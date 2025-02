Por Carlos López Arriaga

Fiscalías, al banquillo

Cd. Victoria, Tam.- El “Efecto Morelos” trae nerviosos a los panistas de Tamaulipas, en particular al grupo cabezón, tras consumarse la destitución del fiscal URIEL CARMONA GÁNDARA por decisión mayoritaria del congreso en aquel estado.

Y no es un caso aislado. Similares reemplazos y por distintos motivos, han ocurrido en Veracruz (LUIS ÁNGEL BRAVO en noviembre de 2016 y JORGE WINCKLER en septiembre de 2019); en Jalisco (OCTAVIO SOLÍS, febrero de 2022); Estado de México (ALEJANDRO GÓMEZ, febrero de 2022) y Sonora (INDIRA CONTRERAS, mayo de 2023).

También en Zacatecas (FRANCISCO MURILLO, octubre de 2023); Nuevo León (GUSTAVO ADOLFO GUERRERO, octubre de 2023); Guerrero (SANDRA LUZ VALDOVINOS, marzo de 2024); Sinaloa (SARA BRUNA QUIÑONEZ, agosto de 2024); San Luis Potosí, (JOSÉ LUIS RUIZ, octubre de 2024); Puebla (GILBERTO HIGUERA, diciembre de 2024).

A los cuales habría que añadir entidades que tienen récord de fiscales dados de baja antes de cumplir su mandato, como Oaxaca, con JOAQUÍN CARRILLO, quien dimitió en abril de 2017; RUBEN VASCONCELOS, en marzo de 2021 y ARTURO PEIMBERT, en diciembre de 2022.

Similar es el caso de Quintana Roo, por cuya fiscalía han pasado sin echar raíces tres caballeros, como son ARTURO ÁLVAREZ despedido en diciembre de 2016; MIGUEL ÁNGEL PECH, al que le cantaron las golondrinas en septiembre de 2018 y ÓSCAR MONTES DE OCA, separado en junio de 2023;

La lista pudiera estar incompleta pero representa, en su conjunto, una prueba clara de que los fiscales de las entidades federativas están muy lejos de ser inamovibles (o “intocables”) como algunos suponen.

Sobre todo, luego de lo ocurrido en el más reciente caso de Morelos, donde la mayoría morenista desaforó a URIEL CARMONA. En cualquier momento la legislatura guinda de Tamaulipas podría aplicar la misma correctiva a IRVING BARRIOS.

Honor a quien honor merece, acaso su fidelidad al exgobernador CABEZA DE VACA pueda verse como una virtud personal (lealtad a toda prueba) aunque, para fines de gobernanza, su terca permanencia ya resulta disfuncional en la lucha contra la impunidad impulsada por el doctor AMÉRICO VILLARREAL.

DON CHIMOLTRUFIO

Todo un caso el del tío DONALD. Lo quiero imaginar de niño. Quizás los parientes más cercanos o sus compañeros de pupitre pudieran aportar datos que permitan entender al DONALD adulto.

Entre la amenaza feroz de gravar parejo a todos los países que comercian con el imperio, pasó en pocos días a la tregua de un mes con México y Canadá. Aunque luego emprendió un nuevo salto con voltereta incluida para reponer el tema de los gravámenes al acero y el aluminio.

Pecaría de misógino si digo que tales arrebatos se asemejan a los de una dama afectada por su ciclo menstrual y por eso no lo voy a hacer, para no arriesgarme al reclamo

Aunque igual le encuentro parecido con un personaje cómico de la televisión (insisto, personaje, no persona) conocido como “La Chimoltrufia”, cuya frase de batalla aún se recuerda: “ustedes ya saben que yo como digo una cosa, digo otra.”

Similitud que a lo largo de los años hemos aplicado a políticos mexicanos de todos los partidos (tamaulipecos, incluidos) pero nadie la merece mejor que el señor TRUMP.

El hijo de FRED TRUMP y ANNE MACLEOD creció imbuido (que no educado) en la presunta filosofía del éxito ilimitado dentro de la industria inmobiliaria. Y lo hizo como especulador urbano, donde desarrolló esa personalidad de vendedor, en la cual no importa que tan ciertos sean tus argumentos para amarrar una operación, lo prioritario es que le saques el mayor jugo posible, aunque sea con engaños, simulación y evasión al fisco.

TODO A CAPRICHO

Por eso es tan difícil negociar con él, porque carece mínimamente de palabra. No sabe de compromisos o, mejor dicho, el único compromiso que respeta es el de su conveniencia personal.

Y ello lo sabe bien una estadista brillante, acaso la mejor jefa de gobierno (“canciller”, le dicen allá) que ha conocido Alemania en el último medio siglo, la señora ANGELA MERKEL. Ni ella pudo con las rabietas de TRUMP.

Esto explica el cambio que hoy vemos en el ánimo mexicano, luego del anterior entusiasmo que desató la pausa de un mes a los aranceles anunciados por DONALD y festejada por la doctora SHEINBAUM.

De un día para otro, el mandamás de la Casa Blanca sacó de su chistera un nuevo pretexto para hostigar, amagar, exigir nuevas concesiones, encarecer su aprobación. Costumbres de chamaco malcriado, aunque igual guardan un tenebroso parecido con el cobro de piso o el secuestro.

Abusar por sistema, pedir siempre más, no dejar tranquilos a sus interlocutores, mantener la negociación sobre la cuerda floja y en el temor permanente de que inesperadas machincuepas echen a perder lo acordado.

No cree en los compromisos firmados. Los asume como protocolos huecos que abren paso a negociaciones cuya duración depende, estrictamente, de su conveniencia. Están supeditados a su capricho y sujetos siempre a cambios de última hora.

Lo que no han visto todavía los adoradores de TRUMP es que sus constantes pataletas en la oficina oval representan un factor de incertidumbre en la esfera de los negocios adentro de su país. En efecto, tienen repercusiones nefastas en todo el planeta, pero sacuden también a su economía doméstica.

BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com

WEB: http://lopezarriagamx.blogspot.com