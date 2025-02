Marco Antonio Vázquez Villanueva

Un balazo en el píe…

La ignorancia y la estupidez que provoca ser patriotero podría causar un daño irreversible en la economía mexicana de no frenarse a tiempo.

Desde el pasado lunes que Donald Trump anunció aranceles a los productos mexicanos presuntamente porque el gobierno no frena la migración ni el tráfico de drogas hacía su país comenzaron campañas de desprestigio contra las cadenas cuyo origen es estadounidense, lo mismo refresqueras que tiendas de autoservicio, lo mismo las que venden café hasta las que tienen todo tipo de utensilios para el hogar u las oficinas, según los ignorantes, con una acción de ese tipo perjudicaríamos duro a los intereses norteamericanos, a los de Donald Trump.

La verdad esa es una estupidez del tamaño del mundo, hasta esos refrescos famosos se hacen en México o en países de Centroamérica donde saquean agua y materia prima pero también contratan a miles de trabajadores que con sus sueldos, poquito o mucho que les paguen, logran mantener a sus familias.

Lo mismo pasa con las cadenas de hamburguesas, las de café, las de autoservicio, las que le venden productos para el hogar o las oficinas, contratan a miles y miles de mexicanos y mexicanas que con sus salarios pueden vivir más o menos e incluso dignamente cuando ocupan cargos de gerencia o mando.

Exacto, boicotear esas empresas sería lo mismo que darnos un tiro en el pie, será lo mismo que autodestruirnos ya que se perderían miles de empleos directos y miles de empleos indirectos que generan productores mexicanos que ahí venden su café, las hortalizas, sus muebles.

Por ello le digo que es urgente frenar tanta estupidez que circula en las redes sociales y que incluso políticos mexicanos, en su infinita torpeza, han visto y promueven este tipo de acciones, las creen positivas para la economía mexicana cuando la realidad es otra.

Y no crea que defendemos los intereses gringos, al contrario, defendemos a México, sobre todo de los locuaces ignorantes, más aún, de los hipócritas que “se suman al boicot” contra las empresas americanas mientras se preparan para pasar el fin de semana en Las Vegas, New York, o ya jodidamente de compras en Mc Allen.

Por supuesto, usted es muy libre de defender al país sumándose a un boicot económico contra los intereses gringos, pero si quiere hacerlo comience por no pagarles una visa, por comprar su despensa y pañales en este país, pasando sus vacaciones en nuestros pueblos mágicos o los paradisiacos lugares de México, sobre todo, no cruce la frontera, o no se interne tanto en territorio gringo porque la mitad de los trabajadores de la franja fronteriza tienen su origen en México o son mexicanos trabajando allá para mantener a los de acá.

Conclusión, le invito a que no se sume a esas tonterías, más aún, le invito a que le diga a todos esos patrioteros que difunden semejantes barbaridades que destruyan sus visas públicamente y no vuelvan a cruzar al lado americano, porque ese si sería un beneficio para el país, que su dinero se lo gasten de este lado, exacto, no fomente el tiro en el pie que nos estamos dando por defender torpemente a la patria, peor aún, a los patrioteros disfrazados de políticos chafas…

EL SISTEMA DE SALUD… Algo ocurre con el IMSS Bienestar que urge corregir de la única manera que es posible, obligando a nuestros diputados federales a analizar otra vez el programa, otra vez el proyecto que es muy bueno, luego de ello, que le inyecten recursos para que funcione de manera adecuada, ya está haciendo crisis todo, lo triste es que en ese caos los más perjudicados son los pacientes con enfermedades graves o complicadas, el paro en el Hospital Regional de Alta Especialidad en Ciudad Victoria nos explica todo eso de manera clara y precisa, ni alcohol tienen, ya no pregunte por aparatos especializados o medicamentos…

TIENE ESCUELA PÚBLICA ESPACIOS SUFICIENTES Y GRAATUITOS PARA TODOS LOS NIÑOS… Como parte de la política inclusiva y humanista que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, todas las niñas, niños y adolescentes tendrán un lugar asegurado en las escuelas de Tamaulipas para el próximo ciclo escolar 2025–2026, señaló Miguel Ángel Valdez García, subsecretario de Planeación de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, al referirse al proceso de inscripciones definitivas que se llevará a cabo del 4 al 14 de febrero.

“Todos los niños y todas las niñas cuentan desde hoy con un lugar asegurado, no habrá ningún niño, ninguna niña, ningún jovencito, ninguna jovencita que quede excluida de un lugar en preescolar, en primaria y en secundaria”, enfatizó el funcionario en representación de la secretaria de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor.

Explicó que la inscripción definitiva es el proceso en donde los niños de primero, segundo y tercero año de preescolar, de primero de primaria y de primero de secundaria hacen su proceso para estar de manera definitiva en las listas de los planteles educativos para el siguiente ciclo escolar.

