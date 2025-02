Con pausa, ganamos un mes para convencer a Trump de seguir como socios: Sheinbaum

AGENCIAS

Tras la pausa arancelaria con Estados Unidos que logró ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que se ganó un mes para convencer a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, de la importancia del diálogo, así como de mantenerse como socios comerciales.

Al reunirse en Palacio Nacional con docenas de empresarios a quienes les agradeció el apoyo recibido en estos días de tensión con el gobierno estadounidense, la jefa del Ejecutivo federal exhortó al empresariado a seguir fortaleciendo la economía nacional y al Plan México.

“¿Qué ganamos ahora? Pues esa pausa, ese mes, y por supuesto, el diálogo que era finalmente lo que nosotros estamos buscando, convencer al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Trump, que lo mejor siempre es dialogar con su socio comercial.

“¿Qué tenemos que convencer? Primero, que somos la región con mayor potencial de todo el mundo, que no es que un país subsidie a otro, sino que somos socios y eso nos da una fortaleza enorme frente a otras regiones del mundo”.

En el salón Tesorería, y al hacer un llamado a la unidad, la Mandataria federal exhortó a los empresarios a fortalecer la economía nacional y al Plan México.

“Yo a lo que los llamo el día de hoy es a seguir trabajando juntos y juntas, y a seguir fortaleciendo este Plan donde todas y todos tenemos algo que aportar.

“Como lo he dicho, habrá cosas en las que no estamos de acuerdo y tampoco pasa nada para eso es la democracia, pero vamos a poner hacía adelante y más en un momento tan importante donde nos necesita México y todas las mexicanas y mexicanos en lo que estamos de acuerdo y en la construcción de este gran país o en el desarrollo de este gran país que estamos todas y todos orgullosas y orgullos de pertenecer”.

Ricardo Anaya Cortés hizo un llamado “a no cantar victoria y no echar las campanas al vuelo” respecto a la suspensión temporal de aranceles por parte de Estados Unidos, pues esto no es más que una amenaza para obtener lo que quería: 10 mil soldados en la frontera entre ambos países.

“Esto es como un huracán que se desvió. Nada más que lo que hay que entender es que esto van a ser cuatro años de temporada de huracanes. Tener a Donald Trump de presidente de Estados Unidos va a implicar cuatro años de temporada de huracanes. Y los de Morena, en lugar de preparar al país para los huracanes, pues están ahí en la playa jugando a las bolitas de la tómbola, despedazando el Estado de Derecho en México, adueñándose del Poder Judicial”, dijo.

Si bien, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, consideró como una buena noticia el que se haya pospuesto esta decisión, pidió no ser ingenuos, ya que la orden ejecutiva firmada por Donald Trump establece que el primero de abril cientos de trabajadores del gobierno federal están trabajando en un documento que va a establecer a qué productos le quiere poner aranceles.