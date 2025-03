Marco Antonio Vázquez Villanueva…

Si la política se pudiera comparar con el béisbol, habrá que decir que el manager de Tamaulipas es el gobernador Américo Villarreal Anaya y nadie más, lo del sábado, el evento para exponer el tercer informe de su administración, de gobierno, podríamos decir fue un partido importante, quizá de la parte media de la temporada, pero ya de clasificación a la postemporada y, como tal, bien vale la pena tratar de asimilar las señales que se emitieron en el mismo.

Sin que sean santas de mi devoción, dos mujeres ganaron reflectores, la presidenta municipal de Nuevo Laredo Carmen Lilia Cantú Rosas y, sin siquiera mencionarla, la consejera jurídica del Estado, Tania Contreras, por supuesto, antes de ellas la Senadora Olga Sosa Ruiz que desde siempre ha sido la titular del equipo, el cuarto bat; de los hombres solo el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Damaso Anaya Alvarado se ganó los haces de luz y además acompañados de las palmas de los presentes.

El evento podría decirse que fue un éxito, un gobernador que está en lo más alto de su poder, apapachado por la gente, incluso se le vio fresco, casi como una estrella de grandes ligas que se dejaba querer y hasta obsequiaba besos y selfies a diestra y siniestra a su llegada al recinto, su esposa tomó el papel de primera dama, fue de lo más aplaudida en el evento por su trabajo en el DIF, pero se mostró discreta al lado de la familia.

La conclusión de dicho evento es que entran dos mujeres más de turno al bat con vistas a la sucesión, a la elección del 2028, el nombre de Tania Contreras, actual Consejera Jurídica del Estado y la ya mencionada Carmen Lilia Cantú, presidenta de Nuevo Laredo, se mantiene como favorita la Senadora Olga Sosa que no para de batear hits, a veces home runs, y esperando turno, con fama de cuarto bat, el rector Damaso Anaya.

No son inventos, fueron las señales que mandó el manager de Tamaulipas, por sus menciones, por la intensidad en los temas, por la forma como les cedía los aplausos y hasta les ponía de bomboncito la pelota para que se dieran gusto macaneando.

Y por supuesto, habrá que ver como se mueve el resto del cuadro luego de semejante juego, más aún, cuál de los bateadores que recibieron turno se atreven a intentar volarse la barda para buscar ser titulares en la boleta del 2028, desde luego, hay que analizar sus jugadas, si saben correr las bases de tal forma que los metan a jugar a la hora buena, sobre todo, se tiene que observar si entienden el partido y la final, aunque ya estén clasificados, todavía no comienza, que tendrán que entrenar muy bien, atender a su manager, ya luego, no correr a lo loco, no sobre entrenarse para no salir lesionados y chispeados del equipo.

Algo más, los cuatro antes mencionados tendrán que tener la madurez de hacer equipo, de jugar inteligentemente, de comprender que su lealtad es al manager, después que en un momento dado se definirá si va hombre o mujer por Tamaulipas, igual quien es la consentida o el consentido de Claudia Sheinbaum y su equipo e incluso quienes obedecen a los intereses de la política nacional, antes de ello, comprender que tendrán enfrente equipos marrulleros, de esos cuyos jugadores se lanzan con los spikes por delante, con ganas de matar, por lo menos de inhabilitar, y no le hablo de los opositores, esos ni siquiera tienen equipo completo, le hablo de los de adentro que no se resignan a no ser invitados a la mesa del señor, como los que no llegaron al informe.

El sábado 15 de marzo quedó clara una cosa, cuatro están en la caja de bateo ya rumbo a la sucesión, Carmen Lilia interrumpe fuerte el panorama, Tania Contreras también, Olga sigue punteando y con mucha ventaja entre ellas, y Damaso no tiene competencia entre los hombres, esas fueron las señales que se leyeron desde el graderío, lo siguiente comprobar si los antes mencionados las entendieron y alguno de ellos es capaz de liderar para ganar la final allá por diciembre del 2027 y aparecer en la boleta como candidata o candidata de Morena y aliados en marzo del 2028…

LOS NUMEROS DEL INFORME EN TAMPICO… “Tamaulipas está cada día más fuerte, más unido y, con pasos firmes, construimos la paz y avanzamos en la transformación de nuestro estado”, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya al rendir en este puerto su Tercer Informe de Gobierno.

