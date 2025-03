Por Carlos López Arriaga

Apretar la rienda, sin pelear

Cd. Victoria, Tam.- Ya desde campaña sabíamos que, en materia de (in) seguridad, CLAUDIA y ANDRÉS MANUEL decían exactamente lo mismo pero con diferente significado.

Los “abrazos no balazos” de AMLO hacían referencia directa al trato magnánimo que le merecían los delincuentes por ser también mexicanos, pues “para ellos también gobierno”, haciendo a un lado el apodo de JOAQUÍN, “El Chapo”, GUZMÁN para llamarlo “el señor GUZMÁN”.

Amén de los (por lo menos) cinco viajes que hizo a Badiraguato durante su gobierno. Enumerados por el propio ANDRÉS MANUEL durante su visita del 6 de junio de 2024 (https://tinyl.io/C9Ua). Localidad pequeñita, oiga usted, de apenas 3 mil 725 habitantes, según datos del INEGI, actualizados en 2024.

¿Qué tendría de especial un pueblo de tan modestas dimensiones?… Pues hombre, que ahí nacieron celebridades como el referido “Chapo” GUZMÁN; el hoy deportado RAFAEL CARO QUINTERO y el legendario ERNESTO, “Don Neto, FONSECA.

También fue oriundo de dicho municipio JUAN JOSÉ ESPARRAGOZA, “El Azul”, el personaje delictivo más discreto de esa generación. Sus fichas biográficas insisten en que falleció en 2014, por un presunto infarto, en su cama, pero es información sin confirmar.

Más vigente, todavía, el gobernador de Sinaloa RUBÉN ROCHA MOYA, maestro normalista, doctorado en Ciencias de la Educación. La pequeña comunidad dónde vio la luz primera se llama Batequitas y está ubicada (efectivamente) en la municipalidad de Badiraguato.

OTROS ABRAZOS

Para SHEINBAUM y su secretario de seguridad GARCÍA HARFUCH, los abrazos se aplican en un sentido muy diferente. Van dirigidos a las víctimas del delito; abrazos para familiares y deudos.

Dicho varias veces por la candidata en campaña: “abrazar a las y a los jóvenes para que no se vayan a la delincuencia”. Entre varias ciudades, lo declaró en Reynosa, Tamaulipas, el 19 de marzo de 2024 (https://tinyl.io/C9Uo).

Es otra su interpretación del problema. Aunque los lemas se repitan de manera exacta, palabra por palabra, expresan un contenido no solo distinto sino (incluso) contrario, antagónico, al que manejó el tabasqueño.

Los cambios impulsados por la doctora parecen avanzar de manera sigilosa y por etapas, como pisando sobre una alfombra. Coincide acaso con el filósofo chino SUN-TZU, autor de “El arte de la guerra” y célebre por su frase de “pelear sin pelear.” Muy leído, entre otros, por CARLOS SALINAS DE GORTARI,

Aquellos consejos de vencer sin combatir directamente. Minimizar las pérdidas y maximizar resultados con el menor esfuerzo posible; sin recurrir al enfrentamiento directo pues “la suprema excelencia consiste en quebrar la resistencia del adversario, sin luchar.”

Ignoro si la doctora haya leído a SUN-TZU, pero parece haber aplicado sus tácticas durante los tres debates donde soportó impasible la artillería verbal de XÓCHITL. Y en recientes semanas, las ruidosas bravatas de DONALD TRUMP. Serenidad y paciencia.

CAMBIO EN SHCP

El tema de la semana que recién concluye es que se observan mensajes interesantes, con la misma orientación, que no pueden ser gratuitos. Por principio, se confirma el fin de la estrategia “abrazos no balazos”, en el significado original, crudo y cómplice empleado por AMLO.

El compromiso y el afecto ahora están focalizados en las víctimas, sus familias, la juventud que necesita oportunidades de progreso por la vía legal, para no ser coptados por las organizaciones delictivas.

Otro subtema es la salida del obradorista ROGELIO RAMÍREZ DE LA O en la Secretaría de Hacienda, quedando en su lugar EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA, economista de la UNAM y del Colegio de México; coahuilense, nativo de Monclova,.

Mal visto por AMLO, al haber trabajado en dos administraciones capitalinas del PRD, siendo subsecretario de Finanzas con MARCELO EBRARD y ascendido a secretario por MIGUEL MANCERA.

Superó AMADOR un falaz intento por involucrarlo en irregularidades administrativas y hoy está de regreso como titular de SHCP con todo el apoyo de la doctora SHEINBAUM. De hecho, desde octubre pasado ya era subsecretario, en dicha dependencia.

Ha sido Investigador del Banco de México y profesor de Economía en la UNAM. En el sector privado trabajó para STONE & MCCARTHY, firma especializada en investigación de mercados.

Y también con VECTOR, Casa de Bolsa, la financiera fundada por el regio ALFONSO ROMO, excolaborador de AMLO al arranque de su gobierno, como enlace con el sector privado. En la trayectoria de EDGAR AMADOR figura también el haber ocupado la dirección mexicana del banco franco-belga DEXIA.

PAUSA MATUTINA

Finalmente, entre esas noticias de la semana previa que parecen hacer sinergia, destaca la anunciada pausa en las conferencias mañaneras del próximo abril. Hubo confusión y alboroto en medios y redes porque se entendió al principio como una suspensión que abarcaría todo el mes. Pero luego el gozo se les fue al pozo.

Cuestión de consultar el portal de Presidencia y la versión estenográfica relativa a la conferencia del jueves 6 de marzo (https://tinyl.io/C9V3). Queda claro que la doctora hizo referencia a los días jueves y viernes santos. Los cuales, sumados al fin de semana, serían cuatro jornadas que aprovechará para recorrer el país, supervisando tareas del IMSS-Bienestar.

Vistas las noticias en su conjunto, hay la impresión de que la doctora (ahora sí) está tomando las riendas del país, de manera gradual, pero firme. Se diría que sigue operando con bisturí muy fino el corte del cordón umbilical, aunque sus avances son irreversibles.

