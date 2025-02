Marco Antonio Vázquez Villanueva

El abogado del narco…

Si usted fuera panista, se enferma del corazón y le afirman que el mejor cardiólogo de México es el doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas afiliado a Morena, ¿acudiría a consultarse con él?, lo más probable es que sí, y como usted casi medio mundo lo haría porque se conoce que la medicina no tiene religión, ni partido, ni algo que se le parezca.

Lo mismo pasa con los abogados, acuden a los mejores los que tengan lana para pagarles y generalmente no les preguntan su afiliación política, ni religión, tampoco quienes han sido sus clientes.

Viene a colación lo anterior porque los allegados a Cabeza N el pasado fin de semana comenzaron a difundir documentos en los que presuntamente Juan Pablo Penilla González, el abogado del presunto narcotraficante, Ismael El Mayo Zambada, era asesor jurídico del gobierno de Tamaulipas, situación que quedó aclarada y es falsa.

Igual viene a colación el tema porque ayer un Diputado federal de Morena difundió que una Diputada federal panista, María Teresa Castell, entregó un reconocimiento nacional y en la Cámara de Diputados para el mismo abogado que ahora sus compañeros de partido decían era de Morena y era defensor del conocido y presunto narco El Mayo.

Mire, en el caso del gobierno de Tamaulipas, cuando comenzó a difundirse la información de esa presunta relación laboral con Penilla de inmediato aclararon que no era real, detallaron que no existe ninguna relación del gobierno con el abogado en cuestión.

En el caso del PAN no han aclarado todavía porque le hicieron el reconocimiento a Penilla como “Embajador Internacional por la Paz”, con un galardón que le entregaron en las mismas instalaciones de la Cámara de Diputados a petición de la legisladora azul, María Teresa Castell de Oro.

Sea como haya sido, le insisto, no es un delito ni debe estar mal visto que un gobierno contrate de asesor jurídico a un abogado que está calificado para ello (aunque en este caso quede comprobado que no es real), como tampoco puede ser un pecado reconocerle la trayectoria, si la tuviera, lo que en todo caso se debe saber, es quien le promovió el galardón que le entregaron los panistas y en razón a qué.

Todavía más, un abogado o un bufete de abogados no puede ser señalado por defender a alguien, solo cumplen su obligación de atender a quien los necesite.

Claro, claro, siempre resulta necesario investigar por qué el PAN le entregó un reconocimiento a dicha persona, quien le promovió dicho galardón, vaya, descartar que haya tenido otros orígenes y otros fines dicho reconocimiento.

Por lo demás, esta sociedad mexicana ya debe comenzar a ser menos hipócrita, menos puritana, entender que ejercer una profesión no te hace delincuente ni malo, menos cuando cumples a cabalidad tus obligaciones éticas, es decir, todas las leyes del mundo obligan a los Tribunales a no enjuiciar a personas que carezcan de una defensa, por tanto, tienen que existir abogados hasta para los asesinos.

Obvio, una cosa es ser abogado y otra muy distinta es que utilices tus conocimientos para delinquir, que te paguen para cometer fechorías, exacto, una cosa es ser defensor y otra un abogado narco, conclusión, lo anterior va para quienes quieren utilizar políticamente la profesión de Penilla González, obligarlos primero a investigar bien a cual de esos dos grupos pertenece y ya después hacer sus guerras sucias o mediáticas con fines perversos, saber si realmente la trayectoria de dicho personaje es de delincuente porque a cómo actúan así lo están pintando y quién sabe si lo sea…

RECAUDA DIF RECURSOS PARA LOS MÁS NECESITADOS… El Gobierno del Estado está empeñado en mejorar las condiciones de vida de las y los tamaulipecos y trabaja para reducir los índices de pobreza y brindar mejores oportunidades a todos sus habitantes, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Al encabezar la ceremonia de premiación del Primer Torneo de Golf DIF Tampico 2025, acompañado por la presidenta del DIF Tamaulipas, doctora María de Villarreal, y por la presidenta municipal Mónica Villarreal Anaya, el gobernador destacó que este tipo de actividades y el respaldo económico que brindan es un ejemplo de cómo se puede seguir construyendo un mejor futuro a través de una sociedad participativa y colaborativa.

Luego de un recorrido por el campo del Club Campestre, el mandatario tamaulipeco convivió con las y los jugadores participantes y asistió́ a la ceremonia de premiación de las y los ganadores de este torneo.

