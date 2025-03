Marco Antonio Vázquez Villanueva…

La prueba del tiempo…

En noviembre del 2022 el gobierno de Américo Villarreal Anaya arremetió con todo contra algunos notarios favoritos o favorecidos por el sexenio anterior, habían recibido FIAT en condiciones muy sospechosas, prácticamente el beneficio lo habían adquirido como una indemnización a sus filias políticas, por herencia de familias en el poder o algo parecido.

La respuesta de los cabecistas, para no variar, fue una risible frase, la traían de moda y no tuvieron el menor empacho de recetarla, “es persecución política”, y no paraban de repetirlo cuando se les acusó de tráfico de influencias, hasta se dijeron acosados.

Obvio, en aquellos tiempos el dirigente del PAN, al que dejaron de gerente, no le importaba hacer el ridículo para defender lo realizado por el prófugo Cabeza N (ahora tampoco), por ello desde el PAN se atrevieron a exponer argumentos y la defensa de lo que hicieron con la entrega de esas Notarias, sin importar ese posicionamiento se reanudaron procedimientos se cancelaron por lo menos 30 nombramientos, las organizaciones de notarios comenzaron a participar y se empezó a limpiar lo que se pudo, que fue muy poco porque la entrega de Fiat a notarios, de siempre, fue vinculada con privilegios, tráfico de influencias, pocas fueron las veces que los encargados de esa área o el Congreso no tuvieron de otra que cumplir la ley y favorecer a abogados honestos y de amplia trayectoria.

Tan es así que casi la entrega de FIAT no se hizo dentro de los procedimientos, ni siquiera se llevaban a cabo los exámenes teórico y práctico de los que recibían la fedetaría, eso se puede asegurar en razón de que no existen actas o constancia que lo demuestren, en resumen, existen muchas huellas de corrupción y delitos cometidos para favorecer a algunos que ahora son notarios y no le busque mucho quienes son, se trata de los hijos de expolíticos, sus esposas, amantes o novios que son los que están al frente de muchas notarias, es decir, lo toman como un negocito extra y no como una responsabilidad ante la sociedad.

¿Y para qué les sirve una Notaria?, la verdad es que muchos malos políticos las utilizan para cometer sus fechorías, legalizar actos no muy transparentes en el origen del dinero o para reducir el pago de impuestos, eso entre muchas otras cosas que les dan protección legal a actos que no lo son tanto, porque a veces hasta se trató de despojos.

No era todo, algunos de los beneficiados con las notarías se hicieron de muchos recursos con sus acciones para la sociedad, verdaderos saqueadores de dinero de la gente más necesitada a la que hacen esperar todo lo que se les antoja o les cobran mucho dinero por actos insignificantes como tramitar escrituras o dar fe de documentos.

Le insisto, por supuesto que hay Notarios decentes, le acepto que hasta pueden ser la gran mayoría, es más, los hay quienes según el sapo lanzan la pedrada, es decir, que ven a un rico y le cobran bien mientras que a los más necesitados les regalan firmas o trámites que no pudieron hacer solos o se requería la fe pública para tramitarlos.

En conclusión a esta historia, y nomás para dejar constancia de que nuestro poeta nacional siempre tuvo la razón en el sentido de que Dios perdona pero el tiempo a ninguno, le recuerdo la respuesta de los panistas en el 2022, se dijeron acosados y perseguidos políticos con todo y que la misma apestó a corrupción, a que se prestaron a defraudar las leyes para beneficiar a sus amigos, es decir, fue puro cinismo, desfachatez azul y, créalo, cada día les costará más caro lo que mal hicieron porque los trapos sucios están apareciendo.

Me explico porque le recuerdo un tema del 2022; porque ayer la Fiscalía General de Tamaulipas comenzó un operativo en Notarias Públicas de Reynosa, por lo menos catearon cuatro, involucran a 15 profesionales de esta rama con presuntos delitos, venta irregular de predios, actos ilegales para tramites en ese sentido o parecidos, despojos.

Exacto, los hechos dejan constancia una vez más que los políticos son de paso, que de nada sirve la evaluación que puedan recibir en sus periodos si al final sus acciones no aguantan la prueba del tiempo, hoy nuevamente estará en entredicho la entrega de FIAT que se hicieron en el pasado, quizá sean tiempos de revisar nuevamente esos procedimientos y sí, ojalá la Fiscalía no frene sus acciones y haga cumplir la ley aunque los involucrados sean del tiempo de sus jefes, o antes, porque esa es un área sensible, más aún, porque no se puede permitir despojos en el patrimonio de la gente decente y menos de esta forma tan burda como presuntamente estaban actuando los malos notarios, que le insisto, nadie puede negar que vienen del pasado, aquí también hay que dejar clara otra cosa, ojalá en esos procedimientos se investigue a fondo y se proteja a quienes actuaron bajo amenazas o situaciones parecidas…

AVANZA TRANSFORMACIÓN DE TAMAULIPAS, AFIRMA AMÉRICO… Con la representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez atestiguará el Tercer Informe de Gobierno, que rinde el gobernador Américo Villarreal Anaya ante la comunidad tamaulipeca, un balance del trabajo realizado en conjunto para seguir avanzando en la transformación de México y de Tamaulipas.

