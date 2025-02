Protestan por falta de medicamentos en Hospital Regional de Alta Especialidad

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Debido a la falta de insumos médicos y por irregularidades en sus derechos laborales, trabajadores del sector salud del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) se manifestaron en el acceso principal de dicho nosocomio.

“Exigimos insumos médicos y mantenimiento a equipos de imagenología”, “Exigimos pago inmediato de estímulos mensuales”, y “Necesitamos medicamentos y material de curación para dar una atención digna al paciente”, fueron algunos de los mensajes que los trabajadores mostraron en cartulinas.

La protesta pacífica la hicieron en el acceso principal del Hospital Regional de Alta Especialidad.

El secretario General de la Sección 102 del sindicato de salud, Juan Carlos Contreras Izaguirre, explicó que les adeudan el pago de estímulos mensuales del año 2023.

Dijo que debido a la falta de material quirúrgico se han tenido que suspender operaciones en el HRAE, que incluyen cirugías en general, desde las más comunes hasta las de alta complejidad.

“Humanamente posible, los compañeros han hecho su trabajo y siguen trabajando a marcha forzada, seguimos nosotros como trabajadores al frente, somos los que damos la cara a los usuarios y los usuarios a veces piensan que nosotros somos los que no los queremos atender cuando no es así, no contamos con las herramientas necesarias”, expresó Contreras Izaguirre.

A partir de la transición al IMSS Bienestar, agregó, han batallado con la falta de insumos, “por ejemplo, no tenemos tomografía, no tenemos resonancia, no tenemos acelerador lineal, no hay expediente electrónico, incluso no tenemos ni agua para tomar los trabajadores o darle a veces pastillas a nuestros pacientes, es en general, hay un desabasto en general en medicamentos”.