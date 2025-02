Análisis Político

Antonio Frausto

Pues… ¿no qué eran diferentes?

Algo que dijo hasta el cansancio el ex presidente López Obrador durante su sexenio, fue que ellos no eran iguales y que se regían bajo los principios de la Cuarta Transformación, de no mentir, no robar y no traicionar, pero, si no son iguales, entonces ¿por qué hacen lo mismo que hacía el PRIAN?

Y es que la solicitud de afiliación de Miguel Ángel Yunez Márquez a Morena, no sólo ha desatado una serie de inconformidades al interior del partido y de figuras relevantes, como Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz y su homólogo oaxaqueño Salomón Jara, sino también el cuestionamiento de ciudadanos que se pregunta, pues ¿no qué eran diferentes?

Pero eso parece no importarles a Luisa María Alcalde y José Ramón López Beltrán, presidenta y secretario general de Morena, respectivamente, quienes se han propuesto a afiliar a 10 millones de mexicanos, sin importar que sean trabajadores presionados por sus líderes sindicales o al ex panista Yunez Márquez, pues total, es una persona más para alcanzar la meta.

Pero la casi segura incorporación de Yunez Márquez no ha sido el único fichaje del partido guinda, pues la senadora Cinthya López quien llegó a la Cámara Alta por el PRI, se afilió también al partido, luego de que el año pasado renunció al tricolor, para refugiarse en la bancada morenista.

Ante estas adhesiones y en especial la de Miguel Ángel Yunez, la dirigente nacional solo ha dicho que ante la presión pública de morenistas destacados para que no se acepte, será la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la que tendrá la última palabra para avalar o rechazar su incorporación, buscando de esta manera lavarse las manos ante la decisión final.

Y es que más allá de reglamentos internos que puedan justificar su llegada oficial al partido que lidera la 4T, para muchos morenistas de a pie, esos que fundaron el partido cuando muy pocos creían en el proyecto y hasta para muchos ciudadanos, es inmoral que se acepte al veracruzano, luego de que él y su padre, fueron durante años de los más duros adversarios políticos del obradorismo.

Lamentablemente la moralidad es un valor ya poco común en la política, y no hay que olvidar que Miguel Ángel Yunez fue clave para que el bloque oficial alcanzara la mayoría calificada en el Senado y aprobara la reforma judicial, lo cual tuvo su precio, el cerrar las carpetas de investigación en contra de los Yunez y ahora también su incorporación al partido oficial y gozar de todos los beneficios que esto implica.

Para quienes estamos involucrados en la política de una u otra manera, esta clase de movimientos no nos sorprenden, pues eran parte de las estrategias del PRI y del PAN en el viejo régimen, pero que también las implemente Morena sí debe causar rechazo y hasta indignación en los millones que han confiado en ellos en las urnas, lo que nos hace preguntarnos, pues, ¿no qué eran diferentes?

EVALÚA GATTÁS A SU GABINETE

Sin duda que la función principal de todo Gobierno Municipal es brindarle a sus ciudadanos servicios públicos de calidad, por eso es fundamental que todo gobernante cuente con un equipo de colaboradores capaces y comprometidos con esta tarea.

Para asegurarse que el Gobierno de Victoria cumpla con este objetivo, el alcalde Lalo Gattás Báez se reúne periódicamente con su equipo, para darle seguimiento al plan de trabajo establecido y evaluar los avances alcanzados en programas, obras y proyectos de gobierno.

Durante la última reunión celebrada esta semana, se analizó el informe presentado por las y los titulares de cada una de las direcciones del Ayuntamiento de Victoria, con el propósito de ver lo que se ha avanzando, en dónde se está fallando y qué hay que modificar para fortalecer las diversas áreas de la administración municipal, desde la infraestructura urbana, los servicios y la obra pública.

Como resultado de este encuentro de trabajo, en donde se hizo un análisis y evaluación de áreas como seguridad, vialidades, desarrollo urbano, atención ciudadana, política social y manejo y cuidado del agua; entre otros, el presidente Lalo Gattás ordenó reforzar las estrategias para eficientar la atención y solución a las necesidades más demandantes por los victorenses.

Sin duda que estas reuniones periódicas que encabeza el alcalde son positivas, ya que le permiten al jefe edilicio conocer un panorama completo y detallado de cómo se encuentra la administración municipal y mostrar su liderazgo para redoblar esfuerzos en aquellos rubros que requieran más atención de parte de los funcionarios municipales.

INICIAN ACTOS SOLEMNES EN LA UAT

Durante más de siete décadas la Universidad Autónoma de Tamaulipas ha pasado diversas etapas en su vida institucional, desde establecerse en sus primeros años de fundación, crecer en infraestructura mediante el número de campus y estudiantes, superar lo que significó los grupos del porrismo que mantuvieron controlada por un buen periodo a la UAT, hasta los tiempos de transformación que se viven actualmente.

En el marco de su 75 aniversario, que se conmemorará durante el mes de septiembre, el rector Dámaso Anaya Alvarado encabezó una guardia de honor en la emblemática Rotonda de los Fundadores y Hombres Ilustres ubicada en el Campus Universitario Sur, acto con el que se simboliza el respeto y reconocimiento a quienes asentaron las bases de esta institución.

Esta ceremonia que se efectuó el 18 de febrero, es la primera de un ciclo de guardias, que se realizará durante ese día de cada mes, hasta llegar al 18 de septiembre, fecha en que se conmemora de manera oficial la fundación de la Universidad de Tamaulipas.

Cabe destacar que esta ceremonia es el principio de una serie de actividades para conmemorar los 75 años de vida universitaria. Por lo que a lo largo del año se llevarán a cabo diversos eventos en donde se resaltará la historia de la Universidad, los personajes que han dejado huella y el legado que ha construido en todos estos años, consolidándola como la más importante de Tamaulipas y de la región noreste de México.

Cómo otras instituciones de educación superior en el país, la Universidad Autónoma de Tamaulipas se encuentra en un momento de transformación, en donde tiene que consolidar los programas académicos exitosos que ha diseñado, pero también construir nuevas carreras como resultado de un mundo cambiante día a día a consecuencia de las tecnologías, pero con una visión humanista, en donde en el centro de todo se coloque a las personas.

Deseamos que bajo el liderazgo del rector Dámaso Anaya Alvarado, se coloquen los cimientos para este modelo de transformación, que finalmente lleve a la Autónoma de Tamaulipas al lugar de relevancia que debe aspirar en el escenario universitario nacional.

