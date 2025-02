Por Carlos López Arriaga

Aliados impresentables

Cd. Victoria, Tam.- Hay inquietud en el morenismo neoleonés por el acercamiento de su cúpula nacional con el gobernador naranja SAMUEL GARCÍA SEPÚLVEDA. Quien haya decidido ver con buenos ojos al sátrapa sampetrino estaría pecando de amnesia. O del más descarnado pragmatismo.

No solo por el monumental expediente de corruptelas que hay contra el narcojunior sino porque (además) arrebató el triunfo de la candidata guinda a la gubernatura CLARA LUZ FLORES en 2021.

Sin olvidar la especie que circula en el vecino estado donde se habla de un pacto funesto que le estaría otorgando a SAMUEL su impunidad a cambio de que entregue el mando estatal a quien MORENA abandere en 2027.

En paralelo, la idea del juicio político no prospera en Nuevo León porque los grupos parlamentarios del PRI, el PAN y PRD no logran sumar la mayoría calificada necesaria para destituir a SAMUELITO. Les hacen falta votos de otras facciones.

Ocurre además que la alianza de MORENA, PVEM y PT, ya parece haber negociado con el gobierno naranja. Dicha coalición parlamentaria en la 77 legislatura neoleonesa hizo público, desde el otoño pasado, su propósito de impedir la destitución de GARCÍA (https://tinyl.io/C5b5).

Y eso preocupa, porque tal acuerdo sería una patente de corso para que SAMUEL afiance su ejercicio cleptómano del poder, con la complicidad de su familia. Por algo, una decena de parientes (sanguíneos y políticos) están amparados desde el primer año.

LOS CONVIDADOS

Pero no solo en Nuevo León hace aire. Razones le sobran a los morenistas veracruzanos liderados por ROCÍO NAHLE para rechazar la incorporación del antiguo adversario MIGUEL ANGEL YUNES en sus filas.

Y en esto hilan muy fino. Una cosa es que el interfecto haya traicionado al PRIAN para votar reformas de la bancada guinda y otra muy distinta el que, además, quiera pertenecer a MORENA.

En todo caso, cabría en la definición de “tonto útil” o “compañero de ruta”. A quienes incurren en tales complicidades, se les incorpora para que ayuden a empujar la carreta. Lo cual no significa que se puedan trepar en ella y, menos, agarrar las riendas.

Similar es el caso del junior tricolor ALEJANDRO MURAT, sobre quien el gobernador moreno de Oaxaca, SALOMÓN JARA CRUZ, ya hizo pública su inconformidad en redes sociales, por la adhesión de MURAT a los colores gobernantes.

Nomás imagine el lector cómo les caería a los miembros del partido oficial en Tamaulipas, si por orden de México tuvieran que abrir la puerta al TRUKO o alguno de los hermanos CABEZA.

LOS ILUMINADOS

Sin olvidar que la secta religiosa “Luz del Mundo” ha colocado también diputados en San Lázaro con la camiseta de MORENA. Entre otros, HAMLET GARCÍA, FAVIO CASTELLANOS y EMMANUEL REYES .

Cuentan en medios que ello fue en pago al apoyo brindado al comité de financiamiento de dicho partido, por su líder, el autoproclamado “Apóstol de JESUCRISTO”, el pastor jalisciense NAASÓN JOAQUÍN GARCÍA.

Así nomás, le puso quintos a la charola para trepar al carro de los vencedores. Por eso personitas como MARTÍ BATRES le rindieron homenaje en Bellas Artes el 15 de mayo de 2019, con el pretexto de su cumpleaños.

Lo que no sospechaba NAASÓN (y menos BATRES) es que apenas tres semanas después, el 4 de junio del mismo 2019, el personaje sería arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles, California, por 19 cargos muy graves, como son el abuso sexual de menores, violación, posesión de pornografía infantil y tráfico de personas.

Mismos que desde entonces lo tienen tras las rejas, purgando una sentencia de 16 años en la prisión de Chino, California. En espera, además, de nuevos juicios solicitados por las víctimas y que podrían multiplicar la condena.

LA ULTRADERECHA

Aunque incorporar a MORENA especímenes ajenos a sus principios doctrinales, tampoco es nuevo. Recuerde usted el caso de MANUEL ESPINO BARRIENTOS, presidente nacional del PAN desde el penúltimo año de FOX (2005) hasta el arranque de FELIPE CALDERÓN (2007)

En su momento fue uno de los más feroces enemigos de ANDRÉS MANUEL y promotor entusiasta del fracasado desafuero de 2005. Amén de su relación con ese oscuro grupúsculo paramilitar y de extrema derecha conocido como el YUNQUE.

De origen poblano, dicha hermandad tiene ramificaciones con nombres distintos en diversos estados de la República. En el noreste (Tamaulipas, incluido) funciona una de sus ramas denominada MURO (Movimiento Universitario de Renovadora Orientación), cuyo nacimiento fue financiado por el empresario regio HUGO SALINAS PRICE, padre del oligarca televisivo RICARDO SALINAS PLIEGO.

Por ello no es extraño que un divo de las telenovelas, productor fílmico y aspirante presidencial, el mantense EDUARDO VERÁSTEGUI, a quien redes y medios atribuyen relación con el YUNQUE, sea tan cercano a SALINAS PLIEGO, hijo de SALINAS PRICE.

Lo curioso es que ESPINO BARRIENTOS, yunquista blanquiazul, no solo se haya sumado a la campaña de AMLO en 2018 y afiliado a MORENA en 2021, sino que en 2022 fue nombrado director de una institución educativa tan respetable como el CONALEP. Cargo que ocupó hasta febrero de 2024.

A partir de septiembre pasado, ESPINO es diputado federal por la quinta circunscripción de su natal Durango, abanderado por MORENA. Desde esa curul sueña con ser gobernador de su estado.

Para la anécdota, siendo dirigente nacional del PAN, en plena campaña de 2006, MANUEL cometió el dislate de solicitar el voto en favor de FELIPE CALDERÓN, a pesar (dijo) de ser un candidato “chaparrito, pelón, de lentes”. Lo cual le costó el cargo partidista al año siguiente, ya con FELIPE en Los Pinos.

