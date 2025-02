Marco Antonio Vázquez Villanueva

Por odiosas que resulten las comparaciones en política nunca serán un exceso, por el contrario, son un buen método para definir el rumbo de un país, un Estado, los municipios.

Viene a cuento lo anterior porque ayer la Auditoria Superior de la Federación entregó su último informe del 2023 y resultó que solo al gobierno de Tamaulipas y al de la Ciudad de México no les encontró dinero perdido, todo el recurso federal fue justificado y aplicado para los rubros que destinados según sus auditorias, según análisis de sus expertos en revisar el gasto público.

La Auditoria Superior de la Federación, para quienes no lo saben, es el ente fiscalizador del dinero público federal, tiene un titular que en este caso es un personaje llamado David Colmenares Páramo y, aunque en teoría forma parte de la Cámara de Diputados, es un organismo autónomo ya que su titular se nombra en el consenso de todos los partidos políticos ahí representados, digo, para quienes piensen que pudiera ser un situación partidista, política o demás, a ello sume otra la realidad, que otras 30 Entidades, la mayoría del mismo partido que el de Quien Manda en Tamaulipas, de Morena, tienen observaciones en la comprobación de su gasto.

Contrario a todo lo positivo de la actual administración, la misma institución, la ASF, le requirió al gobierno tamaulipeco informes sobre el gasto de dinero en la época de Cabeza N, (sí, de quien se dice inocente y perseguido político) nomás le están requiriendo comprobar casi 300 millones de pesos, la mitad era para la seguridad pública y la otra parte para el sector salud, es decir, en los rubros más sensibles desaparecieron el dinero, peor aún, lo hicieron en épocas de Covid, lo hicieron en épocas de matazones.

Concretando, en el ejercicio del poder a Américo Villarreal Anaya la ASF confirma que no se le perdió ni una aguja de jeringa (en un hecho no registrado en la historia), mientras, a pesar de que se fue hace más de dos años, al prófugo Cabeza N y sus cómplices es fecha que le siguen apareciendo milagritos, o mejor dicho, se siguen documentando casos de dinero perdido, mal justificado o robado, de cuando era responsable del presupuesto de los tamaulipecos, le insisto, lo peor fue que substrajeron becas o medicamentos, que noe quitaron la paz o tranquilidad de todos, vaya usted a saber, pero igual pinta a los del pasado como de bajos escrúpulos, sin moral, sin ética.

Las comparaciones son odiosas, reitero, pero con Cabeza N, “Están documentadas anomalías en el gasto federal destinado a la seguridad y a la salud pública, con daños patrimoniales pendientes de ser sancionados por más de 225 millones de pesos, de los cuales 100 millones corresponden al tema de seguridad y 125 millones al de salud, más otros rubros que se investigan y hacen crecer ese monto”, detalla un reporte.

Y no crea que es todo lo que desaparecieron cabecistas y secuaces, ese monto solo es de un periodo del 2022, es decir, no incluye ninguna de las 67 denuncias presentadas por el gobierno de Américo Villarreal en contra de la Familia Cabeza N y cómplices, como tampoco la denuncia que presentó la UAT por el quebrando a esa institución por un monto superior a los 500 millones de pesos.

Por ello es que no le queda hacerse la víctima a Cabeza N, porque en un cara a cara, porque en un Américo Vs Cabeza, queda exhibido con todas sus miserias y su miseria al aire, por ello le digo que cada que sale a decir algo nomás es por cínico, porque inocente nunca lo será, por lo menos no para el pueblo tamaulipeco…

ECHÁNDOLE MÁS LEÑA A LA HOGUERA… Torpemente aconsejados, los Diputados que fueron electos por los distritos con cabecera en Reynosa y el alcalde de ese municipio, Carlos Peña Ortiz, han subido de tono los ataques entre ellos, tanto que ya no les importa llevarse entre las patas a su pueblo querido y prefieren tirar el dinero en una guerra mediática estéril y torpe, por no ponerle un adjetivo que censuren las redes sociales.