Además, Valdez García afirmó que se tiene previsto que las hijas e hijos de los migrantes mexicanos repatriados de Estados Unidos e incluso extranjeros, tendrán un lugar en las escuelas preescolares, primarias y secundarias de Tamaulipas.

“Hemos previsto un excedente de cerca de 6 mil espacios, principalmente en Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, Río Bravo y la ahora llamada frontera grande, para que no nos falten ningún alumno de poder tener el derecho universal que el gobierno humanista hace, que es el derecho a la educación”, enfatizó.

Aclaró que ninguna madre o padre de familia deberá estar condicionados a pagar una cuota para inscribir a sus hijos, ya que por derecho constitucional la educación es gratuita. Por lo que exhortó que si a alguien lo obligan a pagar, lo denuncie ante las autoridades educativas.

“El siguiente ciclo verá a todos los niños y niñas que lleguen a nuestras escuelas, que tengan su escuela completa, que estén sus maestros, que esté la infraestructura colocada, pues es lo que nos ha pedido el gobernador, para que tengamos siempre un Tamaulipas más justo, más equitativo, más fraterno, sabiendo que sin educación no hay transformación”, enfatizó.

Por su parte, Andrés Medrano Maydón, director de Planeación de la Secretaría de Educación, explicó los criterios de inscripción, el primero darle prioridad a quien tenga hermanas o hermanos en esa institución e hijas e hijos de trabajadores de la escuela, el segundo es para las y los estudiantes que viven en la colonia donde esté domiciliada la escuela, el tercero es para estudiantes que vivan en las colonias aledañas al plantel educativo y el cuarto para hijas e hijos de madres, padres y tutores que laboran cerca de la escuela.

Por último, en caso de que los planteles educativos cuenten con disponibilidad de espacios una vez agotados los criterios anteriores, entonces las escuelas podrán recibir estudiantes de diversos lugares o implementar estrategias para la captación de matrícula.

DIFUNDE UAT CONVOCATORIA PARA BECAS… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) hace un llamado a su comunidad estudiantil a participar en la convocatoria de la Beca “Futuro Tamaulipas, Jóvenes de Nivel Superior” para el periodo febrero-junio 2025, emitida por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación y el Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC).

Esta beca tiene como objetivo brindar apoyo a estudiantes de nivel superior que se encuentren en situación socioeconómica vulnerable, y que cursan estudios en instituciones públicas de educación superior del estado de Tamaulipas.

El registro está abierto del 3 al 14 de febrero de 2025 en la plataforma https://sistemasiceet.tamaulipas.gob.mx/becas/futurotamaulipas/ con acceso también en la página web del ITABEC.

Los estudiantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: ser originarios o residentes de Tamaulipas, no contar con otro apoyo económico o en especie, ser estudiantes regulares con un promedio mínimo de 8.0, y estar inscritos en programas de licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado.

Deberán entregar la documentación completa, que incluye la solicitud debidamente requisitada, acta de nacimiento, identificación oficial vigente, historial académico, comprobante de domicilio reciente, y otros documentos específicos para casos de discapacidad, embarazo, o ser padres o madres de familia.

La entrega de la documentación deberá hacerse ante el responsable de becas en cada facultad o unidad académica de la UAT o a la institución de educación a la que pertenezcan.

Mayores informes a los teléfonos del ITABEC, 834 107 8998, 834 204 2031, y 800 710 6710, o bien dirigirse al área responsable de becas de su facultad o unidad académica en la UAT.

BACHEA MUNICIPIO DE VICTORIA EN CALLES DE 130 COLONIAS… La Secretaría de Obras Públicas del Municipio, retomó este martes el intenso programa de bacheo rehabilitando calles del 12 Olivia Ramírez a Veracruz, Alejandro Prieto del 12 al 16, avenidas Zeferino Fajardo y Las Torres en el fraccionamiento Familias Fuertes.

A través del plan de mejoramiento de vialidades que implementa el gobierno del Dr. Américo Villarreal Anaya en Victoria, la Capital de Tamaulipas; el gobierno del presidente municipal Eduardo Gattás Báez llevó de manera simultánea ese beneficio a las colonias La Presita, San Francisco y Fracc. San José.

Para mejorar la seguridad y tránsito vehicular en esos sectores, cuadrillas de trabajadores retiraron el material dañado para rellenar y compactar con asfalto caliente los hoyos formados sobre la superficie de rodamiento por el tráfico ordinario y lluvia registrada en la ciudad en los últimos meses.

En su reciente informe, el secretario de Obras Públicas del Municipio Eusebio Alfaro Reyna dio a conocer que, de octubre de 2024 a enero de 2025, se han reparado 7,993 metros cuadrados de baches en beneficio de 18,114 habitantes de 130 colonias y fraccionamientos de Victoria.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com