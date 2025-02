Marco Antonio Vázquez Villanueva

Como si el pueblo fuera menso…

Con bombo y platillo, este domingo el prófugo exgobernador Francisco N informó en su cuenta de X que la interpol ya no lo buscaba, que había eliminado la ficha roja en su contra y luego se inventó una historia bien bonita para hacerse el mártir y pintarse como perseguido político.

Por supuesto, el partido que gobierna a nivel nacional y en Tamaulipas es el contrario a sus intereses, es Morena, pero no hay que olvidar qué, precisamente, ese partido se encaramó al poder porque el pueblo ya no toleraba nada que oliera a PRIAN, a corrupción, a saqueo, a personajes que nos vendieron a la delincuencia para que esta pudiera hacer de las suyas impunemente mientras ellos se robaban todo lo posible y golpeaban al pueblo de todas las maneras que estuvieran a la mano.

Mire, a Fox le localizaron hasta la compra de toallas en 4 mil dólares cada una, a Peña Nieto una casita, la blanca, valuada en millones de dólares, en el caso de Tamaulipas al mismo prófugo y familia le exhibieron propiedades con un valor superior a los mil millones de pesos, ni modo que diga que su ranchito de Soto La Marina, sus departamentos y otras propiedades las soñamos o no existen.

Infeliz coincidencia para el prófugo, mientras su fortuna creció cuando ocupó cargos de elección popular, más en su paso por la gubernatura, a ese mismo ritmo se acabaron las medicinas en los hospitales públicos, no había ni agujas para la jeringa, también desaparecieron por completo las despensas para los más pobres y nunca más se supo de becas para los niños en edad escolar, quizá eso reapareció esporádicamente en épocas de campañas, pero nada más.

A todo lo que estaba a ojos vistos y le detallo, hay que agregarle más de 67 denuncias en contra de su administración por actos de corrupción, por robarse dinero, y claro que por la forma como lo hacían pues la familia o el exgobernador se enteraban, si no es que hasta lideraban esos movimientos, digo, a menos que estuvieran muy torpes para gobernar y sus subordinados los hayan agandallado, cosa que parece imposible, más bien parecen secuaces.

Claro, Cabeza N está en todo su derecho de llamarse perseguido político, de decirse inocente, de presumir que la Interpol no lo persigue, lo que no podrá justificar nunca es la forma como creció su fortuna, como saquearon Tamaulipas según la actual administración.

Vaya, no es una falsedad que se entregaron obras de hospitales como terminadas y hasta les compraron equipamiento, cuando estos no operaron nunca y tampoco se encontraban los aparatos, lo mismo se puede hablar en seguridad pública, vaya, en una de las instituciones educativas hasta fingieron haber comprado autobuses y todos eran rentados por un tiempo.

Tampoco es una exageración decir que de las Comisiones municipales de Agua Potable y Alcantarillado desparecieron millones y millones de pesos, todas las dejaron quebradas, endeudadas a más no poder, casi sin operar, por poco y matan de sed a la población o esta se moría porque no tuvo para su aseo en épocas del Covid.

Conclusión, serán muy hábiles los abogados del prófugo Cabeza N, los más inteligentes y expertos, además con dinero para aceitar donde se deba y por ello casi lo hacen inocente ante los ojos del mundo, también podrá decir el exgobernador que es un perseguido político, lo que no podrá probar nunca es como le hizo para aumentar su fortuna con tanto dinero y bienes, tampoco que le hizo a más de 10 mil millones de pesos que se buscan ahora por la Auditoria Superior del Estado, es más, con todo lo que ha ganado en su vida dentro de la burocracia dorada no le alcanza ni para justificar el ranchito de 64 millones que se dice tiene como propiedad, exacto, nunca podrá convencernos que es inocente, ni siquiera intentando hacernos creer que alucinamos o que el pueblo es menso, la realidad de su gobierno acá la sufrimos, lo padecimos en su más cruda expresión, así que lo mejor que puede hacer es quedarse calladito o no intentar convencernos de su inocencia en Tamaulipas porque nadie lo va a creer, bueno, quizá si, tal vez para los panistas y sus amigos que también enriqueció groseramente sea casi un santo, pero para nadie más…

