfiles de ingreso y las características de cada programa de licenciatura, ingeniería, técnico superior universitario y de bachillerato.

Los datos de contacto de cada facultad, unidad académica y escuela preparatoria están disponibles en el directorio de la Universidad, accesible a través de las redes sociales institucionales y en el apartado “Campus” del portal oficial.

La UAT invita a consultar de manera detallada toda la información disponible sobre el proceso de admisión y los programas académicos para asegurar una inscripción correcta y dentro de los plazos establecidos.

SE REFUERZA EMBELLECIMIENTO DE CIUDAD VICTORIA… Para seguir embelleciendo a Victoria, la Capital de Tamaulipas, el presidente municipal Eduardo Gattás Báez entregó equipamiento al área de Servicios Públicos Municipales, y anunció la adquisición de nuevas unidades para la Dirección de Seguridad y Tránsito.

En la explanada de la presidencia municipal de Victoria, el alcalde hizo entrega de 3 camionetas estaquitas, 12 desbrozadoras y 50 impermeables, a los departamentos de Barrido Manual, Parques y Jardines y Servicios Complementarios.

“Vamos avanzando de la mano con el Gobernador Américo Villarreal Anaya en el embellecimiento de nuestra querida capital, esta semana redoblamos esfuerzos en el tema de bacheo, hoy entregamos equipamiento a Servicios Públicos y ya trabajamos en la proyección de nuevas patrullas para Tránsito”, destacó.

En entrevista con los medios de comunicación Gattás Báez dijo que, está en estudios la adquisición de cámaras corporales para los elementos de Tránsito, con el objetivo de garantizar a la ciudadanía un trato amable y sobre todo que se cuiden los criterios y normas al dar una infracción.