“La semilla que sembramos en esta voluntad de transformación, en 29 meses de arduo trabajo, rinde frutos”, expresó.

Al presentar al pueblo de Tamaulipas este informe desde el Centro de Convenciones y Exposiciones, y luego de la entrega del documento que hizo al Congreso del Estado el secretario general de Gobierno, el jefe del Ejecutivo estatal reiteró que Tamaulipas tiene ahora un gobierno al servicio del pueblo.

“He cuidado que la autoridad moral, la honestidad y la eficiencia sean garantías de un mejor gobierno, que otorga valor a la confianza depositada en un servidor”, dijo.

}Al agradecer la presencia de la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, el gobernador reiteró el firme compromiso de trabajar al lado de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que nuestro país permanezca libre, independiente, soberano y en el camino de la transformación.

“Desde Tamaulipas podemos decir con orgullo que nuestra presidenta es una mujer de Estado, que se debe al pueblo y que el pueblo —unido como nunca— ha cerrado filas en torno a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, indicó.

Acompañado por la doctora María de Villarreal, presidenta del DIF Estatal; la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García; el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz; el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier; y el coordinador de asesores de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, así como representantes de las gobernadoras y gobernadores de Tlaxcala, San Luis Potosí, Quintana Roo, Nuevo León, Zacatecas y Coahuila, además del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, senadores, senadoras y diputados federales y locales, el gobernador agradeció a todos los presentes la distinción de acompañarlo en este evento.

TAMAULIPAS, PRIMER LUGAR EN MANEJO PRESUPUESTAL… Al rendir su informe, el mandatario tamaulipeco destacó el manejo presupuestal de los recursos públicos y el destino de fondos federales, que se transfieren a nuestra entidad con honestidad, eficiencia y disciplina, lo que permitió que Tamaulipas se posicionara en primer lugar, de acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2023 emitido por la Auditoría Superior de la Federación.

“En la tercera entrega de informes de ese órgano fiscalizador se ha informado que Tamaulipas no tiene observaciones”, destacó.

En materia de seguridad pública, afirmó que el trabajo diario en la Mesa de Seguridad y Construcción de Paz, así como la coordinación y comunicación permanente entre quienes comparten esta responsabilidad, han permitido que los indicadores de incidencia delictiva posicionen a Tamaulipas como el estado de la frontera norte con mejores resultados.

“En los últimos 27 meses, el homicidio doloso bajó 28 por ciento, el secuestro lo hizo en 18 por ciento y el robo a casa habitación en 12 por ciento. Las cifras más bajas desde 2015”, mencionó.

Asimismo, se refirió a la creación de divisiones especializadas en la Guardia Estatal, como la Policía de Tránsito Estatal, la División de Operaciones Especiales, la Guardia Estatal Cibernética y la Policía de Proximidad, fortaleciendo además la presencia y capacidades de la Guardia de Género.

Agregó que, para fortalecer la lucha contra la impunidad, se terminó con el bloqueo jurídico e institucional que, en el pasado reciente, impusieron de forma ilegítima para evadir el castigo a los actos de corrupción que tanto dañaron a Tamaulipas.

LA REFORMA AL PODER JUDICIAL VA Y VA COMPLETA… Al referirse a la Reforma Judicial, Villarreal Anaya destacó que el proceso está en marcha.

“Aquí en Tamaulipas, la reforma al Poder Judicial va y va completa. Estamos listos”, dijo y convocó a las y los tamaulipecos a participar para dejar constancia de la determinación de profundizar la democracia y conseguir la mejora que aún se reclama en la impartición de justicia.

Al hablar sobre el vuelo del colibrí, símbolo del Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, a quien le agradeció su labor, el gobernador destacó la presencia y coordinación de esta institución en el estado y resaltó el programa Lazos de Bienestar.