En su mensaje, la doctora Luz Adriana Villarreal Anaya, presidenta del DIF Tampico, destacó el respaldo estatal al DIF municipal y aseguró que los fondos recaudados en este certamen se destinaran a los programas y centros asistenciales de esta noble institución.

“Desde el DIF Tampico trabajamos con un firme compromiso: cuidar de las familias tampiqueñas, acción que logramos a diario con el absoluto respaldo del gobernador del estado, el doctor Américo Villarreal Anaya, y con el Sistema DIF Tamaulipas, dirigido por la doctora María Santiago de Villarreal”, dijo.

“Gracias por ayudarnos a ayudar y por hacer de Tampico un ejemplo de solidaridad, sensibilidad y humanismo”, expresó.

PROMUEVE UAT CARRERA DE ODONTOLOGÍA EN MATAMOROS… Con el propósito de fortalecer los servicios educativos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el rector Dámaso Anaya Alvarado sostuvo una reunión con el alcalde de Matamoros, José Alberto Granados Favila, en cuyo marco se abordó el planteamiento para ofrecer la carrera de Odontología en esta ciudad fronteriza.

El rector destacó la importancia de la expansión educativa en una zona que enfrenta crecientes necesidades formativas, y subrayó el interés de promover esta iniciativa dentro de los proyectos que impulsa la UAT para incorporar nuevas carreras que no se ofrecen en diferentes regiones del estado.

Durante la reunión, también estuvieron presentes el director de la Facultad de Medicina Matamoros, Pedro Luis Mendoza Múzquiz; la directora de la Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros, Yolanda Castillo Muraira; y el enlace institucional de la UAT en la Zona Norte, Ignacio Hernández Rodríguez.

Por su parte, el alcalde Alberto Granados subrayó el impacto positivo que tendrá la apertura de esta carrera, la cual representa una gran oportunidad para la formación profesional de la juventud matamorense.

En la reunión se puso de relieve la colaboración entre la UAT y el gobierno municipal de Matamoros mediante el impulso de programas conjuntos derivado de convenios que permiten la participación de los universitarios de las carreras de Medicina, Enfermería, Psicología y de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

En ello se recalcó el interés de sumar esfuerzos para que en el corto plazo se puedan ofrecer nuevas alternativas educativas para los estudiantes de la ciudad, lo cual es clave para el desarrollo de la región y el bienestar de las futuras generaciones.

En ese contexto, el rector Anaya Alvarado enfatizó la importancia de trabajar de manera conjunta con los municipios del estado y sus autoridades, así como representantes de los distintos sectores de la sociedad, para diversificar la oferta académica y facilitar el acceso de los estudiantes a nuevas oportunidades de educación superior sin tener que desplazarse a otras ciudades.

LLEVA GOBIERNO DE VICTORIA BACHEO Y SERVICIOS PÚBLICOS A COLONIAS… Con el presidente municipal Eduardo Gattás Báez al frente del Operativo Integral de Servicios Públicos y Programa Permanente de Bacheo, el Gobierno de Victoria implementó está semana múltiples acciones que tienen como objetivo la seguridad y bienestar de habitantes de 12 colonias y fraccionamientos de la ciudad.

Con trabajos de reparación de alumbrado público, limpieza y mantenimiento de áreas verdes, pinta de cordones y poda de arbolado, respondió a los reportes ciudadanos de habitantes de las colonias Enrique Cárdenas, Libertad, El Paraíso, Linda Vista, México, Satélite, Del Maestro, Villas del Bosque y sectores de la zona centro.

Para mejorar la movilidad y seguridad vial de vecinos de la colonia San José, Fracc. Teocaltiche y Residencial, cuadrillas del Departamento de Rehabilitación de Pavimentos llevaron a cabo el revestimiento de 730 metros cuadrados de asfalto dañado, así como la colocación de topes en distintos sectores de la ciudad.

Con el despliegue de tres cuadrillas, se hicieron trabajos de recubrimiento de hoyos sobre superficie de rodamiento en las colonias San Francisco, Mainero, San José, zona centro y fraccionamientos Comercial 2000, Valle de Aguayo, Paseo de los Olivos y Teocaltiche.

En tanto que, en las colonias El Palmar, Pedro Sosa, Amalia G. de Castillo L., Marte R. Gómez, Ampliación Casas Blancas y La Presa se dio respuesta a solicitudes de rastreo y nivelación de calles y áreas verdes en una extensión de 8,200 metros cuadrados.

