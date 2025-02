Proyecta la UAT ampliar su cobertura educativa en la modalidad virtual

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

El rector Dámaso Anaya Alvarado presidió la onceava Reunión del Colegio de Directores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), donde se presentó el proyecto que busca ampliar la cobertura educativa mediante la oferta de carreras y programas de bachillerato en la modalidad virtual.

Al dar la bienvenida a directoras y directores de las 27 dependencias académicas de la UAT, el rector destacó la importancia de seguir impulsando el crecimiento de la casa de estudios mediante la oferta de programas pertinentes e innovadores que respondan a las necesidades de la sociedad y de la juventud tamaulipeca.

Durante la reunión realizada en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, se presentó el proyecto para ofrecer nuevas opciones de educación profesional de manera virtual y aprovechar las ventajas de la tecnología.

Actualmente, la UAT ofrece cuatro carreras en línea: Licenciatura en Educación y Tecnologías para el Aprendizaje, Licenciatura en Diseño Gráfico y Animación Digital, Ingeniería en Energías Renovables e Ingeniería en Ciencia de Datos, de reciente creación.

Por ello, se detalló el propósito de diseñar nuevos programas educativos en línea, que respondan a las necesidades de las regiones del estado, fortaleciendo el posicionamiento de la UAT como institución de educación superior a nivel regional y nacional.

También se presentó la propuesta de Educación Media Superior en las modalidades no escolarizada y mixta, mediante las cuales se puede contribuir a reducir el rezago educativo y ampliar la oferta de bachillerato para cubrir más segmentos de la población.

Se explicó que el bachillerato no escolarizado se imparte de manera virtual y se caracteriza por la certificación en evaluaciones parciales; mientras que en el bachillerato mixto las clases son autoplaneadas, y los estudiantes toman clases presenciales y en línea.

Con esta opción se busca atender a jóvenes en comunidades rurales alejadas y que viven en situación vulnerable, así como a adultos que, por alguna razón, no pudieron cursar o concluir el bachillerato.

En otra parte de la sesión, se evaluaron los resultados de los procesos de mejoramiento de la calidad educativa, destacándose que, al corte de enero 2025, la UAT cuenta con el 98.7 por ciento de sus carreras acreditadas por organismos nacionales y se atiende el 99.9 de la matrícula de licenciatura en programas de calidad.

De igual manera, se realizó un taller sobre la implementación de estrategias de ingreso y egreso del posgrado, y se presentó el Proyecto de Impulso al Emprendimiento Social (NODESS), así como la convocatoria del Concurso Estatal de Oratoria.