El alcalde, como si ni no fuera su obligación mantener la paz o construirla desde la ley, habla de cobros de piso y violencia cometida por la delincuencia en lugar de presentar sus denuncias formales y tratar de hacer que se cumpla la ley, peor el asunto, anda de invento tras invento con tal de llenar las arcas municipales aunque nunca se sepa que hace a ciencia cierta con el dinero, porque no se le ve otra cosa que su vida y la de su familia muy cómoda, la mayor parte de las veces, despachando desde los Estados Unidos.

La verdad es que al edil no le importa el buen uso de los recursos públicos, por ejemplo, le ha hecho pagar salarios por más de dos meses sin acudir a las sesiones de cabildo a una regidora que es consentida de su familia, Karla Garza, y no es poco dinero, por lo menos el municipio ha erogado un cuarto de millón de pesos que no se atrevió la mujer a desquitarlos y mientras la irresponsabilidad administrativa se asoma, los ciudadanos ya comienzan a temer por agua potable, todos los días sufren los baches y ni para que comenzar con los temas de la basura (de la basura en las calles no la política), no es todo, los cobros a los ambulantes, empresarios y gente productiva, o por lo menos que intenta ganarse la vida decentemente, aumentan o se inventan otros bajo cualquier pretexto según denuncias de empresarios.

Eso ocurre con alcalde y su familia, pero los Diputados están poquito peor, ahora resulta que no ven problemas en ese municipio fronterizo, uno de ellos hasta se atrevió a mencionar que ya están atendiendo las medidas dictadas por el congreso en materia de cobros a los comerciantes o empresarios.

Si, tiene razón, quizá los dimes y diretes sean normales o hasta sanos, ya que pudieran ayudar a limpiar, por lo menos transparentar, una administración municipal, pero ni eso.

Mire, el ataque a los Diputados huele a estar orquestado con dinero del municipio, y ni para que seguirle con lo demás, no parece diferente.

Lo extraño, en el caso Reynosa, es que no puedan ponerse de acuerdo, pareciera como si a los asesores de ambos lados les estuviera quedando dinero por echarle leña a la hoguera, por fomentar un pleito que a todos los actores políticos daña al representar, presuntamente, los mismos intereses, más aún, ya cuando tratan de enfrentarlos con la delincuencia o ponerlos contra ellos.

Los viejos libritos de la política decían que cuando camina como pato, grazna como pato, y nada como pato, pues era pato, por eso convendría saber en qué y en quién se están gastando el dinero los del municipio y los Diputados, porque a menos que se estén quedando con el mismo o repartiéndolo entre amiguitas, amiguitos y demás (que puede suceder) no se entiende tanta torpeza en su actuar, menos sus ansias suicidades, políticamente hablando, y por ello sigan echándole leña a la hoguera sin comprender que dañan la imagen de quienes los han llevado al poder y los presupuestos que manejan…

GANA TAMAULIPAS PRIMER LUGAR EN TRANSPARENCIA Y MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS… Ocupa Tamaulipas el primer lugar en el manejo de recursos públicos en la tercera entrega de informes de la Cuenta Pública 2023, lo anterior lo ha dado a conocer el auditor superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

En esta tercera fase, la contralora gubernamental, Norma Angélica Pedraza Melo, detalló que se determinó cero monto observado en las auditorías practicadas en sectores de salud, educación, asistencia social, participaciones federales e infraestructura hidráulica.

Lo anterior es un resultado sin precedente para el Gobierno de Tamaulipas, de estar en los primeros lugares en el país, producto de la disciplina en el ejercicio y comprobación del gasto federalizado.

En el informe final que consolida las tres etapas de fiscalización de la Cuenta Pública 2023, el Gobierno de Tamaulipas, se ubica dentro de los seis primeros lugares de desempeño en el país, obteniendo el reconocimiento expreso del auditor superior de la Federación, por la mejora en la transparencia y rendición de cuentas.

