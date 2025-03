Marco Antonio Vázquez Villanueva…

Todavía se hacen los ofendidos…

Más de dos mil millones de pesos ha invertido en la capital del Estado el gobierno de Américo Villarreal y no han sido suficientes para ofrecernos una capital digna y orgullosa, falta mucho por hacer y la prueba es que los proyectos estatales de inversión para este año y los que siguen todavía vienen con muchos ceros en sus cifras.

Siendo realistas una inversión de ese tamaño, hace seis años, habría dejado a Ciudad Victoria como de primer mundo, pero contrario a ello hoy solo ha servido para mitigar daños y mejorar en lo posibles, la razón, pues no solo nos abandonó el gobierno de Cabeza N todo un sexenio, también hay sospechas de que además se llevaron (o por lo menos mal emplearon) mucho dinero que por ley nos correspondía.

Esa es una verdad, los daños a la capital tamaulipeca en seis años de la administración del prófugo Cabeza N son incalculables, dejaron una ciudad con baches en los baches, sin camiones recolectores de basura, no había ni siquiera una patrulla de transito y ni para que hablarle de las luminarias. Resumiendo, la capital era un verdadero muladar ya que a todo el deterioro en la infraestructura urbana se le mezclaban aguas negras que se fugaban por todas partes y la ausencia de agua potable para mitigar sus daños.

Lo más triste es que no solo nos abandonaron los de Cabeza N y secuaces, también contaron con la complicidad de Xico Gónzalez que fue alcalde y uno que otro gerentillo de Comapa que se confabularon con ellos para saquear los presupuestos, es decir, no contentos con no tapar un bache fingieron obra para justificar más de mil millones de pesos, tan solo en las presuntas renovaciones de tuberías en el centro de la ciudad el monto ya se acerca a lo que le menciono, y ahí está en detalle, el origen de muchas sospechas, en todo el primer cuadro apenas llueve y comienzan las fugas de aguas negras y las fugas de agua potable también se han presentado en ocasiones lo que revela que dichas obras deberían auditarse para sancionar a los culpables de tan grosero robo o mala realización de las mismas.

Por eso Cabeza N no salía a las calles de Ciudad Victoria, fue un verdadero milagro cuando recorrió alguna colonia y lo hizo porque no tenía de otra.

Con todo y los datos expuestos, los del pasado cínicamente cuando se les acusa del daño a la capital y al erario de los tamaulipecos hacen concha, se dicen los indignados y gritan a los cuatro vientos que son inocentes, que los señalamientos no son otra cosa que linchamiento mediático y hasta se autodenominan perseguidos políticos.

Lo anterior se lo decimos porque, con mucho asombro, el martes de esta semana, en una de las colonias de la capital, escuchábamos el discurso del Secretario de Obras Públicas del Gobierno de Américo Villarreal, y al propio mandatario, detallar más de dos mil millones de pesos en obras e inversiones diversas tan solo de octubre del 2022 a enero de este año, se lo decimos que con asombró porque en la misma exposición hablaba que apenas va un avance del 23 por ciento en el programa de bacheo y que lo siguiente será entrarle a reparar de fondo pavimentos de 25 colonias que ni siquiera eran visitadas por autoridades municipales, menos por las estatales, eso por detallarle algo.

Los victorenses hemos tenido suerte de que el gobierno de Américo Villarreal nos ha puesto la atención debida, que ha rescatado del abandono a esta capital, ahora por lo menos una vez a la semana durante los últimos dos años lo hemos visto en escuelas, colonias, parques de esta ciudad y cuando no anda él lo hace su gente.

Y sin embargo le tendré que insistir que no es todo lo que el pueblo de esta capital demanda, ahora también exige justicia, porque si bien las calles están quedando buenas es una realidad que con ello no nos van a recuperar nuestros carros que se acabaron o tuvieron que recibir mucho dinero en piezas, tampoco olvidamos que en plena época de Covid nos dejaron sin agua y murió alguna gente, no es todo lo que nos indigna, lo que realmente encabrona al ciudadano de Victoria es que los secuaces de Cabeza N, y hasta su propio clan, lejos de pedir perdón por los daños, de intentar resarcir los mismos, todavía se hacen los ofendidos, ándele, como si nosotros fuéramos culpables de su insana voracidad o propensión a desaparecer presupuestos en lugar de haberle cumplido al pueblo lo que tanto le prometieron con sus vientos de cambio que no pasaron de ser puros aires intestinales.

