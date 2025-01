Por Carlos López Arriaga

Ni a Ken Salazar le gustó

Cd. Victoria, Tam.- Anda en plan conciliador el hombre del sombrerón, KENNETH LEE SALAZAR, exembajador en México entre el 14 de septiembre de 2021 y el pasado 7 de enero de 2025.

Al final salió raspado por el gobierno guinda tras una larga luna de miel con AMLO, prácticamente desde que llegó hasta aquel infausto 23 de agosto cuando despotricó contra la reforma judicial mexicana. En video: https://ytube.io/43BE

A lo cual respondió al día siguiente su hasta entonces cuatacho del alma, ANDRÉS MANUEL, en su conferencia mañanera, calificando las declaraciones de KEN como injerencistas, desafortunadas e imprudentes. En suma, una “falta de respeto a la soberanía” mexicana. También en video: https://ytube.io/43BF

Repulsa de AMLO que fue como un banderazo de salida para que cartonistas orgánicos de la 4T y un potente escuadrón de tuiteros anónimos pusieran como lazo de cochino al sonriente embajador.

La historia posterior nos recuerda que, tras la victoria republicana de noviembre, se hacía impostergable el relevo en dicho cargo, el cual ocurrió antes de que TRUMP asumiera el mando.

Tras partir la rosca de reyes, el señor SALAZAR dijo adiós al cargo para dejar su lugar al abogado MARK COOLIDGE JOHNSON, un halconazo de larga experiencia en el servicio exterior, desde Israel hasta el Reino Unido, Bulgaria, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia.

BANDERA BLANCA

Se recuerda también que desde aquel forcejeo con el obradorismo, KEN ha endulzado su narrativa. Corrigiendo, incluso, la crítica inicial al decir que (pensándolo mejor) la reforma mexicana al poder judicial era algo necesario para combatir la corrupción de los jueces (https://tinyl.io/C01K).

En este contexto podríamos entender que el ahora exembajador (demócrata, en efecto) retorne a las primeras planas con palabras tronantes contra el cambio de nombre al Golfo de México, al que el tío DONALD decidió llamar “Golfo de América.”

Calificó KEN SALAZAR dicho desplante como “una muestra de arrogancia y desprecio por la historia”, precisando que dicha actitud del nuevo presidente “no es liderazgo”, sino “egoísmo desvergonzado”.

Su mensaje original en inglés dice en la red:

– “Trump’s arrogant effort to erase the 4 centuries old name of the Gulf of Mexico is ignorant—showing arrant disdain for history, Mexico, and the Americas. This isn’t leadership, it’s shameless egotism.” (https://tinyl.io/C01Q).

El cambio en Google fue anunciado el pasado lunes alegando que se trató de “una actualización”, porque así lo habrían solicitado fuentes gubernamentales. Ello, aunque la iniciativa vino solamente de un país, Estados Unidos, ignorando a las otras dos naciones involucradas: México y Cuba.

¿AMÉRICA MEXICANA?

Mero pretexto expansionista que además avanzó rápido, pues la asunción de TRUMP tuvo entre sus invitados especiales a los principales magnates del mundo digital como ELON MUSK (#RedX), MARK ZUCKERBERG (Facebook), SUNDAR PICHAI (Google), SHOU ZI CHEW (TikTok) y JEFF BEZOS (fundador de Amazon), entre otros.

En paralelo trascendió que la doctora SHEINBAUM prepara una carta a los directivos de Google para explicar el origen del Golfo de México y pedirles de paso que también aparezca en el mapa la leyenda de “América Mexicana”, no solo en los cuerpos de agua sino también sobre el territorio gringo.

En cuanto al cambio de nombre, la Presidenta estimó que solo aplicaría en cuanto a la “plataforma continental” de Estados Unidos, algo muy distinto (dijo) a “lo que es todo el golfo”.

Lo cual me recuerda algo que comenté en este espacio precisamente ayer, en tono meramente especulativo:

-“A menos que quieran nombrar dos golfos y para delinear la parte mexicana quieran trazar una línea imaginaria entre la punta norte de Yucatán y Matamoros, Tamaulipas. Desde luego, con su respectivo mar patrimonial.” (Interiores, “¿De cuál América hablan?”, miércoles, 29 de enero de 2025, https://tinyl.io/Bzx1).

AMÉRICA COMO MARCA

Si entendí bien lo que dijo CLAUDIA, creo que en algo coincide con mi cita referida en el párrafo anterior. La parte mexicana, entre Yucatán y Tamaulipas puede y debe seguir siendo Golfo de México.

Y si ellos quieren añadir el nombre de “América”, que lo hagan de Brownsville para arriba, con rumbo norte, hasta la punta de Florida, hasta Cayo Hueso si quieren (Key West). Ahí donde empieza otro cuerpo de agua tan grande como importante, llamado Mar de las Antillas.

Ello, a menos que la megalomanía de DONALD quiera imponer también el nombre de “América” a este último y seguirse de frente poniendo su marca al Mar Caribe.

De aquí mi insistencia en lo que dije este miércoles. Si por “América” entendemos a todo un continente (desde Alaska a Tierra de Fuego) bautizado así en honor al marinero VESPUCIO, habría, por lo menos, tema de discusión.

La bronca es que ellos emplean dicha palabra como un sinónimo de Estados Unidos, un mote, un alias, un nombre corto. Se podría decir que hasta una marca, como si fuera un asunto de “branding”, con todos sus activos, directos o indirectos, concepto, significado y expresiones anexas, escriturales, verbales, iconográficas.

En condiciones así, cualquier mexicano podría recordar a la doctora SHEINBAUN aquello que me permití plantear en redes y en mi columna anterior (https://tinyl.io/C028).

Puesto que somos mexicanos y no estadounidenses, ¿por qué nos seguimos llamando “Estados Unidos Mexicanos”?, ¿O hay alguien que haya gritado la noche del 15 de septiembre: “Vivan los Estados Unidos Mexicanos”?… En asuntos de identidad, dos palabras sobran y solo una es necesaria: México.