“Hoy Tamaulipas cuenta con infraestructura moderna, una educación fortalecida, mejor acceso a la salud y un crecimiento que no se detiene. Hemos avanzado y así seguiremos transformando nuestro estado, en el que cada logro es un paso adelante”, destacó.

Américo Villarreal Anaya presentará al pueblo de Tamaulipas su Tercer Informe de Gobierno el sábado 15 de marzo, teniendo como sede el Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico, donde se contará con la asistencia de representantes de todos los sectores productivos del estado, las y los legisladores estatales y federales, dirigentes empresariales, mandos de las Fuerzas Armadas, alcaldesas y alcaldes, funcionarios estatales y federales, así como los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial de Tamaulipas.

El mandatario tamaulipeco explicó que la decisión de realizar este informe en Tampico responde a un compromiso de su gobierno, para fortalecer la integración, la fraternidad y la unidad en todo el estado.

“Con voluntad y trabajo, unidas y unidos seguiremos avanzando en la transformación de Tamaulipas”, reiteró en su mensaje a través de redes sociales.

Previamente, en Ciudad Victoria, durante la sesión solemne del H. Congreso del Estado, y para dar cumplimiento a los artículos 44, párrafo segundo, y 91, fracción trigésima tercera, de la Constitución Política de Tamaulipas, se hará entrega del documento que detalla el estado que guarda la administración pública estatal, a 29 meses del inicio de la actual administración.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y la Secretaría de Salud del Estado llevaron a cabo la firma de un convenio que fortalece la colaboración académica y el impulso a programas conjuntos de servicio social en beneficio de la salud comunitaria.

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, presidió la celebración de este acuerdo con el secretario de Salud en Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, destacando la suma de esfuerzos en el desarrollo de acciones como las campañas de donación de sangre, donde la comunidad universitaria tiene una participación muy importante.

Acompañado de su esposa, Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT, el rector Dámaso Anaya dijo que se da un paso más en la consolidación de una Universidad comprometida con el desarrollo humano y social.

Subrayó que este acuerdo permitirá fortalecer el vínculo entre la academia y la atención en salud, promoviendo la investigación, la formación profesional y el servicio a la comunidad.

Señaló que la colaboración con el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea abre nuevas oportunidades para que los estudiantes y docentes participen activamente en programas que salvan vidas y mejoran la calidad de atención médica en Tamaulipas.

Enfatizó que la salud es un pilar fundamental para el bienestar de la sociedad, y en la UAT existe el convencimiento de que la educación y la investigación deben ir de la mano con el servicio social y la responsabilidad comunitaria.

Por su parte, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, agradeció la colaboración de la UAT en acciones que son muy importantes para la salud como es la donación altruista de sangre; así como en esquemas para la formación de estudiantes, la capacitación de docentes; y en el cuidado en la prevención de enfermedades.

Cabe señalar, que en el evento estuvieron presentes, por la UAT, el secretario de Vinculación, Rogelio de Jesús Ramírez Flores, y la secretaria de Gestión Escolar, Alma Amalia Hernández Ilizaliturri.

Por el sector salud, estuvieron el subsecretario de Atención Médica Especializada, Martín Arturo Rodríguez Alcocer; la subsecretaria de Administración, Carolina Arriaga Flores; y la directora del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, Juana María Cárdenas Serna.

INSTALAN LUMINARIAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN EN CIUDAD VICTORIA… Con la instalación de 18 lámparas última generación, el Gobierno de Victoria recuperó una red más de alumbrado público que, por vandalismo, dejó de funcionar dos meses en el fraccionamiento Familias Fuertes.

El presidente municipal de Victoria Eduardo Gattás Báez acudió al sector para encender el switch que iluminó la avenida Las Torres, de la calle del Cañón hasta Perseverancia, para devolver la seguridad a peatones, conductores y usuarios del transporte público.

“Vamos a seguir iluminando a Victoria” dijo a vecinos y líderes del desarrollo habitacional donde se vieron beneficiados 600 familias con la instalación de 18 lámparas de última generación interconectadas con 400 metros de cable calibre 6 de aluminio.

El grupo de amas de casa y niños que practican deporte en la cancha comunitaria, agradecieron al alcalde Lalo Gattás y su esposa Lucy de Gattás por la acción de gobierno que permitirá reactivar la actividad nocturna, social y económica del comercio establecido en su contorno.