“Expreso todo mi reconocimiento y amor a la persona que se ha consagrado al servicio de los demás y le ha dado al DIF Tamaulipas la fortaleza que ahora tiene, a ella que no para de decirme que ver la alegría y el bienestar que producen nuestras acciones en los demás paga con creces el tiempo, el esfuerzo y hasta la preocupación que compartimos por hacer la diferencia en la vida de las y los tamaulipecos. Muchas gracias a mi esposa María”

En una amplia exposición de los logros alcanzados y las acciones desarrolladas en los 29 meses de su gobierno, mencionó los trabajos para garantizar el acceso al agua, la conservación y protección de los recursos naturales, el apoyo al sector agropecuario, el impulso al sector energético que distingue a Tamaulipas como referente energético nacional y las inversiones para el desarrollo logístico, y la ejecución de obra pública en los 43 municipios, destinando más de más de 13 mil millones de pesos.

TAMAULIPAS SE CONSOLIDÓ COMO EL QUINTO ESTADO EXPORTADOR DE MÉXICO… En materia de empleo indicó que, en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo, se logró colocar a 15,781 personas en puestos formales. Además, en comercio internacional, Tamaulipas se consolidó como el quinto estado exportador de México, con 9,548.9 millones de dólares, la cifra más alta en 17 años.

Al referirse al trabajo en política social para el bienestar, dijo que, en convergencia con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, es prioridad atender a los más vulnerables.

Mencionó que en Tamaulipas existen 98 mil personas en condiciones de pobreza extrema.

“Se trata de que nadie se quede atrás. Estamos abocados a identificarlos, a saber quiénes son y dónde viven”, dijo.

TAMAULIPAS RECIBE 20 MMDP EN PROGRAMAS PRIORITARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL… Indicó que los programas prioritarios del gobierno federal han permitido que, en 2025, Tamaulipas reciba 20 mil millones de pesos, recursos que llegan de forma directa a casi 360 mil adultos mayores, cubren la pensión de 27 mil personas con discapacidad y destinan 1,900 millones de pesos a becas para 186 mil estudiantes.

En materia de salud, afirmó que existe, como nunca, la voluntad política para darle a este sector la planeación, la infraestructura, el personal, la capacidad de respuesta y la calidad que requiere una operación de esta magnitud y trascendencia, enumerando lo realizado en unidades y hospitales.

Américo Villarreal reconoció la labor educativa y el compromiso social de maestras y maestros, y refrendó su compromiso con la educación para garantizar un lugar en las aulas a todas y todos los estudiantes, seguir ampliando el programa de internet satelital, entrega de uniformes, útiles escolares y el programa de becas al qué se han destinado 246 millones de pesos.

Antes de finalizar su mensaje, el gobernador llamó a las y los tamaulipecos a continuar con la construcción del Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

“Sigamos construyendo la paz, sigamos haciendo historia. Que los hechos de estos 29 meses inspiren y refuercen la continuidad de la transformación de Tamaulipas”, finalizó.

AGRADECE GATTAS AL GOBERNADOR INVERSIÓN EN VICTORIA Y LO FELICITA POR SU TERCER INFORME… El presidente municipal de Victoria, la Capital de Tamaulipas, Eduardo Gattás Báez, reconoció el compromiso, avances y logros del gobernador Américo Villarreal Anaya plasmados en su Tercer Informe de Gobierno.

“Tenemos un gobernador humanista y transformador, que trabaja por el bienestar de todas y todos los tamaulipecos. A nombre de los victorenses reconozco y agradezco el trato y cariño que le ha dado a la Capital con obras que la están transformando” expresó.

Aseguró que, con su visión y esfuerzo, impulsado desde el DIF Estatal por la Dra. María de Villarreal, seguirá marcando el rumbo hacia un Estado más próspero, de bienestar, justo y de más oportunidades para la niñez, juventud, adultos y personas de la tercera edad.

Gattás Báez, dijo que, con la segunda línea del acueducto, el proyecto de instalación del Puerto Fiscal, la inversión en obra pública e infraestructura urbana, el gobernador Américo Villarreal hará de Victoria una Capital digna de todos los tamaulipecos.

