Marco Antonio Vázquez Villanueva

El origen de la rabia…

¿A qué obedecerá la rabia de una parte de la oposición por el traslado de 29 presuntos narcotraficantes a Estados Unidos?, la explicación simple se reduce a la necesidad de criticar, de señalar al gobierno de Morena como entregado a los intereses gringos y traicionero de los mexicanos, pero eso está tan a la vista que se antoja imposible de creer, por eso nacieron otras especulaciones y son aquellas tendientes a que más pareciera los ardidos por la extradición intentan proteger sus intereses, sus complicidades, esconder sus miedos o quién sabe qué más.

Mire, sobre la orden de extradición ejecutada tan intempestivamente sobre esas 29 personas hay sospechas, desde luego, pudiéramos decir que se acata un capricho del presidente gringo, Donald Trump, en sus afanes de mostrar dominio sobre México y que el gobierno de Claudia se ha doblegado, también creerle a la Fiscalía General de la República de este país en sus dichos de que hay información sobre planes de evasión de algunos de ellos e incluso de la posibilidad de que se les deje libres por complot con los juzgadores; igual se puede dar por cierta la versión de una colaboración más estrecha entre ambos gobiernos nacionales que terminará por generar mayor seguridad en ambos lados de la frontera, en fin, el abanico de posibilidades es tan grande que para no especular hay que agarrar las versiones oficiales y ya.

Es obvio que como patriota siempre aplaudiríamos más que esos presuntos delincuentes fueran juzgados en México primero, que acá paguen sus culpas y acá se quede el dinero que les confisquen en caso de que les encontraran culpables, pero también hay que reconocer que esa visión se ve muy romántica, como un ideal, a veces hasta inocente, porque no se puede negar que el enojo de los ahora presos en el lado americano es porque en este México lindo y querido podían vivir como reyes aún en las cárceles, se la pongo más macabra todavía, la misma autoridad desde hace muchos años ha denunciado que desde algunas cárceles mexicanas se delinque, se dirigen extorsiones y además con más impunidad de la debida.

Exacto, todo parece indicar que los caprichos de Trump, en esta ocasión, van en beneficio del pueblo de México.

Porque se puede y debe hacer un agregado en el análisis, la extradición de esos 29 presuntos delincuentes también ayudan a confiar un poco más en las autoridades nacionales y las locales, solo un poco más, pero me explico: es un hecho que el gobierno de Estados Unidos con los extraditados ya en su territorio los interrogará e investigará más a fondo, les arrancará más información de sus cómplices, de quienes les han protegido, entonces es probable que puedan liberar más peticiones de extradición contra quienes hayan trabajado del lado de los presuntos delincuentes y ahí está la razón del por qué se debe tener más confianza y credibilidad en las autoridades de Claudia Sheinbaum, porque es un hecho que si accedieron a ese procedimiento es porque no tienen nexos con esas personas que ya le han costado mucha sangre y dinero al pueblo de México.

Le reitero, en un ideal habría sido mucho mejor que los 29 extraditados permanecieran en las cárceles de México dando pelos y señales sobre su forma de operar, pero tristemente no hay condiciones para ello, más aún, puede ser una realidad que su traslado no haya sido por la pura voluntad de las autoridades de México.

Y ahora sí, con esta nueva forma de ver las cosas, que no es propia y tampoco es de minorías ya que a la gran mayoría de los mexicanos igual les pasó por la cabeza, hay que volver a preguntarse a qué obedecerá tanta rabia de una parte de la oposición por el traslado de los 29 presuntos ex capos del narco en México a territorio de Donald Trump, porque ahora la visión no puede ser tan simplista y reducirla a patriotismo o simple politiquería ya que hay argumentos para preguntarse quienes son los que mueven el pandero de esas protestas en redes y en diferentes partes del país, digo, no vaya a ser que algunos las lleven a cabo por complicidades o por terror a aparecer en futuras investigaciones del otro lado de la frontera.

Por supuesto, hacemos votos para que todo el proceso obedezca a nuevas y mejores formas de cooperación entre el gobierno de México y el gringo, que a ello le sigan una confianza más amplia en nuestras autoridades y que todo culmine con la posibilidad de instruir, en los mejores espacios y academias de los Estados Unidos, a una fuerza de tarea nacional mexicana con capacidad de atacar el fenómeno de la delincuencia organizada evitando los daños colaterales en la medida de lo posible y con mucha mayor eficiencia.

Para concluir, también hay que hacer votos porque el origen de la rabia por la extradición de los 29 presuntos capos de la delincuencia en México hacia Estados Unidos por parte de algunos opositores solo obedezca a politiquería, a ganas de destruir los cimientos del segundo piso de la Cuarta Transformación, digo, no vaya a resultar al final que en algunos casos la protesta tenga su nacimiento en complicidad y miedo a salir embarrados en las investigaciones, digo, puede pasar si tomamos en cuenta que casi todos los que fueron enviados a cárceles del lado americano tentativamente nacieron y crecieron como delincuentes en la época que los prianistas gobernaban o, ¿no?, quizá en los casos de los chavos solo sean hijos de aquellos que si lo hicieron, lo que tampoco los salvaría, pero solo son especulaciones que ahí le dejamos de tarea para que las analice…

UTILIZAN CIENCIA EN EL COMBATE A LA POBREZA… Con el objetivo de presentar y analizar los resultados de investigaciones científicas financiadas por el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, participó en la Reunión de Seguimiento de Proyectos, llevada a cabo en la sala de juntas del COTACYT.

