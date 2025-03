Territorios Baldíos

Darío Fritz

Apátridas

Una jueza acaba de deportar a Mo de Estados Unidos y él se queda perplejo. Tiene casi dos décadas en el país solicitando el asilo. Enseguida su abogada le dice sonriente que de todos modos es libre de seguir en el país e incluso trabajar. La perplejidad muda a desconcierto. En cierta manera ha corrido con suerte, aunque deberá cargar con una tobillera electrónica para que el servicio de inmigración sepa dónde está, como si fuera un convicto en régimen de libertad vigilada. Mo es de origen palestino y por lo tanto apátrida, sin un estado que lo cobije. No tienen a dónde deportarlo. Y los israelíes, ocupantes de ese lugar de origen, no lo recibirían.

Desde que el derecho internacional los definió y cobijó de alguna manera en 1954, las negativas de concederle la nacionalidad a minorías o poblaciones numerosas no ha cejado, y la condición de apátrida persiste para los palestinos. Primero como víctimas del colonialismo británico y luego por la ocupación de sus territorios con la creación del estado de Israel en 1948 con la venia estadounidense. La historia se repite para los kurdos de Turquía, Siria e Irak, los pembas en Kenia y los romaníes en Macedonia, o los musulmanes rohingyas, el mayor grupo apátrida conocido del mundo, perseguido en Myanmar.

“Uno debe saber sus orígenes”, le dice Mo autocrítico a su madre, después de olvidar el nombre de su abuelo paterno en una oficina migratoria. Vive en Houston donde vende tenis, bolsas o ropa de marca falsificada en la calle, tiene una novia mexicana y juega cartas con amigos en un café, entre ellos un israelí con el que se enzarza en discusiones sobre los orígenes árabes o judíos del cuscús y el hummus. Pero en un viaje familiar con su madre y hermano autista a Burin, su tierra natal en el norte de Cisjordania, descubre la espina dorsal de sus orígenes y qué es eso de ser apátrida. En el maltrato de los agentes migratorios que los hacen desvestir y destruyen sus pertenencias, en la mesa familiar entre jollof, falafel y otros platillos populares para enterarse cómo los colonos y el ejército israelí se apropian impunes de sus tierras y casas -juegan a que los enfrentarán como machos bravíos que no lo son, simplemente porque se trata de una disputa de manos contra fusiles. En los rechazos del 95 por ciento de los casos de solicitudes de permiso para moverse, ir a rezar a Jerusalén o cosechar sus olivos.

Si poco caso le hacía a las quejas de su madre sobre la violencia israelí contra sus compatriotas transmitida en los noticiarios, en Burin Mo lo palpa en la amenaza a punta de fusil de un colono cuando le regresa a su niño extraviado, en la masa de cemento del muro que divide a los pueblos y a la que su madre, supuesta ama de casa desideologizada, dice que se enfrenta con la resistencia.

Seguramente usted lo ha intuido, Mo es un personaje de escasa ficción de una serie de TV por streaming. Pero que retrata con sencillez, calidad, drama y buen humor, cómo es la vida de un palestino bajo la espada de Damocles del sistema migratorio estadounidense y principalmente bajo los abusos y la imposición israelí, los mismos que alguna vez también fueron apátridas. Para entender cómo los soldados del gobierno de Benjamin Netanyahu masacran a diario civiles desde octubre de 2023 -50,183 muertos en la Franja de Gaza-, provocan la peor crisis humanitaria en su historia y sus colonos se hacen de las tierras de sus vecinos -esto desde hace varias décadas-, la ficción del cómico monologuista y escritor estadounidense Mohammed Amer, con destellos de biografía personal, es una contundente y eficaz herramienta de información y comprensión para estos días. Una historia en paralelo a la crudeza del oscarizado documental No other land, revelador de la despiadada violencia de los militares israelíes en la destrucción de la aldea cisjordana de Masafer Yatta.

El tiempo de ser apátridas será temporal, da a entender la madre de Mo: “El mundo siempre tratará de destruirnos -lo arropa ella-, y cada vez que lo hagan, sonreiremos, porque sabemos quiénes somos”. Mo proyecta, de todos modos, un mensaje ácido junto a su tío campesino, tomado de una canción tradicional: “El filo de una daga, es mejor que el gobierno de un canalla”.

@dariofritz.bsky.social

dariomfritz@gmail.com