La contralora señaló que estos resultados sin lugar a duda, son producto del gobierno humanista y transformador que lidera el gobernador Américo Villarreal Anaya.

IMPULSA UAT FACULTAD DE MEDICINA DE MATAMOROS… Como parte de su compromiso para impulsar el desarrollo de las dependencias académicas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el rector Dámaso Anaya Alvarado visitó la Facultad de Medicina Matamoros (FMM), en donde sostuvo reuniones con estudiantes y docentes, y supervisó los avances de obras y remodelaciones de este plantel.

Luego de una emotiva recepción por parte de la comunidad estudiantil, Dámaso Anaya comenzó su recorrido por la dirección y áreas administrativas, expresando su propósito de mantener un acercamiento constante para impulsar la transformación de la casa de estudios, atendiendo las demandas y retos de la educación superior en Tamaulipas.

Acompañado del director de la FMM, Pedro Luis Mendoza Múzquiz, y del enlace institucional de la UAT Zona Norte, Ignacio Hernández Rodríguez, el rector supervisó el progreso de las obras que se están realizando para proporcionar espacios más modernos y funcionales.

Entre estas se destaca la reconstrucción del Centro de Excelencia, un proyecto orientado a consolidar un espacio de vanguardia para la formación profesional; la construcción de una nueva bodega general; así como trabajos de impermeabilización en los edificios.

Durante este recorrido, Dámaso Anaya destacó que el mejoramiento de la infraestructura impacta directamente en la calidad educativa y en el desarrollo integral de los estudiantes, quienes se benefician de espacios más seguros y adecuados para su formación.

En otra parte de su visita, el rector se reunió con la planta docente, reafirmando el compromiso de escuchar sus planteamientos y atender las necesidades de quienes, con su dedicación y experiencia, forman a los futuros médicos, buscando siempre la calidad educativa.

Posteriormente, se reunió con estudiantes, quienes le compartieron sus opiniones y expectativas sobre el desarrollo de su Facultad.

Dámaso Anaya reiteró el propósito de continuar este tipo de ejercicios, con los que se unen esfuerzos para seguir construyendo los espacios que brinden un entorno adecuado para la educación profesional, siempre velando por el bienestar integral de todos los universit

FORTALECE MUNICIPIO DE VICTORIA RELACIÓN CON EMPRESARIOS… Con el objetivo de seguir fortaleciendo el plan estratégico de desarrollo económico y de inversión, el presidente municipal Eduardo Gattás Báez sostuvo la segunda mesa de trabajo con el sector empresarial de la Capital de Tamaulipas.

Tras su visita a las ciudades de Brownsville y McAllen, Texas en búsqueda de oportunidades de inversión, Gattás Báez informó a los presidentes de cámaras empresariales que la proyección de inversión para el 2025 es de 1,200 millones de pesos con la meta de alcanzar los 1,500 millones.

En el encuentro, donde estuvo acompañado por la Asesora en Desarrollo Económico Diana Brisseida Céspedes, se presentaron proyectos de inversión, propuestas de promoción turística y un informe del avance en el proyecto estatal para la instalación del puerto seco que arranca en el 2027 con una inversión de 690 millones de pesos.

En la reunión con líderes empresariales, participó la diputada local Blanca Anzaldúa Nájera y los presidentes de CANACO Greyci Ethel Robles, Enrique Cárdenas del Avellano de la Asociación de Gasolineros Meta C-40, Jorge Adán Contreras Galván de CMIC, David Canales González de CANIRAC.

Al igual que Manuel Roche Rangel de CANIETI, Jaime Garza Hinojosa de AMPI, Rubén García Carcur de la Asociación de Hoteles y Moteles y Enrique Eduardo de la Garza Sánchez del Club Rotario Empresarial y Olga Aurora Méndez del Colegio de Ingenieros y Arquitectos.