Ah, y le detalló lo que pasa en la capital porque es el vivo reflejo de lo que ocurrió en el resto de Tamaulipas, casi en los 43 municipios se usó el mismo modus operandi, también hubo abandono, también saquearon, por eso el pueblo les dio la espalda en la política, por eso los acusan de ladrones aunque lejos de aceptarlo los del pasado todavía se hacen los ofendidos…

REAFIRMA UAT COIMPROMISO DE MANTENER ESTANDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD EN SUS PROGRAMAS EDUCATIVOS… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, participó en la apertura del Simposio Educativo Binacional 2025, que tuvo como sede el South Texas College (STC), en la ciudad de McAllen.

En este marco, el rector de la UAT refirmó la colaboración con la institución texana para fortalecer el intercambio académico y la participación de los estudiantes universitarios en áreas clave como el cambio climático, la innovación tecnológica y el emprendimiento.

Con la presencia del Dr. Ricardo J. Solís, presidente del STC, y Javier Villalobos, alcalde de McAllen, el evento reunió a estudiantes de ambos lados de la frontera en un programa que incluyó conferencias magistrales, exhibición de proyectos científicos y un concurso de emprendimiento con el objetivo de incentivar la creatividad y la innovación en la región fronteriza.

También asistieron representantes de las instituciones educativas Texas A&M University y Region One Education, que participan en la organización del simposio junto con la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Rodhe de la UAT.

Durante la ceremonia inaugural se llevó a cabo la firma del convenio entre la UAT y el STC, en donde el rector Dámaso Anaya destacó la importancia de fortalecer este espacio de cooperación académica que no solo trasciende fronteras, sino que también impulsa la educación en la región.

Asimismo, subrayó el objetivo de trabajar juntos para construir un futuro con más oportunidades para la comunidad académica binacional, luego de puntualizar el propósito de consolidar la vinculación de la UAT con las diversas universidades y centros educativos de Estados Unidos.

Durante la jornada, celebrada en el Campus Pecan del South Texas College, las autoridades realizaron un recorrido por la galería de arte y sostuvieron un encuentro con los estudiantes ponentes. El simposio, que se lleva a cabo del 26 al 27 de marzo, se distingue por su enfoque

dinámico, con sesiones dirigidas por estudiantes que presentan propuestas en áreas como negocios y tecnología, humanidades y ciencias. En este sentido, la UAT ha participado activamente con proyectos innovadores de su comunidad universitaria, consolidando su presencia en el ámbito académico internacional.

VICTORIA EN CUARTO LUGAR DE ACEPTACIÓN TURISTICA EN EL ESTADO… La Secretaría de Turismo de Tamaulipas dio a conocer el Top 10 de los destinos turísticos de la entidad con mayor derrama económica durante 2024.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo, informó que Ciudad Madero, con la belleza de su playa Miramar, encabezó la lista con una derrama económica superior a los 2 mil 779 millones de pesos.

En segundo lugar se posicionó Tampico, la “Nueva Orleans” de Tamaulipas, con una derrama superior a los mil 419 millones de pesos. En tercer sitio se encuentra Tula, uno de los dos Pueblos Mágicos del estado y cuna de la cuera tamaulipeca, que generó más de 581 millones de pesos.

Altamira ocupó el cuarto lugar, impulsado por su actividad industrial, con una derrama superior a los 348 millones de pesos. En el quinto sitio se ubicó Matamoros, que con sus pasajes históricos atrajo una derrama superior a los 269 millones de pesos.

Ciudad Victoria, con su Barrio Mágico, alcanzó el sexto lugar con más de 219 millones de pesos. Le sigue Soto la Marina, cuyas playas lo posicionaron en el séptimo sitio, con una derrama superior a los 144 millones de pesos.

En octavo lugar aparece Nuevo Laredo, la capital aduanera de Tamaulipas, con una derrama superior a los 106 millones de pesos. Reynosa se colocó en el noveno lugar con su Parque Cultural y más de 104 millones de pesos.

Finalmente, Llera cerró el ranking estatal en el décimo sitio, gracias a su historia y balnearios, con una derrama económica superior a los 57 millones de pesos.

Estos datos fueron obtenidos del Sistema Estatal de Afluencia Turística por los municipios, de la Secretaría de Turismo de Tamaulipas.

