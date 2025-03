Por Carlos López Arriaga

La duda: ¿error o desaire?

Cd. Victoria, Tam.- Zócalo guinda, dominical y muy animado, pero también controversial. El primer video que me llegó del incidente estaba emplazado desde las alturas y no se alcanza a precisar si el distinguido grupo de morenistas desatendió a CLAUDIA SHAINBAUM por error o desdén.

Luego vinieron más videos, el panorama se amplió y se multiplicaron mis dudas. Tratándose de la Presidenta, su llegada jamás debía pasar desapercibida. Máxime si caminaba en paralelo al templete y venía saludando de abrazo, uno a uno, a quienes ocupaban la primera fila, con un fotógrafo, una camarógrafa y una edecán militar a su lado.

¿En verdad no captaron su presencia los líderes legislativos ADAN AUGUSTO LÓPEZ y RICARDO MONREAL; el pastorcillo verde MANUEL VELÁSCO, la dirigente partidista LUISA MARÍA ALCALDE, su secretario de organización ANDY LÓPEZ, la directora de Banxico VICTORIA RODRÍGUEZ y el senador ALEJANDRO ESQUER?

Más preocupados en posar para la foto, ajenos al sendero por donde avanzaba CLAUDIA, reconocieron su error hasta que la mandataria les tocó la espalda. Al darse la vuelta, se dijeron sorprendidos. Reacción lógica, buscaron remontar distancias; tarea inútil, porque ella nunca dejó de avanzar ni disminuyó el paso.

ANDY intentó infructuosamente tomarla del brazo pero la doctora ya se alejaba de manera franca. LUISA MARÍA tampoco logró el objetivo, más lenta en su reacción por su reciente parto.

Mientras ADÁN AUGUSTO, MONREAL y VELASCO reaccionaron con cierta torpeza, un tanto sospechosa y más cercana al desgano. Fue ESQUER el único que recibió un apretón afectuoso de manos por parte de la mandataria.

JUSTIFICACIONES

Demasiadas cámaras en el evento, desde los más diversos encuadres, para dejarla pasar por boba. Tuvieron que disculparse en la #RedX. Medida que no pocos observadores calificaron como un penoso “control de daños.”

Esto anotó ADÁN AUGUSTO, jefe parlamentario en la cámara alta:

-“Presidenta CLAUDIA SHEINBAUM, le ofrezco una disculpa, en la emoción del momento nunca escuchamos que usted ya estaba en el corazón de la patria.”

Y su compadrito MONREAL líder de la Cámara Baja:

-“Al inicio del evento en el Zócalo, el entusiasmo que se desbordaba nos contagió y no advertimos que la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM pasaba en ese momento por donde estábamos. Le expreso mi disculpa sincera.”

El senador VELASCO:

-“Estoy reunido con el Senador ADÁN AUGUSTO LÓPEZ y con el diputado RICARDO MONREAL. Le ofrecemos una disculpa a nuestra presidenta @Claudiashei, ya que en la emoción del evento de unidad en el Zócalo, no escuchamos cuando llegó y pasó junto a nosotros.”

Y la dirigente LUISA MARÍA, fiel a su estilo, aprovechando el brinco para fustigar a sus adversarios:

-“Como lo han hecho en otras ocasiones, los opositores pretenden desviar la atención. Un descuido en el protocolo, que no debió pasar, no disminuye ni opaca el cariño que hoy el pueblo entero expresó en la mayor plaza pública del país.”

RESPINGA NOROÑA

Mas sincera y descriptiva se antoja la explicación del senador GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA, al declarar en vivo, también desde las redes sociales:

-“Cuando ella pasó, ellos estaban papaloteando. Entonces cuando llegó la presidenta, ellos estaban todavía de espaldas. Para cuando reaccionaron ya era tarde y la compañera presidenta saludó de lejos. La quisieron detener, pero ella se siguió. Todavía alcanzó a saludarla ALEJANDRO ESQUER” (https://tinyl.io/C9oB).

Acertada observación. En el vocabulario mexicano, que alguien esté papaloteando significa que se encuentra volando sin rumbo fijo ni dirección clara, como papalote o cometa.

Metafóricamente, equivale a estar distraído, desorientado, desconcentrado, fuera de foco, divagando y tan enfrascado en lo suyo que no supo ni atendió lo verdaderamente importante.

En palabras más directas, se diría que los despistados de este domingo en el Zócalo estaban “en la pendeja”, pues un momento tan especial los agarró “en la baba.”

REACCIÓN MAGNÁNIMA

Más generosa, CLAUDIA disculpó al grupo tras calificar el incidente como algo “menor” pues, sencillamente, “estaban distraídos.”

Repuesta muy política, pues no había manera de regañar a tanta gente importante al mismo tiempo: tres jefes parlamentarios, dos líderes de MORENA, el líder moral de un partido aliado y la titular de BANXICO, entre otros.

Cabía, por ende, minimizar y perdonar, aunque esto no significa olvido. En algunos casos (no en todos) persiste la sospecha de que efectivamente hubo desdén, desaire voluntario. Los más molestos con la ley antinepotismo (MONREAL, VELASCO) y su compañero de ruta, ADÁN AUGUSTO.

El evento tuvo un lleno total y cabe recordar que fue pensado para invocar la solidaridad popular ante las majaderías de TRUMP. Pero se convirtió en celebración cuando el gringo concedió otro mes de gracia a las exportaciones entre las tres economías del T-MEC.

Y aunque en medios mexicanos persista la duda sobre la sinceridad de DONALD, la doctora explicó en su discurso que Estados Unidos busca cobrar aranceles recíprocos a las importaciones de países que ya aplican dichos gravámenes a sus productos.

-“Con México”, en cambio, “tenemos un acuerdo comercial y dado que hay un tratado comercial, no hay aranceles de México a Estados Unidos y no se impondrían.”

Su discurso completo puede verse en este enlace: https://ytube.io/43PL. La versión estenográfica está aquí: https://tinyl.io/C9p7. Por desgracia, el incidente de MONREAL, ADAN AUGUSTO y compañía robó la atención a la cobertura de prensa. A cierto plazo, podría traer consecuencias.