En este encuentro participaron autoridades del COTACYT, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y El Colegio de Tamaulipas (COLTAM), con el propósito de dar seguimiento a las actividades establecidas en el cronograma, garantizar el cumplimiento de los objetivos y asegurar la entrega de resultados en tiempo y forma.

Además, se generó un espacio de retroalimentación y análisis, en el que se expusieron avances, posibles inconvenientes y solicitudes de los investigadores hacia las instituciones y enlaces correspondientes. Investigaciones que fortalecen la política social en Tamaulipas.

Durante la reunión, se realizó la presentación del proceso de identificación de problemáticas y atención de demandas, en el que se abordaron dos investigaciones desarrolladas por expertos de la UAT y el COLTAM, organismo público descentralizado dedicado a la investigación en ciencias sociales y la formación de recursos humanos a nivel posgrado.

La primera investigación, aún en proceso, consiste en un seguimiento trimestral del análisis de la percepción ciudadana sobre los niveles de confianza en las políticas públicas de Bienestar Social en el estado, presentada por el investigador Erick Márquez.

Por su parte, la segunda investigación, “Desigualdad social por razón de género: variables, efectos y respuestas para la atención de mujeres jefas de familia en Tamaulipas”, encabezada por el académico Julio Jurado ha concluido con importantes hallazgos.

Ante ello, la secretaria Silvia Casas González conminó a la directora general del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, Marcia Benavides Villafranca, a implementar políticas públicas basadas en los resultados obtenidos.

Casas González reconoció el trabajo hecho por los investigadores del COTACYT encabezados por el director general, Julio Martínez Burnes quienes bajo la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya realizan trabajo académico para el beneficio de las y los tamaulipecos.

La Secretaría de Bienestar Social reafirmó su compromiso de utilizar la evidencia científica para la planificación, implementación y mejora de sus programas sociales, garantizando que las políticas públicas estén fundamentadas en datos reales y diagnósticos precisos.

ABRIRÁ UAT ARQUITECTURA EN CIUDAD VICTORIA… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) impartirá en el Centro Universitario Victoria la Licenciatura en Arquitectura, en una iniciativa que refleja el compromiso del rector Dámaso Anaya Alvarado de impulsar el crecimiento académico, llevando educación de calidad a un mayor número de estudiantes.

Dicha licenciatura es una extensión del programa educativo que se ofrece en Tampico, a través de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), la cual se impartirá en modalidad híbrida, combinando clases presenciales y en línea.

La extensión de esta carrera fue aprobada en la reciente sesión de la Asamblea Universitaria, donde se autorizó también la implementación de otros programas en diferentes sedes, además de la creación de nuevas licenciaturas.

El proceso de inscripción se encuentra abierto a través del registro en línea en el sitio oficial https://aspirantes.uat.edu.mx/, y finalizará el próximo 11 de abril.

También ha programado un curso propedéutico, del 28 de abril al 8 de mayo, seguido por el examen CENEVAL (EXANI II), que se realizará presencialmente el 20 de mayo de 2025, con fecha de publicación de resultados el 6 de junio. Los estudiantes que sean aceptados iniciarán sus clases el 11 de agosto del presente año.

La Licenciatura en Arquitectura de la UAT está reconocida por su calidad académica, la cual cuenta con acreditaciones tanto nacionales como internacionales.

La extensión de este programa en Ciudad Victoria representa una valiosa oportunidad para quienes deseen formarse en este campo con el respaldo de una universidad de prestigio y un programa académico actualizado y de alta calidad.

Los interesados en obtener más detalles sobre el proceso de inscripción y los requisitos pueden comunicarse al teléfono 833 241 2000, extensión 3226; por WhatsApp al 833 441 2641; o enviar un correo electrónico a admisionfadu@uat.edu.mx.

También pueden consultar la página oficial www.serfadu.com para conocer más sobre este programa académico y las oportunidades que ofrece para el desarrollo profesional de sus estudiantes.

MUNICIPIO DE VICTORIA Y CFE ACUERDAN MÁS BENEFICIOS PARA CAPITALINOS… Para beneficio de 116 mil usuarios de la capital, el Gobierno de Victoria y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) establecieron un acuerdo para la construcción de la cuarta subestación eléctrica denominada Las Palmas.

El proyecto presentado por el Superintendente de CFE Zona Victoria Loth Mendiola Ramírez al presidente municipal Eduardo Gattás Báez e integrantes del Cabildo, contempla la edificación subterránea en un predio de 2,500 m2 en la colonia Ampliación López Mateos.

Con proyección infográfica, personal de distribución de la CFE justificó el proyecto al asegurar que garantizará el suministro comercial y residencial en la ciudad, el cual se encuentra al límite de capacidad por el crecimiento de la demanda eléctrica de los 116 mil usuarios.

“Para garantizar el suministro de 140 MVAs en 2026 se requiere de infraestructura moderna y confiable” subrayó Luis López Nieto, jefe del Departamento de Planeación de la CFE, al indicar que el servicio que brindan las subestaciones Victoria, Libertad y Olivo es insuficiente.

