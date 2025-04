Trump pausa por 90 días los aranceles “recíprocos” a más de 70 países

AGENCIAS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy una pausa de 90 días a los aranceles recíprocos que anunció la semana pasada a más de 70 países.

Trump hizo en anuncio en su red, Truth Social, en un mensaje en el que también dijo que elevará el arancel impuesto a China a 125%, en vista de las represalias emprendidas por Beijing.

El mandatario estadounidense contrastó la posición china con la de otras naciones que, dijo, en vez de emprender represalias están negociando para evitar los aranceles que impuso.

“Basado en el hecho de que más de 75 países han llamado a Representantes de los Estados Unidos, incluyendo los Departamentos de Comercio, Tesoro, y el USTR, para negociar una solución a los temas que se discuten relativos al Comercio, Barreras Comerciales, Aranceles, Manipulación de Divisas, y Aranceles No Monetarios, y que estos Países no han tomado, por sugerencia mía, represalias de ningún tipo contra Estados Unidos, he autorizado una PAUSA de 90 días”, posteó Trump.

Al mismo tiempo, anunció “un Arancel Recíproco sustancialmente reducido durante este periodo, del 10%, también con efecto inmediato”.

Apenas publicó el mensaje, las bolsas comenzaron a subir.

El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, defendió ante la Cámara de Representantes la política arancelaria del gobierno y presumió que pocos países han emprendido represalias.

“La mayoría de países no están respondiendo”, aseguró ante el Comité de Mediación y Arbitraje de la Cámara Baja, donde subrayó, al igual que hizo en la víspera ante el Senado, que la estrategia arancelaria de la Administración busca convertir la economía estadounidense en una que produzca un mayor volumen de “bienes y servicios reales” en vez de depender tanto del sector financiero.

Greer afirmó que países como Indonesia, la India o Vietnam ya han mostrado su voluntad de retirar aranceles y barreras no arancelarias contra productos estadounidenses de cara a lograr “reciprocidad comercial”.

El mandatario estadounidense también anunció el aumento de aranceles a China, acusando una “falta de respeto” por parte del gigante asiático que este día respondió a los aranceles de Trump y elevó al 84% sus tarifas a productos de EU.

Además de China, socios de peso de Estados Unidos como la Unión Europea, que acaba de replicar a los “impuestos recíprocos” que anunció Trump el pasado 2 de abril con gravámenes de hasta el 25% para determinados bienes del país norteamericano, o Canadá han activado represalias, mientras que México ha amenazado con réplicas si Washington le impone algún castigo.